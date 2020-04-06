MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalper – 基于 MATrader 核心的精准剥头皮

MATrader QuickScalper 是 Marc Albrecht Trading 开发的专用剥头皮 EA， 作为独立策略与广为人知的 MATrader AI 并行存在。

MATrader AI 更侧重自适应周期逻辑与更大级别的行情波动， 而 MATrader QuickScalp 则专为 快速执行、短持仓周期与干净的剥头皮入场 打造。

它之所以沿用 MATrader 名称，是因为它建立在同样的核心理念之上： 经过验证的逻辑、真实交易条件、拒绝走捷径

（我们在将 MATrader 系列发布到 MQL5 之前，进行了多年测试与打磨。 我们最初的 MATrader 上架曾登顶 #1，但后来被移除并重新上传，导致评价与排名被重置。 如果你愿意帮我们回到更高位置，欢迎在认真测试后留下评价。）

优化设置： 交易品种与周期以输入参数为准（剥头皮对环境条件很敏感）

推荐账户： RoboForex 美分账户（支持 0.0001 手）

为什么选择 MATrader QuickScalper？

MATrader QuickScalper 适合更偏好以下风格的交易者：

  • 短交易周期，而不是长时间暴露在市场里
  • 干净的剥头皮逻辑，不会“随机乱开仓”
  • 严格的执行纪律
  • 在美分账户上更聪明的手数处理

它不是 MATrader AI 的复制品，也不是简化版。 它是一套不同的策略，用来补充 MATrader 生态体系。 

关键设置（确保正常运行）

为了让 MATrader QuickScalper 按照设计的方式运行，请使用以下设置：

[1] 经纪商与账户类型：
MATrader QuickScalper 专门针对 RoboForex 美分账户进行优化。
不同经纪商的点差、执行模型、报价源都不同，
这会直接影响剥头皮策略。

[2] 使用代码 "KXTL"：
开设 RoboForex 美分账户时请输入代码 "KXTL"。
它会解锁关键交易条件：

• 支持 0.0001 手交易（而不是 0.01）
• 通过我们的 VIP 合作获得更低点差
• 为剥头皮策略提供更合理的成本结构

[3] 为什么重要：
MATrader QuickScalp 是在 RoboForex + KXTL 条件下调校并测试的。
如果换成其他条件，策略运行环境本身就会改变。

[4] 支持政策：
仅对符合推荐条件的设置提供支持。
加入 KXTL Marc Albrecht Trading 社区的优势

• 美分账户支持 0.0001 手交易
• 通过与 RoboForex 的 VIP 合作获得更低点差
• 返现活动（取决于经纪商）
• 免费 VPS（需满足条件）
• 社区专属工具与信号权限

社区额外优势：
KXTL 成员可 免费使用我们所有的 Expert Advisor， 包括 MATrader QuickScalp。
与逐个购买相比，最高可节省 $299

MATrader QuickScalper 在 MQL5 以单独产品形式上架。 在 KXTL 社区内部，它被视为整个生态体系的一部分。

EA 参数说明

MATrader QuickScalper 使用默认参数即可运行，不需要优化。 高级用户可以通过可用输入参数进行细调。

  • MATScalper – 交易逻辑总开关（启用/停用剥头皮策略）
  • USEnewsFilter – 内部波动保护，用于避开不稳定环境

资金管理

  • MM – 开启按账户余额动态计算手数
  • Lots – 固定手数或动态手数的基础值
  • LotExponent – 当策略添加仓位时，控制手数递增方式
  • MaxLots – 最大风险上限（硬性限制）

盈利与交易管理

  • TakeProfit – 核心止盈目标逻辑
  • UseEquityStop – 基于净值的保护层
  • TotalEquityRisk – 定义策略在更深周期中的管理方式

高级追踪止盈逻辑

  • HiLo Trailing（主要且推荐）
  • 可选 Engine 15 与 Engine 16（适合有经验的用户）

周末保护

  • 周五收盘逻辑
  • 周一延迟启动逻辑

如何开始

[1] 使用代码 KXTL 开设 RoboForex 美分账户
[2] 将 MATrader QuickScalper 加载到推荐的品种/周期
[3] 使用默认设置，或谨慎调整

最后的话

MATrader QuickScalper 为重视精准、结构化与执行质量的交易者打造。

不走捷径，不玩噱头。
只专注于真实交易条件下的剥头皮策略。

如果你已经信任 MATrader，MATrader QuickScalper 会让你感觉很熟悉 — 只是更快。

感谢每一位认真测试并愿意留下评价的交易者。

访问 Marc Albrecht Trading 的 MQL5 页面

