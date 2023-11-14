Black Horse indicator
- Indicadores
- Shengzu Zhong
- Versión: 2.1
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Adquiere tu copia mientras el precio sigue disponible — puede subir en cualquier momento.
El objetivo del indicador "Black Horse" es identificar divergencias entre la acción del precio y el indicador VWAP. Emplea filtros para descartar posibles divergencias falsas y generar alertas de alta calidad y precisas.
En la sección de "Configuración Visual", tienes la opción de cambiar el color de la línea VWAP, mostrar colores alternos para el VWAP, ajustar el tamaño de las señales de divergencia y mostrar u ocultar la línea VWAP.
Características de todos nuestros indicadores de señales con flechas
-
Señales 100% sin repaint y sin retraso
-
Una vez que aparece una señal, queda fija — sin parpadeos, sin desplazamientos, sin modificaciones
-
Incluye flechas en el gráfico, panel de información, alertas emergentes, sonido y notificaciones push
-
Compatible con EA (salida por buffer) para trading automatizado o sistemas de copia de señales
You will love it!