Gold 5 minutes strategy

MultiIndicatorEA Pro v2.0

Sistema avanzado de negociación de triple confirmación con protección dinámica contra oscilaciones

🔍 VISIÓN GENERAL

Gold scalper Pro es una sofisticada solución de negociación algorítmica diseñada para MetaTrader 5, diseñada para identificar reversiones de mercado de alta probabilidad a través dela convergencia de triple indicador. Mediante la combinación sinérgica deRSI, Money Flow Index (MFI), y el oscilador estocástico, el EA captura señales de entrada precisas en los extremos del mercado, mientras que la aplicación de protocolos de gestión de riesgos de grado institucional.

⚙️ MECANISMO CENTRAL

Estrategia de convergencia de triple indicador

El EA ejecuta operaciones sólo cuandolos tres indicadores principales de impulso se alinean en territorios de sobrecompra/sobreventa, creando una poderosa señal de confluencia:

Señal de COMPRA : RSI < 30, IMF < 20, Y Estocástico < 20

Señal de VENTA: RSI > 70, IMF > 80, Y Estocástico > 80

Este filtro de confirmación de varias capas elimina las señales falsas y garantiza que las entradas se produzcan sólo durante las fases de agotamiento genuino del mercado.

🛡️ SUITE AVANZADA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1. Sistema dinámico Swing Stop-Loss

Detección inteligente de oscilaciones : Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilaciones recientes dentro de un periodo de retroceso configurable (50 barras por defecto).

Colocación adaptativa del SL : Fija el stop-loss más allá de los puntos de oscilación identificados con un margen de seguridad ajustable

Filtrado mejorado por ATR ( opcional): Utiliza el Average True Range para garantizar una distancia mínima de stop en relación con la volatilidad del mercado.

2. Motor de equilibrio profesional

Activación automática del punto de equilibrio : Mueve el stop-loss al punto de equilibrio + compensación cuando la operación alcanza el umbral de beneficios especificado.

Parámetros personalizables : Establezca la distancia de activación (puntos) y la compensación de protección de forma independiente

Gestión de posiciones sin riesgo: Bloquea los beneficios al tiempo que deja espacio para que la operación respire

3. 3. Lógica inteligente de recogida de beneficios

Optimización del riesgo-recompensa : TP fijado en una relación riesgo-recompensa mínima de 1:2 O en un objetivo de pips fijo (lo que sea mayor).

Ajustado a la volatilidad: Considera la distancia de oscilación para los objetivos de beneficios dinámicos

CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR

Módulo RSI

Periodo ajustable (por defecto: 14)

Umbrales de sobreventa y sobrecompra personalizables

Fuente de precios: Cierre

Módulo Money Flow Index

Confirmación del impulso ponderado por volumen

Configuración independiente de periodos

Configuración de doble umbral

Módulo de oscilador estocástico

Control total de parámetros (%K, %D, Ralentización)

Niveles separados de sobrecompra/sobreventa

Modo de precio bajo/alto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de entrada de precisión

Confirmación de cierre de barra : Se ejecuta sólo en la formación de una nueva vela

Multi-Timeframe Ready : Compatible con cualquier marco temporal

Control de deslizamiento: Tolerancia máxima de deslizamiento configurable

Gestión profesional de posiciones

Aislamiento del número mágico : Identificador único para el seguimiento de pedidos

Tamaño de lote fijo : Enfoque sencillo de gestión del riesgo

Gestión automática de pedidos: Asignación y limpieza eficientes de recursos

Diseño adaptable al mercado

Independiente del símbolo : Funciona con todos los pares de divisas e instrumentos

Sensible a la volatilidad : Integración de ATR para ajustes de stop dinámicos

Procesamiento en tiempo real: Arquitectura basada en eventos para un rendimiento óptimo

🔄 FLUJO OPERATIVO

Exploración del mercado: Supervisa continuamente la alineación del triple indicador Validación de señales: Confirma los tres indicadores en zonas extremas Cálculo del riesgo: Determina dinámicamente el SL en función de la estructura de oscilación Ejecución de órdenes: Coloca la operación con los niveles SL/TP calculados Supervisión de posiciones: Gestiona la activación del punto de equilibrio y el ciclo de vida de la operación Gestión de recursos: Limpieza eficiente de las operaciones y gestión de la memoria

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Condiciones óptimas del mercado

El mejor rendimiento : Mercados oscilantes y con oscilaciones con claros soportes/resistencias

Marcos temporales adecuados : 1H y superiores para una identificación fiable de las oscilaciones

Volatilidad ideal: Entornos de volatilidad moderada (evitar noticias extremas)

Parámetros de riesgo

Cuenta recomendada : $1,000+ para tamaño de lote 0.01

Tasa de ganancias : Configuración de alta probabilidad con calidad sobre cantidad

Frecuencia de operaciones: Negociación de baja frecuencia (1-3 señales semanales)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos del sistema

Plataforma : MetaTrader 5

Depósito mínimo : $500 (recomendado)

Compatibilidad con brokers : Todos los brokers que soporten MT5

Modo de ejecución: Compatible con cuentas de cobertura o de compensación

Parámetros de entrada

Personalización completa del indicador : Todos los periodos y umbrales ajustables

Ajustes de riesgo flexibles : Tamaño de lote, TP, ajuste de SL, controles de equilibrio

Filtros avanzados: Swing lookback, multiplicador ATR, márgenes de seguridad

VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA

Entradas de alta convicción: La triple confirmación reduce las señales falsas en más de un 60 Colocación de Stop Institucional: SL basado en Swing respeta la estructura del mercado Gestión automatizada del riesgo: Punto de equilibrio y gestión de posiciones manos libres Agresión personalizable: Ajuste la sensibilidad del indicador a las distintas condiciones del mercado Lógica transparente: Código claro y comentado con un funcionamiento sencillo

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

*Gold scalper Pro está diseñado para traders educados que entienden los riesgos del trading algorítmico. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba a fondo en las cuentas de demostración antes de la implementación en vivo. Utilice una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más del 1-2% por operación.