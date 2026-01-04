Grid Trading Brasil EN
- Asesores Expertos
- Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
- Versión: 2.100
Este es el documento técnico del GTB (Grid Trader Brasil) para la versión Mercado. Detalla el funcionamiento estratégico y el diccionario completo de parámetros disponibles.
🏗️ 1. Arquitectura y Estrategia
El ecosistema
GTB es un sistema inteligente de Grid Trading diseñado para operar directamente en su terminal MetaTrader.
Terminal (MT5): Ejecuta órdenes, gestiona la parrilla, controla el riesgo y procesa indicadores técnicos nativos.
Autonomía: El robot contiene internamente toda la lógica necesaria, garantizando una ejecución rápida y segura.
Matriz de decisiones
El robot utiliza una combinación de indicadores clásicos para determinar los puntos de entrada y de inversión.
Tendencia y Momento: Analiza múltiples marcos temporales para alinear la dirección de la parrilla con la fortaleza del mercado.
Filtros de Confluencia: Utiliza el RSI, las Bandas de Bollinger, el Estocástico y el ADX para validar las entradas y evitar operar contra fuertes flujos agresivos.
🎛️ 2. Diccionario de parámetros (Lista completa)
A continuación se explican los parámetros disponibles en el menú del robot.
2.1 Identificación
InpLabelSet: Nombre para identificar este preset (por ejemplo, "Aggressive Set EURUSD").
2.2 Señales y estrategia (SignalInputs)
Estos parámetros definen CUANDO se abre la primera orden.
Estrategia Principal
InpStrategyMode: Define el modo de funcionamiento de la señal.
STRAT_MODE_INDICATORS (Predeterminado/Recomendado): Modo Técnico Puro. Utiliza únicamente los indicadores internos configurados a continuación (RSI, MA, etc.) para generar señales.
-
STRAT_MODE_GEMINI / OPENAI / HYBRID : Modos experimentales de simulación basados en la lógica interna de inversión y tendencia. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
STRAT_MODE_SENTIMENT_ONLY : Modo basado en las estadísticas de myfxbook. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
InpMinIAConfidence: (0-100). Filtro de calidad de señal. DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
-
InpMinSignalsReq: ¿Cuántos indicadores locales (de la lista inferior) deben coincidir para validar una entrada? (Ej: 3).
-
InpAIRequiresIndicators: DESACTIVADO EN LA VERSIÓN DE MERCADO.
true : Fuerza Confluencia. La señal de la estrategia principal debe ser confirmada por los indicadores locales.
-
false : Autonomía de la estrategia.
-
InpUpdateInterval: (Minutos). Frecuencia de actualización de datos.
Indicadores Locales (Filtros de Confluencia)
Cada indicador se puede activar ( true ) o desactivar ( false ).
1. Filtro de tendencia (Media móvil)
InpEnableTrendFilter: Sólo compra si precio > Media. (Filtro Crítico).
-
InpTrendTF: Media temporal.
-
InpTrendPeriod: Periodo Medio.
-
InpTrendMinDistance: Distancia mínima (pips) para validar la tendencia.
-
2. ADX (Fuerza de la tendencia)
InpEnableAdx: Evita operar en mercados laterales.
-
InpAdxMinLevel: (40). Si es inferior a este, considera que el mercado no tiene fuerza.
-
3. Bandas de Bollinger (BB)
InpEnableBB: Reversal trigger (cierre fuera/dentro).
-
InpBbDeviation: (2.0). Desviación estándar.
-
4. CCI (Índice del Canal de Materias Primas)
InpCciLevel: (100). Niveles de sobrecompra/sobreventa.
-
-
5. Estocástico
InpEnableStoch: Oscilador de sobrecompra/sobreventa.
-
InpStochK/D/Slowing: Configuración por defecto (5,3,3).
-
6. RSI (Índice de Fuerza Relativa)
InpEnableRSI: Índice de fuerza relativa.
-
InpRsiPeriod: (14).
-
InpRsiOversold/Overbought: Niveles de 20/80.
-
7. Cruce de medias móviles (MA Cross)
-
InpEnableMA: Entra en el cruce de dos medias.
InpMaFast/Slow: Periodos de las medias rápida y lenta.
-
8. SAR Parabólico
InpEnablePSAR: Utiliza la parada y la inversión como filtro de dirección.
-
9. ADR Dinámico
-
InpEnableADR: Utiliza el rango medio diario.
-
InpADRTriggerPercent: (80%). Disparo por agotamiento basado en el rango.
-
2.3 Gestión de operaciones
InpOpVenda / InpOpCompra: Permite bloquear operaciones en un lado específico (Venta/Compra).
-
InpSellPrimOrdem / BuyPrimOrdem:
true : El robot abre la 1ª orden automáticamente.
-
false : Semi-Automático. Usted abre la 1ª orden manualmente, y el robot asume la gestión de la red. (Poner magia a 0).
-
-
InpTradeComment: Comentario de las órdenes.
-
InpMagic: Número único para identificar las órdenes de este robot.
2.5 Filtros globales
InpMaxSpread: Límite de spread en puntos para abrir nuevas órdenes.
-
InpMaxTradesPairs: Límite de pares que operan simultáneamente.
InpMaxCurrencyExposure: Límite de exposición por divisa individual.
2.6 Control de Riesgo (Drawdown)
-
InpMaxDDPercentForNewGrid: % de Drawdown de la cuenta para pausar nuevas rejillas.
-
InpGlobalTPPercent / Dinero: Objetivo de ganancia global (Cierra todo cuando se alcanza).
-
InpGlobalSLPercent / Dinero: Stop Loss de Emergencia Global (Cierra todo cuando se alcanza).
-
InpMinMarginLevelNew: Margen Libre Mínimo para rejillas nuevas.
2.6.1 DDR (Reducción Dinámica de Reducción)
Sistema inteligente para reducir la pérdida de posiciones antiguas utilizando el beneficio de las nuevas.
InpDDREnable: Habilita el sistema.
-
-
InpDDRMinPercent: % del beneficio de la orden ganadora utilizado para compensar la perdedora.
2.6.2 Trailing Stop y Break Even
InpBEStart: Distancia para mover el Stop al punto de equilibrio.
-
InpTSStart/Step: Configuración dinámica del Trailing Stop.
2.7 Gestión de la parrilla (Parrilla / Martingala)
-
InpMaxOrders: Límite máximo de órdenes en la rejilla.
InpGridStep: Distancia mínima entre órdenes (puntos).
Expansión dinámica
Nivel 1 (Configurable - Ej: 1-3): Paso fijo.
-
Nivel 2 (Configurable - Ej: 4-6): Paso + InpGridLevel2Add .
-
Nivel 3 (Configurable - Ej: 7+): Paso + InpGridLevel3Add .
2.8 Gestión de lotes
InpLoteMin: Lote inicial.
-
InpMult: Multiplicador base (Martingala).
-
-
InpMultCorr / Nivel2 / Nivel3: Ajustes de agresividad para niveles de rejilla profundos.
-
InpBalanceForLot (AutoLot): Ajuste automático del lote inicial en función del saldo.
2.9 Gestión de Take Profit (TP)
InpTakeProfit: Objetivo inicial en puntos.
-
InpTPLevelXAdd: Incremento dinámico del objetivo para rejillas más grandes.
-
InpTPLevel3Fix: Objetivo de recuperación (corto) para rejillas críticas (Nivel 3).
2.10 Volatilidad y Gaps
InpGapControlEnable: Protección contra Gaps de mercado.
-
Volatilidad ( InpVolBehavior ): Configuración para el uso de órdenes Pendientes o Pausa durante alta volatilidad.
2.11 Filtro de Noticias
-
InpNewsEnable: Activa el filtro de noticias (utiliza el Calendario Económico nativo de MT5).
-
Pausa: Configura la pausa (en minutos) antes y después de eventos de alto/medio impacto.
2.12 Optimización y Rendimiento
-
InpEntriesOnNewBarOnly:
true : Analiza las señales sólo en la apertura de la vela (Rápido).
-
false : Analiza cada tick (Preciso).
-
2.13 Panel Visual
-
InpStatsMode: Modo de visualización de estadísticas en el panel gráfico.
🛠️ 3. Resolución de problemas
A. El Robot no abre los pedidos
Botón AutoTrading: Compruebe si está activado (Verde).
-
Permiso: Compruebe si el icono del "sombrero" en el gráfico es azul (MT5).
-
Señales: Compruebe si los indicadores configurados están proporcionando condiciones de entrada (Pestaña Indicadores).
-
Filtros: Compruebe el spread, el margen libre y el filtro de noticias.
B. Backtest vs Diferencia Real
-
En el backtesting, asegúrese de que dispone de suficientes datos históricos para todos los indicadores y plazos utilizados (especialmente si utiliza un filtro de tendencia en H1/H4).
GTB v2.1 Manual de Mercado - Optimizado para MQL5