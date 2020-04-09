Mt5 to Telegram notif

MT5 Telegram Notifier - Monitorización de cuenta en tiempo real

Mantente informado y en control de tu cuenta de trading desde cualquier lugar. Esta utilidad Expert Advisor envía notificaciones instantáneas e informes detallados directamente a su chat de Telegram.

Beneficios Clave

  • Alertas en Tiempo Real: Reciba notificaciones cuando se abran, cierren posiciones o cambien las órdenes pendientes.
  • Gestión del Riesgo: Las alertas de nivel de margen te ayudan a actuar antes de los umbrales críticos.
  • Soporte de cobertura: Muestra cada posición individualmente utilizando una lógica basada en tickets.
  • Informes a la carta: Solicita instantáneas de la cuenta en cualquier momento a través de comandos de Telegram.
  • Configuración sencilla: Sin DLLs o configuraciones complejas - sólo tu bot token y chat ID.
  • Compatibilidad Universal: Funciona con Forex, metales, índices y cripto CFDs.

Características principales

  • Alertas de operaciones:
    • Orden Abierta: Símbolo, dirección, volumen, precio, TP/SL, beneficio esperado.
    • Orden Cerrada: Ganancias/pérdidas realizadas incluyendo comisión y swap.
  • Órdenes pendientes: Notificaciones de altas, bajas y actualizaciones.
  • Actualización de posiciones: Cambios de SL/TP y cierres parciales.
  • Alertas de riesgo: Nivel de margen por debajo del umbral definido.
  • Informes:
    • Informe diario a la hora elegida.
    • Resumen mensual el día 1 de cada mes.
  • Comandos bajo demanda:

    /acc o /snapshot → Instantánea de cuenta /pos → Instantánea de posiciones /diario → Informe diario /mensual → Informe mensual.

  • Botones de gráficos: Instantáneas rápidas sin salir de MT5.
  • Números Compactos: Formato numérico más limpio para los mensajes.

Entradas

  • TELEGRAM_TOKEN: Bot token de BotFather.
  • TELEGRAM_CHAT_ID: Tu ID de chat personal, de grupo o de canal.
  • Notify_On_Open / Notify_On_Close / Notify_On_Modify / Notify_On_Pending: Activar o desactivar alertas específicas.
  • MarginLevelAlert: Nivel de margen (%) para notificaciones de riesgo.
  • DailyReportHour / DailyReportMinute: Hora para el informe diario.
  • EnableMonthlyReport: Activar resumen mensual.
  • MostrarBotonesEnGráfico: Mostrar botones de acceso rápido.

Configurar

  1. Crea un bot de Telegram usando @BotFather y copia el token.
  2. Envía un mensaje a tu bot y recupera tu ID de chat a través de: https: 
     //api.telegram.org/bot&lt; YOUR_TOKEN>/getUpdates
  3. En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para:

    h ttps:// api.telegram.org

  4. Adjunte el EA a cualquier gráfico, rellene las entradas y compile.
  5. Prueba haciendo clic en los botones del gráfico o enviando /acc en Telegram.

Funciona en cualquier corredor, cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo. Perfecto para traders que quieren control en tiempo real y tranquilidad.



FAQ

P1: ¿Por qué no recibo mensajes de Telegram?
Comprueba que WebRequest está permitido en MT5:
Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL → add https://api.telegram.org.
Verifica tu TELEGRAM_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID .
Asegúrese de que ha iniciado un chat con su bot (envíe primero cualquier mensaje).

P2: ¿Cómo encuentro mi ID de chat de Telegram?
Envía un mensaje a tu bot, luego abre:
https://api.telegram.org/bot&lt; YOUR_TOKEN>/getUpdates
Busca "chat":{"id":...} . Para grupos/canales, utilice el ID negativo (por ejemplo, -1001234567890 ).

P3: ¿Funciona este EA en cuentas de cobertura?
Sí. Lista cada posición individualmente utilizando una lógica basada en tickets.

P4: ¿Puedo utilizar este EA en cualquier símbolo o marco temporal?
Sí. Supervisa toda la cuenta, no sólo el símbolo del gráfico.

P5: ¿Qué comandos de Telegram están disponibles?

/acc o /snapshot → Instantánea de cuenta /pos → Instantánea de posiciones /diario → Informe diario /mensual → Informe mensual.

P6: ¿Cómo añado comandos a mi bot para facilitar el acceso?
En Telegram, abre @BotFather → /setcommands, luego pega:

acc - Instantánea de cuenta snapshot - Instantánea de cuenta pos - Instantánea de posiciones daily - Informe diario monthly - Informe mensual.

P7: ¿Incluye el EA comisiones o swaps en el beneficio esperado?
No. El beneficio esperado en TP/SL se basa únicamente en el movimiento del precio. Las comisiones y los swaps se incluyen en las alertas de cierre.

P8: ¿Puedo utilizarlo en un grupo o canal?
Sí. Añade el bot al grupo/canal y utiliza su ID de chat negativo. Para los canales, haz que el bot sea un administrador para publicar mensajes.


Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros

