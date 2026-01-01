Gold 5 minutes strategy

MultiIndicatorEA Pro v2.0

Sistema avanzado de negociación de triple confirmación con protección dinámica contra oscilaciones

🔍 VISIÓN GENERAL

Gold scalper Pro es una sofisticada solución de negociación algorítmica diseñada para MetaTrader 5, diseñada para identificar reversiones de mercado de alta probabilidad a través dela convergencia de triple indicador. Mediante la combinación sinérgica deRSI, Money Flow Index (MFI), y el oscilador estocástico, el EA captura señales de entrada precisas en los extremos del mercado, mientras que la aplicación de protocolos de gestión de riesgos de grado institucional.

⚙️ MECANISMO CENTRAL

Estrategia de convergencia de triple indicador

El EA ejecuta operaciones sólo cuandolos tres indicadores principales de impulso se alinean en territorios de sobrecompra/sobreventa, creando una poderosa señal de confluencia:

  • Señal de COMPRA: RSI < 30, IMF < 20, Y Estocástico < 20

  • Señal de VENTA: RSI > 70, IMF > 80, Y Estocástico > 80

Este filtro de confirmación de varias capas elimina las señales falsas y garantiza que las entradas se produzcan sólo durante las fases de agotamiento genuino del mercado.

🛡️ SUITE AVANZADA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1. Sistema dinámico Swing Stop-Loss

  • Detección inteligente de oscilaciones: Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilaciones recientes dentro de un periodo de retroceso configurable (50 barras por defecto).

  • Colocación adaptativa del SL: Fija el stop-loss más allá de los puntos de oscilación identificados con un margen de seguridad ajustable

  • Filtrado mejorado por ATR ( opcional): Utiliza el Average True Range para garantizar una distancia mínima de stop en relación con la volatilidad del mercado.

2. Motor de equilibrio profesional

  • Activación automática del punto de equilibrio: Mueve el stop-loss al punto de equilibrio + compensación cuando la operación alcanza el umbral de beneficios especificado.

  • Parámetros personalizables: Establezca la distancia de activación (puntos) y la compensación de protección de forma independiente

  • Gestión de posiciones sin riesgo: Bloquea los beneficios al tiempo que deja espacio para que la operación respire

3. 3. Lógica inteligente de recogida de beneficios

  • Optimización del riesgo-recompensa: TP fijado en una relación riesgo-recompensa mínima de 1:2 O en un objetivo de pips fijo (lo que sea mayor).

  • Ajustado a la volatilidad: Considera la distancia de oscilación para los objetivos de beneficios dinámicos

CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR

Módulo RSI

  • Periodo ajustable (por defecto: 14)

  • Umbrales de sobreventa y sobrecompra personalizables

  • Fuente de precios: Cierre

Módulo Money Flow Index

  • Confirmación del impulso ponderado por volumen

  • Configuración independiente de periodos

  • Configuración de doble umbral

Módulo de oscilador estocástico

  • Control total de parámetros (%K, %D, Ralentización)

  • Niveles separados de sobrecompra/sobreventa

  • Modo de precio bajo/alto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de entrada de precisión

  • Confirmación de cierre de barra: Se ejecuta sólo en la formación de una nueva vela

  • Multi-Timeframe Ready: Compatible con cualquier marco temporal

  • Control de deslizamiento: Tolerancia máxima de deslizamiento configurable

Gestión profesional de posiciones

  • Aislamiento del número mágico: Identificador único para el seguimiento de pedidos

  • Tamaño de lote fijo: Enfoque sencillo de gestión del riesgo

  • Gestión automática de pedidos: Asignación y limpieza eficientes de recursos

Diseño adaptable al mercado

  • Independiente del símbolo: Funciona con todos los pares de divisas e instrumentos

  • Sensible a la volatilidad: Integración de ATR para ajustes de stop dinámicos

  • Procesamiento en tiempo real: Arquitectura basada en eventos para un rendimiento óptimo

🔄 FLUJO OPERATIVO

  1. Exploración del mercado: Supervisa continuamente la alineación del triple indicador

  2. Validación de señales: Confirma los tres indicadores en zonas extremas

  3. Cálculo del riesgo: Determina dinámicamente el SL en función de la estructura de oscilación

  4. Ejecución de órdenes: Coloca la operación con los niveles SL/TP calculados

  5. Supervisión de posiciones: Gestiona la activación del punto de equilibrio y el ciclo de vida de la operación

  6. Gestión de recursos: Limpieza eficiente de las operaciones y gestión de la memoria

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Condiciones óptimas del mercado

  • El mejor rendimiento: Mercados oscilantes y con oscilaciones con claros soportes/resistencias

  • Marcos temporales adecuados: 1H y superiores para una identificación fiable de las oscilaciones

  • Volatilidad ideal: Entornos de volatilidad moderada (evitar noticias extremas)

Parámetros de riesgo

  • Cuenta recomendada: $1,000+ para tamaño de lote 0.01

  • Tasa de ganancias: Configuración de alta probabilidad con calidad sobre cantidad

  • Frecuencia de operaciones: Negociación de baja frecuencia (1-3 señales semanales)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos del sistema

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Depósito mínimo: $500 (recomendado)

  • Compatibilidad con brokers: Todos los brokers que soporten MT5

  • Modo de ejecución: Compatible con cuentas de cobertura o de compensación

Parámetros de entrada

  • Personalización completa del indicador: Todos los periodos y umbrales ajustables

  • Ajustes de riesgo flexibles: Tamaño de lote, TP, ajuste de SL, controles de equilibrio

  • Filtros avanzados: Swing lookback, multiplicador ATR, márgenes de seguridad

VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA

  1. Entradas de alta convicción: La triple confirmación reduce las señales falsas en más de un 60

  2. Colocación de Stop Institucional: SL basado en Swing respeta la estructura del mercado

  3. Gestión automatizada del riesgo: Punto de equilibrio y gestión de posiciones manos libres

  4. Agresión personalizable: Ajuste la sensibilidad del indicador a las distintas condiciones del mercado

  5. Lógica transparente: Código claro y comentado con un funcionamiento sencillo

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

*Gold scalper Pro está diseñado para traders educados que entienden los riesgos del trading algorítmico. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba a fondo en las cuentas de demostración antes de la implementación en vivo. Utilice una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más del 1-2% por operación.


