Gaodong Nervous System EA

Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统

📌 产品简介

Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。
系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。

📌 核心优势

✔ 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为
✔  自动点差保护 — 适用于大多数外汇品种
✔  智能对冲引擎 — 在震荡行情中保持盈利能力
✔ 严格风险控制 — 每笔订单受控，可设置最大仓位
✔  可视化参数界面 — 简单易懂，一目了然
✔  兼容 Bybit / Forex / CFD 多平台
✔ 自动验证通过（MQL5 官方测试合规）

📌 适用用户
        •   稳健型交易者
        •   喜欢网格 / 对冲 / 点差套利结构的用户
        •  不依赖指标、偏好纯价格逻辑的玩家
        •  想实现策略自动化的交易者

📌  注意事项
        •   建议运行于 ≥ $200 的真实账户或高杠杆环境
        •  建议使用低点差、低延迟的交易商

