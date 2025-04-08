Takibi Gold AI

Takibi

Un asesor experto en inteligencia artificial con 20 estrategias

Diseñado para la verdadera dificultad del ORO (XAUUSD)

1. ¿Por qué es tan difícil operar con ORO?

El ORO (XAUUSD) es uno de los instrumentos más difíciles en Forex.

  • Expansión repentina de la volatilidad

  • Fuertes movimientos unidireccionales

  • Grandes oscilaciones de precios de "ida y vuelta

Estas características suelen dar lugar a los peores resultados:

  • Comprar en los máximos

  • Detenerse cerca del mínimo

Dado que el ORO tiene rangos de ida y vuelta muy grandes,
es especialmente peligroso para los sistemas de rejilla o martingala.

2. El peor escenario posible exclusivo de GOLD

Un patrón común de GOLD tiene este aspecto:

  1. Fuerte movimiento unidireccional

  2. El stop loss no puede reaccionar lo suficientemente rápido → stop out forzado

  3. El precio vuelve inmediatamente después del stop

Con este comportamiento,
rejilla suelta / estrategias de promediación simplemente no pueden recuperarse.

En backtests, las rejillas extremadamente ajustadas pueden parecer rentables,
pero requieren:

  • Muy alto riesgo

  • Fuerte tolerancia mental

  • Aceptación de pérdidas raras pero fatales

Takibi no se basa en suposiciones tan frágiles.

3. Por qué Takibi sólo utiliza una posición

Takibi siempre opera con una sola posición.

✔ La ventaja clave: stop losses adecuados

Los sistemas de cuadrícula pierden la mayor parte de su rendimiento
una vez que se introducen los stop losses.

Esto les obliga a adoptar diseños
"never stop out".

Los sistemas de posición única son diferentes.

  • Se esperan stop losses

  • Las pérdidas son aceptables

  • La estructura del sistema permanece intacta

Esto es esencial para la supervivencia a largo plazo.

Por qué falla la intuición humana cuando se convierte en un EA

Convertir la lógica discrecional de las operaciones en un EA
casi siempre da lugar a pérdidas a largo plazo.

La razón es sencilla:

Los humanos diseñan estrategias
conociendo ya el resultado histórico.

¿Y si optimizamos manualmente con gráficos?

Eso suele acarrear otro problema:
overfitting.

  • Funciona bien con datos anteriores

  • Falla en condiciones de mercado desconocidas

Takibi adopta el enfoque opuesto

Takibi utiliza:

  • Ninguna intuición humana

  • Sin lógica discrecional

En su lugar, se basa totalmente en:

  • Análisis estadístico de indicadores técnicos

  • Valor esperado extraído de patrones históricos

La cuestión clave no es
"lo que se ve bien en un gráfico",
sino:

¿Qué se debe aprender cuando se desconoce el futuro?

El aprendizaje automático puede reiniciar el aprendizaje
a partir de un estado en blanco, repetidamente.

Esta es la ventaja decisiva sobre la lógica humana.

4. ¿Por qué 20 estrategias?

Takibi incluye 20 estrategias independientes.

Con aprendizaje automático:

  • Se pueden generar múltiples modelos en un solo proceso

  • La creación de múltiples estrategias es eficiente y reproducible

Estas estrategias podrían haberse publicado en
como EA independientes.

Sin embargo, Takibi se diseñó para
devolver más valor a los usuarios de una sola vez.

Una visión del desarrollo de EA en la era de la IA

Personalmente, distingo entre:

  • EAs creados por humanos → "EAs artesanales"

  • EAs generados por IA → "EAs producidos en masa".

EAs basados en IA:

  • Son reproducibles

  • Siguen un proceso claro

  • No dependen de un talento poco común

Esta tecnología hace bajar los precios de forma natural
y amplía las posibilidades de elección de los usuarios.

Ninguno de los dos enfoques es "mejor":
simplemente representan filosofías diferentes.

¿Por qué un tamaño de lote fijo?

El tamaño de lote fijo ofrece:

  • Evaluación clara del rendimiento

  • Comprensión transparente del riesgo

Si desea una mayor exposición,
aumente el tamaño del lote manualmente.

Personalmente, creo que

Añadir otro EA es a menudo más seguro
que aumentar el tamaño del lote.

Takibi le permite comenzar con una estrategia,
y más tarde ampliar a las 19 estrategias restantes
sin necesidad de comprar EAs adicionales.

Nota:
Las 20 estrategias se entrenan utilizando el mismo conjunto de características.
Por lo tanto, las entradas a veces pueden parecer similares.
La diferencia radica en cómo se ponderan y evalúan las señales.
Por favor, revise las pruebas retrospectivas para comparar el comportamiento de entrada.

5. La historia detrás de Takibi

En 2018, comencé a vivir como trader discrecional a tiempo completo.

Algunos días fueron rentables.
Otros días no lo fueron.

  • La baja volatilidad significaba que no había ingresos

  • Las detracciones abiertas provocaban noches de insomnio

  • Las náuseas y el estrés constante eran habituales

El trading profesional dista mucho de ser un estilo de vida fácil.

El desarrollo de EA se convirtió en una segunda fuente de ingresos.

Empecé a programar desde cero.

En seis meses, podía crear EA funcionales:
, pero la verdadera consistencia seguía siendo difícil de alcanzar.

Tras años de experimentación,
llegué a los sistemas grid.

Son racionales.
Pueden ser eficaces.

Pero no eran mi respuesta definitiva.

Un mentor me dijo una vez:

"Si construyes EAs, céntrate en sistemas de una sola posición".

Esa idea se me quedó grabada.

A partir de 2022,
me centré en estrategias de una sola posición.

Las pruebas retrospectivas parecían prometedoras.
Las operaciones en vivo no.

La razón era el sobreajuste.

En 2022, Descubrí el aprendizaje automático dentro MQL5.

A partir de 2023:

  • Importante inversión en libros y educación

  • Más de 10.000 dólares invertidos en hardware

2024 se dedicó íntegramente a la investigación de la IA.

En 2025, las piezas finalmente conectaron.

Tras innumerables fracasos,
se completó esta EA.

Si el fracaso realmente construye el éxito,
entonces esta IA ha aprendido más que la mayoría.

¿Por qué el nombre "Takibi"?

Takibi significa hoguera en japonés.

Una hoguera debe ser:

  • No demasiado fuerte

  • No demasiado débil

El equilibrio perfecto es importante.

Takibi pretende controlar la violenta volatilidad de
GOLD
sin extinguir las oportunidades
ni crear riesgos innecesarios.

Especificaciones EA

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)

  • Marco temporal: H1

  • Sistema: 20-Strategy AI

  • Tipo de lote: Fijo

  • Rejilla / Martingala: Ninguno

  • Posiciones: 1 a la vez

  • Modos sólo compra / sólo venta: Disponible

  • Tiempo medio de mantenimiento: ~9 horas

Resultados de las pruebas retrospectivas

Se publican los resultados de las pruebas retrospectivas.

Nota:
Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros.

Takibi
Un Asesor Experto construido a partir de
un profundo conocimiento del ORO
y la investigación a largo plazo de la IA.


