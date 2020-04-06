🔥 MG Hybrid Trend - Una herramienta de análisis de tendencia y reversión adaptable a múltiples marcos de tiempo. Utilice el EA para operar XAUUSD en el marco de tiempo M15.

MG Hybrid Trend es un nuevo sistema de trading inteligente que combina el poder de :

Análisis de Tendencia Multi-Timeframe + Momentum + Detección de Reversión + Gestión Inteligente de Posiciones

Bajo una arquitectura Hybrid Scoring Model 6 Slots que procesa señales desde M1 → M30 → H1 hasta W1/D1.

El EA está diseñado para operar inteligentemente con la tendencia (Trend Rider).

Con la capacidad de adaptarse a las estructuras del mercado en tiempo real. La versión 1.2 corrige el ajuste del stop-loss, reduciendo el drawdown en aproximadamente un 50%. Se puede aumentar la rentabilidad programando los eventos noticiosos importantes cada semana (Time/Day Filter). Para obtener mayores beneficios, puede ajustar ` Usar Auto lote por Riesgo % = true; ` y ` Lote máximo = 0.05 ` y ` Permitir Órdenes de Venta = false ;' si su capital es de alrededor de $1000 . Versión 1.5 Este EA incluye un Motor de Noticias Híbrido con modos Manual, Archivo e Indicador. Existen herramientas gratuitas opcionales para el filtrado automatizado de noticias.

________________________________________

Características principales

1) Modelo de Puntuación Híbrido Multi-TF (Motor de 6 Ranuras)

Un sistema que puntúa señales de múltiples marcos temporales con pesos específicos para cada modelo : S01 a S06.

Todas las puntuaciones son EMA Smoothing para proporcionar señales suaves y reducir el ruido.

________________________________________

2) Detector de Tendencias Principales (W1 + D1)

Un sistema que detecta las principales tendencias mediante el procesamiento de las tendencias de los plazos más largos.

El EA :

Bloqueará las órdenes que se abran contra la tendencia principal.

Cerrar órdenes inmediatamente. Si detecta una contratendencia W1/D1:

✔ Esto hace que el sistema sea altamente seguro y reduce el drawdown.

________________________________________

3) Smart ATR Trailing - Se ajusta según la dirección real de la tendencia.

ATR Trailing Stop ya no utiliza valores fijos.

Se ajustará automáticamente según la tendencia principal:

- Si se mantiene con la tendencia principal → Trail se vuelve más flojo, lo que permite obtener beneficios más largos.

- Si se mantiene en contra de la tendencia principal → Trail se vuelve más estricto, reduciendo el riesgo de inmediato.

Este es un sistema Trailing Stop de nivel profesional que se ajusta dinámicamente de acuerdo con el mercado real.

________________________________________

4) Gestión avanzada de Stop

- Optimización del punto de equilibrio (rápido pero seguro)

- Cierre Parcial Inteligente, cerrando beneficios parciales basados en la relación Riesgo:Recompensa.

- Motor Donchian Auto-SL + RR-TP

- H1 Trend Reverse Exit cuando el modelo principal invierte su dirección.

________________________________________

5) Sistema Integral de Gestión de Riesgo

- Filtro Spread

- Filtro de Volatilidad ATR

- Protección StopLevel

- Comprobación de margen + Factor de seguridad

- Filtro horario (selección de días/horas de negociación)

- Cierre automático a medianoche (cierra antes del cierre semanal del mercado)

________________________________________

6) Plug-and-Play : No requiere grandes ajustes de parámetros.

El sistema está diseñado para funcionar bien con los ajustes predeterminados.

Adecuado para :

- XAUUSD

- Mercados en tendencia

________________________________________

📊 Estrategia EA (Lógica de la Estrategia)

MG Hybrid Trend utiliza un "Modelo de Puntuación Ponderada" para la agregación de señales.

Abrirá órdenes cuando:

- Puntuación >= Umbral

- Puntuación de Compra > Puntuación de Venta

- Soporte de tendencia mayor (Filtro de Tendencia Mayor)

- Spread / ATR cumple con los criterios

- No hay órdenes abiertas

Todas las señales se procesan sólo cuando se forma una nueva barra en el Timeframe activo (Ejecutar TF)

para menos operaciones pero más precisas.

________________________________________

🛡 Sistema de Cierre de Órdenes (Sistema de Salida)

EA utiliza un sistema de diseño híbrido :

1) Salida de Tendencia - Cierra cuando la tendencia principal se invierte.

W1/D1 Si la dirección se invierte → Cierra inmediatamente.

2) Score Reverse Exit

Si la puntuación contraria supera el umbral.

3) Salida de Confirmación H1

La MA se invierte en el Marco de Tiempo Mayor.

4) Salida Parcial + BE + Rastro ATR

Para maximizar la protección de beneficios.

________________________________________

📈 Resultados de este EA :

- Drawdown (DD) más bajo que los sistemas de tendencia típicos

- Márgenes de beneficio más largos

- Apertura de órdenes más precisa (usando scoring de 6 ranuras + filtro de tendencias principales)

- Protección contra grandes tendencias

- Adecuado para uso en el mundo real, no sólo backtesting

________________________________________

⚙️ Ajustes recomendados

- Plazo de ejecución : M15

- Símbolo : XAUUSD

- Depósito : A partir de $1000+

- Cuenta : Raw Spread / ECN / STANDARD / Cent 👨‍💻 Acerca del desarrollador Este sistema fue desarrollado por un equipo de experimentados ingenieros informáticos especializados en el desarrollo de MQL5 y el comercio. Incorporan conocimientos de la estructura del mercado, patrones gráficos, patrones QM, varias técnicas de Fibonacci, identificación de puntos de compra y venta utilizando perfiles de volumen, estrategias de toma de beneficios utilizando el análisis de Onda de Elliott, y técnicas precisas de trading de reversión como divergencia y trading de oferta-demanda. Estos elementos se combinan con indicadores de trading para crear un Asesor Experto (EA), un completo sistema de trading automatizado. El dinero que trabaja para usted es el camino hacia la libertad financiera. ¡No se demore en invertir y crear ingresos pasivos!



