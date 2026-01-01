Gold 5 minutes strategy
- Asesores Expertos
- Mohanad Layth Muslim Radhi
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Sistema avanzado de negociación de triple confirmación con protección dinámica contra oscilaciones
🔍 VISIÓN GENERAL
Gold scalper Pro es una sofisticada solución de negociación algorítmica diseñada para MetaTrader 5, diseñada para identificar reversiones de mercado de alta probabilidad a través dela convergencia de triple indicador. Mediante la combinación sinérgica deRSI, Money Flow Index (MFI), y el oscilador estocástico, el EA captura señales de entrada precisas en los extremos del mercado, mientras que la aplicación de protocolos de gestión de riesgos de grado institucional.
⚙️ MECANISMO CENTRAL
Estrategia de convergencia de triple indicador
El EA ejecuta operaciones sólo cuandolos tres indicadores principales de impulso se alinean en territorios de sobrecompra/sobreventa, creando una poderosa señal de confluencia:
-
Señal de COMPRA: RSI < 30, IMF < 20, Y Estocástico < 20
-
Señal de VENTA: RSI > 70, IMF > 80, Y Estocástico > 80
Este filtro de confirmación de varias capas elimina las señales falsas y garantiza que las entradas se produzcan sólo durante las fases de agotamiento genuino del mercado.
🛡️ SUITE AVANZADA DE GESTIÓN DE RIESGOS
1. Sistema dinámico Swing Stop-Loss
-
Detección inteligente de oscilaciones: Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilaciones recientes dentro de un periodo de retroceso configurable (50 barras por defecto).
-
Colocación adaptativa del SL: Fija el stop-loss más allá de los puntos de oscilación identificados con un margen de seguridad ajustable
-
Filtrado mejorado por ATR ( opcional): Utiliza el Average True Range para garantizar una distancia mínima de stop en relación con la volatilidad del mercado.
2. Motor de equilibrio profesional
-
Activación automática del punto de equilibrio: Mueve el stop-loss al punto de equilibrio + compensación cuando la operación alcanza el umbral de beneficios especificado.
-
Parámetros personalizables: Establezca la distancia de activación (puntos) y la compensación de protección de forma independiente
-
Gestión de posiciones sin riesgo: Bloquea los beneficios al tiempo que deja espacio para que la operación respire
3. 3. Lógica inteligente de recogida de beneficios
-
Optimización del riesgo-recompensa: TP fijado en una relación riesgo-recompensa mínima de 1:2 O en un objetivo de pips fijo (lo que sea mayor).
-
Ajustado a la volatilidad: Considera la distancia de oscilación para los objetivos de beneficios dinámicos
CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR
Módulo RSI
-
Periodo ajustable (por defecto: 14)
-
Umbrales de sobreventa y sobrecompra personalizables
-
Fuente de precios: Cierre
Módulo Money Flow Index
-
Confirmación del impulso ponderado por volumen
-
Configuración independiente de periodos
-
Configuración de doble umbral
Módulo de oscilador estocástico
-
Control total de parámetros (%K, %D, Ralentización)
-
Niveles separados de sobrecompra/sobreventa
-
Modo de precio bajo/alto
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema de entrada de precisión
-
Confirmación de cierre de barra: Se ejecuta sólo en la formación de una nueva vela
-
Multi-Timeframe Ready: Compatible con cualquier marco temporal
-
Control de deslizamiento: Tolerancia máxima de deslizamiento configurable
Gestión profesional de posiciones
-
Aislamiento del número mágico: Identificador único para el seguimiento de pedidos
-
Tamaño de lote fijo: Enfoque sencillo de gestión del riesgo
-
Gestión automática de pedidos: Asignación y limpieza eficientes de recursos
Diseño adaptable al mercado
-
Independiente del símbolo: Funciona con todos los pares de divisas e instrumentos
-
Sensible a la volatilidad: Integración de ATR para ajustes de stop dinámicos
-
Procesamiento en tiempo real: Arquitectura basada en eventos para un rendimiento óptimo
🔄 FLUJO OPERATIVO
-
Exploración del mercado: Supervisa continuamente la alineación del triple indicador
-
Validación de señales: Confirma los tres indicadores en zonas extremas
-
Cálculo del riesgo: Determina dinámicamente el SL en función de la estructura de oscilación
-
Ejecución de órdenes: Coloca la operación con los niveles SL/TP calculados
-
Supervisión de posiciones: Gestiona la activación del punto de equilibrio y el ciclo de vida de la operación
-
Gestión de recursos: Limpieza eficiente de las operaciones y gestión de la memoria
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Condiciones óptimas del mercado
-
El mejor rendimiento: Mercados oscilantes y con oscilaciones con claros soportes/resistencias
-
Marcos temporales adecuados: 1H y superiores para una identificación fiable de las oscilaciones
-
Volatilidad ideal: Entornos de volatilidad moderada (evitar noticias extremas)
Parámetros de riesgo
-
Cuenta recomendada: $1,000+ para tamaño de lote 0.01
-
Tasa de ganancias: Configuración de alta probabilidad con calidad sobre cantidad
-
Frecuencia de operaciones: Negociación de baja frecuencia (1-3 señales semanales)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Requisitos del sistema
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Depósito mínimo: $500 (recomendado)
-
Compatibilidad con brokers: Todos los brokers que soporten MT5
-
Modo de ejecución: Compatible con cuentas de cobertura o de compensación
Parámetros de entrada
-
Personalización completa del indicador: Todos los periodos y umbrales ajustables
-
Ajustes de riesgo flexibles: Tamaño de lote, TP, ajuste de SL, controles de equilibrio
-
Filtros avanzados: Swing lookback, multiplicador ATR, márgenes de seguridad
VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA
-
Entradas de alta convicción: La triple confirmación reduce las señales falsas en más de un 60
-
Colocación de Stop Institucional: SL basado en Swing respeta la estructura del mercado
-
Gestión automatizada del riesgo: Punto de equilibrio y gestión de posiciones manos libres
-
Agresión personalizable: Ajuste la sensibilidad del indicador a las distintas condiciones del mercado
-
Lógica transparente: Código claro y comentado con un funcionamiento sencillo
⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
*Gold scalper Pro está diseñado para traders educados que entienden los riesgos del trading algorítmico. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre prueba a fondo en las cuentas de demostración antes de la implementación en vivo. Utilice una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más del 1-2% por operación.