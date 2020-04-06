Exo Scalper EA

[Exo Scalper] Robot de trading profesional, fiable y seguro para el par XAUUSD.

Exo Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par de divisas XAUUSD.

Exo Scalper es un Asesor Experto diseñado con un modelo de comparación de la fuerza del precio resumido en un indicador de zona de caja. Cada zona de caja identifica un nivel de tendencia dentro de un periodo específico de velas. La integración entre las cajas se ha personalizado minuciosamente y está diseñada para el scalping, proporcionando señales de entrada más precisas. El modelo de pruebas no sólo utiliza el modo "Cada tick basado en ticks reales", sino que también se ajusta añadiendo Comisión y Swap para garantizar que los resultados de las pruebas se aproximan o son idénticos a los ticks reales del mercado real.

Exo Scalper está diseñado para scalping en el mercado del ORO, donde este EA sólo utiliza una única entrada y siempre debe utilizar un StopLoss en cada posición.

Precio:$347,(Los precios se actualizarán con el tiempo).


Suscríbase al canal MQL5 para otra información interesante: (Automatic) Forex Tools

Únase al nuevo Grupo Público para Expresar Opiniones y Compartir: Auto Fx Investment

Ver otros productos aquí (Automatic) Forex Tools

If you have purchased, you can read the documentation regarding the user guide here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765748

Recomendaciones:

  • Timeframe: M1.
  • Par: XAUUSD.
  • Depósito mínimo inicial: $50 o cuanto más mejor.
  • Apalancamiento: 1:500.
  • Broker: Cualquier broker de spread bajo/raw (Recomendado TickMill).
  • Tipo de cuenta: Cualquiera.
  • Utilizar un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).

Características:

  • Auto Lote: Para uso de lotes dimamis.
  • Risk Ratio: Ajustes para determinar el nivel de riesgo de los lotes dinámicos.
  • Custom Risk Ratio : Ajuste personalizable del lote automático.
  • Gestor de reducción: Opción para aumentar la protección en las operaciones.
  • Trailing Point/Stop: Funciones personalizables de gestión de cierre de órdenes.
  • Limitación máxima del spread: Limitación ajustable del ancho del spread, para evitar que se amplíe al ordenar.
  • Panel Visual: Panel visual moderno y óptimo.
  • Push Notif MQID: Una potente función de notificación enviada a su teléfono, para que pueda saber cuando hay nuevas órdenes, y cuando se alcanza la Reducción Máxima.
