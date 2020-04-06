MATrader QuickScalper – 基于 MATrader 核心的精准剥头皮

MATrader QuickScalper 是 Marc Albrecht Trading 开发的专用剥头皮 EA， 作为独立策略与广为人知的 MATrader AI 并行存在。

MATrader AI 更侧重自适应周期逻辑与更大级别的行情波动， 而 MATrader QuickScalp 则专为 快速执行、短持仓周期与干净的剥头皮入场 打造。

它之所以沿用 MATrader 名称，是因为它建立在同样的核心理念之上： 经过验证的逻辑、真实交易条件、拒绝走捷径。

优化设置： 交易品种与周期以输入参数为准（剥头皮对环境条件很敏感）

推荐账户： RoboForex 美分账户（支持 0.0001 手）

为什么选择 MATrader QuickScalper？

MATrader QuickScalper 适合更偏好以下风格的交易者：

短交易周期，而不是长时间暴露在市场里

干净的剥头皮逻辑，不会“随机乱开仓”

严格的执行纪律

在美分账户上更聪明的手数处理

它不是 MATrader AI 的复制品，也不是简化版。 它是一套不同的策略，用来补充 MATrader 生态体系。

关键设置（确保正常运行） 为了让 MATrader QuickScalper 按照设计的方式运行，请使用以下设置： [1] 经纪商与账户类型： MATrader QuickScalper 专门针对 RoboForex 美分账户进行优化。 不同经纪商的点差、执行模型、报价源都不同， 这会直接影响剥头皮策略。 [2] 使用代码 "KXTL"： 开设 RoboForex 美分账户时请输入代码 "KXTL"。 它会解锁关键交易条件： • 支持 0.0001 手交易（而不是 0.01） • 通过我们的 VIP 合作获得更低点差 • 为剥头皮策略提供更合理的成本结构 [3] 为什么重要： MATrader QuickScalp 是在 RoboForex + KXTL 条件下调校并测试的。 如果换成其他条件，策略运行环境本身就会改变。 [4] 支持政策： 仅对符合推荐条件的设置提供支持。

加入 KXTL Marc Albrecht Trading 社区的优势



• 美分账户支持 0.0001 手交易

• 通过与 RoboForex 的 VIP 合作获得更低点差

• 返现活动（取决于经纪商）

• 免费 VPS（需满足条件）

社区专属工具与信号权限



社区额外优势：

KXTL 成员可 免费使用我们所有的 Expert Advisor， 包括 MATrader QuickScalp。

与逐个购买相比，最高可节省 $299。

MATrader QuickScalper 在 MQL5 以单独产品形式上架。 在 KXTL 社区内部，它被视为整个生态体系的一部分。

EA 参数说明

MATrader QuickScalper 使用默认参数即可运行，不需要优化。 高级用户可以通过可用输入参数进行细调。

MATScalper – 交易逻辑总开关（启用/停用剥头皮策略）

– 交易逻辑总开关（启用/停用剥头皮策略） USEnewsFilter – 内部波动保护，用于避开不稳定环境

资金管理

MM – 开启按账户余额动态计算手数

– 开启按账户余额动态计算手数 Lots – 固定手数或动态手数的基础值

– 固定手数或动态手数的基础值 LotExponent – 当策略添加仓位时，控制手数递增方式

– 当策略添加仓位时，控制手数递增方式 MaxLots – 最大风险上限（硬性限制）

盈利与交易管理

TakeProfit – 核心止盈目标逻辑

– 核心止盈目标逻辑 UseEquityStop – 基于净值的保护层

– 基于净值的保护层 TotalEquityRisk – 定义策略在更深周期中的管理方式

高级追踪止盈逻辑

HiLo Trailing（主要且推荐）

可选 Engine 15 与 Engine 16（适合有经验的用户）

周末保护

周五收盘逻辑

周一延迟启动逻辑

如何开始

[1] 使用代码 KXTL 开设 RoboForex 美分账户

[2] 将 MATrader QuickScalper 加载到推荐的品种/周期

[3] 使用默认设置，或谨慎调整

最后的话

MATrader QuickScalper 为重视精准、结构化与执行质量的交易者打造。

不走捷径，不玩噱头。

只专注于真实交易条件下的剥头皮策略。

如果你已经信任 MATrader，MATrader QuickScalper 会让你感觉很熟悉 — 只是更快。

感谢每一位认真测试并愿意留下评价的交易者。

