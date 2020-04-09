Mt5 to Telegram notif
MT5 Telegram Notifier - Monitorización de cuenta en tiempo real
Mantente informado y en control de tu cuenta de trading desde cualquier lugar. Esta utilidad Expert Advisor envía notificaciones instantáneas e informes detallados directamente a su chat de Telegram.
Beneficios Clave
- Alertas en Tiempo Real: Reciba notificaciones cuando se abran, cierren posiciones o cambien las órdenes pendientes.
- Gestión del Riesgo: Las alertas de nivel de margen te ayudan a actuar antes de los umbrales críticos.
- Soporte de cobertura: Muestra cada posición individualmente utilizando una lógica basada en tickets.
- Informes a la carta: Solicita instantáneas de la cuenta en cualquier momento a través de comandos de Telegram.
- Configuración sencilla: Sin DLLs o configuraciones complejas - sólo tu bot token y chat ID.
- Compatibilidad Universal: Funciona con Forex, metales, índices y cripto CFDs.
Características principales
- Alertas de operaciones:
- Orden Abierta: Símbolo, dirección, volumen, precio, TP/SL, beneficio esperado.
- Orden Cerrada: Ganancias/pérdidas realizadas incluyendo comisión y swap.
- Órdenes pendientes: Notificaciones de altas, bajas y actualizaciones.
- Actualización de posiciones: Cambios de SL/TP y cierres parciales.
- Alertas de riesgo: Nivel de margen por debajo del umbral definido.
- Informes:
- Informe diario a la hora elegida.
- Resumen mensual el día 1 de cada mes.
- Comandos bajo demanda:
/acc o /snapshot → Instantánea de cuenta /pos → Instantánea de posiciones /diario → Informe diario /mensual → Informe mensual.
- Botones de gráficos: Instantáneas rápidas sin salir de MT5.
- Números Compactos: Formato numérico más limpio para los mensajes.
Entradas
- TELEGRAM_TOKEN: Bot token de BotFather.
- TELEGRAM_CHAT_ID: Tu ID de chat personal, de grupo o de canal.
- Notify_On_Open / Notify_On_Close / Notify_On_Modify / Notify_On_Pending: Activar o desactivar alertas específicas.
- MarginLevelAlert: Nivel de margen (%) para notificaciones de riesgo.
- DailyReportHour / DailyReportMinute: Hora para el informe diario.
- EnableMonthlyReport: Activar resumen mensual.
- MostrarBotonesEnGráfico: Mostrar botones de acceso rápido.
Configurar
- Crea un bot de Telegram usando @BotFather y copia el token.
- Envía un mensaje a tu bot y recupera tu ID de chat a través de: https:
//api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates
- En MT5: Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest para:
h ttps:// api.telegram.org
- Adjunte el EA a cualquier gráfico, rellene las entradas y compile.
- Prueba haciendo clic en los botones del gráfico o enviando /acc en Telegram.
Funciona en cualquier corredor, cualquier símbolo, cualquier marco de tiempo. Perfecto para traders que quieren control en tiempo real y tranquilidad.
FAQ
P1: ¿Por qué no recibo mensajes de Telegram?
Comprueba que WebRequest está permitido en MT5:
Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL → add https://api.telegram.org.
Verifica tu TELEGRAM_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID .
Asegúrese de que ha iniciado un chat con su bot (envíe primero cualquier mensaje).
P2: ¿Cómo encuentro mi ID de chat de Telegram?
Envía un mensaje a tu bot, luego abre:
https://api.telegram.org/bot< YOUR_TOKEN>/getUpdates
Busca "chat":{"id":...} . Para grupos/canales, utilice el ID negativo (por ejemplo, -1001234567890 ).
P3: ¿Funciona este EA en cuentas de cobertura?
Sí. Lista cada posición individualmente utilizando una lógica basada en tickets.
P4: ¿Puedo utilizar este EA en cualquier símbolo o marco temporal?
Sí. Supervisa toda la cuenta, no sólo el símbolo del gráfico.
P5: ¿Qué comandos de Telegram están disponibles?
/acc o /snapshot → Instantánea de cuenta /pos → Instantánea de posiciones /diario → Informe diario /mensual → Informe mensual.
P6: ¿Cómo añado comandos a mi bot para facilitar el acceso?
En Telegram, abre @BotFather → /setcommands, luego pega:
acc - Instantánea de cuenta snapshot - Instantánea de cuenta pos - Instantánea de posiciones daily - Informe diario monthly - Informe mensual.
P7: ¿Incluye el EA comisiones o swaps en el beneficio esperado?
No. El beneficio esperado en TP/SL se basa únicamente en el movimiento del precio. Las comisiones y los swaps se incluyen en las alertas de cierre.
P8: ¿Puedo utilizarlo en un grupo o canal?
Sí. Añade el bot al grupo/canal y utiliza su ID de chat negativo. Para los canales, haz que el bot sea un administrador para publicar mensajes.
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros