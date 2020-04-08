Trendlines with Target

Deje de dibujar líneas manualmente. Deje que el gráfico lo haga por usted.

Breakouts de Líneas de Tendencia con Objetivos - Nunca más se pierda un Breakout

¿Recuerda la última vez que dibujó una línea de tendencia perfecta, sólo para que el precio la atravesara mientras usted estaba lejos de su pantalla? ¿O pasó horas analizando gráficos tratando de encontrar las líneas de tendencia "correctas", cuestionando cada línea que trazaba?

Eso se acabó.

El indicador Trendline Breakouts hace el trabajo pesado por usted, detectando automáticamente las líneas de tendencia que realmente importan y alertándole en el momento en que el precio las atraviesa.

Qué obtiene

Señales cristalinas - 100% sin repintar

Se acabó la confusión. Se acabó el "¿debo entrar o esperar?".

Cuando el precio rompe una línea de tendencia importante, usted obtiene una flecha brillante justo en su gráfico:

Flecha verde apuntando hacia arriba = Momento de considerar la compra

= Momento de considerar la compra Flecha roja apuntando hacia abajo = Momento de considerar la venta

Eso es todo. Sencillo. Claro. Accionable.

Sus objetivos y topes, ya calculados

Cada señal viene con:

Precio objetivo indicado en el gráfico (donde podría obtener beneficios)

indicado en el gráfico (donde podría obtener beneficios) Nivel de Stop Loss claramente marcado (donde saldría si se equivoca)

claramente marcado (donde saldría si se equivoca) Actualizaciones en tiempo real a medida que avanza la operación

Se acabaron los apuros para averiguar "¿dónde debo salir?". - las respuestas ya están ahí.

Líneas de tendencia que realmente funcionan

No se trata de líneas aleatorias en su gráfico. Este indicador:

Encuentra los máximos y mínimos que observan los profesionales

que observan los profesionales Dibuja líneas de tendencia que conectan los puntos de precio más importantes

Muestra las zonas de ruptura con áreas sombreadas para que sepa cuándo se acerca el precio.

con áreas sombreadas para que sepa cuándo se acerca el precio. Actualiza todo automáticamente a medida que se desarrolla una nueva acción del precio

Suficientemente inteligente para manejar diferentes mercados

Tanto si opera en

Pares de divisas que se mueven 50 pips al día

Acciones que oscilan cientos de dólares

Criptodivisas con una volatilidad salvaje

El indicador se adapta automáticamente a lo que usted está negociando. Sin ajustes complejos con los que jugar.

Por qué les encanta a los operadores

"Solía pasar 30 minutos cada mañana dibujando líneas de tendencia. Ahora sólo abro mi gráfico y las configuraciones ya están ahí". - Sólo el tiempo que ahorras ya merece la pena.

"Por fin, un indicador que no se repinta ni desaparece". - Lo que ves es lo que hay. Sin trucos.

"La tasa de ganancias mejoró cuando empecé a seguir sólo estas señales de ruptura". - Calidad sobre cantidad. Una buena señal supera a diez confusas.

Perfecto para usted si...

✅ Operas con rupturas pero odias perder oportunidades

✅ Quieres puntos de entrada y salida más claros

✅ Estás cansado de indicadores que repintan o dan señales falsas

✅ Operas a tiempo parcial y necesitas configuraciones que sean obvias de un vistazo

✅ Quieres operar como un profesional sin pasar años dominando el análisis de gráficos

✅ Buscas un enfoque sistemático en lugar de decisiones emocionales.

Cómo cambia su día de trading

Antes: Abrir el gráfico → Dibujar líneas → Adivinar dónde entrar → Establecer objetivos aleatorios → Esperar lo mejor → Comprobar constantemente

Después: Abrir el gráfico → Ver la configuración ya marcada → Conocer la entrada, el objetivo y el stop → Dejar que se desarrolle → Comprobar los resultados.

Menos estrés. Más claridad. Mejor sueño.

Personalice su estilo

¿Quieres más señales? Baja la sensibilidad.

¿Quieres sólo las configuraciones más fuertes? Auméntala.

¿Prefieres colores diferentes? Cámbielos.

¿No quieres ver los objetivos? Ocúltalos.

El indicador funciona a tu manera, no al revés.

Funciona con todo

Cualquier par de divisas - EUR/USD, GBP/JPY, lo que quieras

- EUR/USD, GBP/JPY, lo que quieras Cualquier acción - Apple, Tesla, penny stocks

- Apple, Tesla, penny stocks Cualquier criptomoneda - Bitcoin, Ethereum, altcoins

- Bitcoin, Ethereum, altcoins Cualquier marco temporal - Day trading en gráficos de 5 minutos o swing trading en gráficos diarios

- Day trading en gráficos de 5 minutos o swing trading en gráficos diarios Cualquier sesión bursátil: mercados asiáticos, europeos y estadounidenses

Una herramienta. Posibilidades ilimitadas.

Lo esencial

Usted podría seguir dibujando líneas manualmente, fallando rupturas, y cuestionando cada configuración comercial.

O puede dejar que un sistema probado haga el trabajo analítico mientras usted se centra en gestionar la operación.

Sus gráficos. Sus reglas. Simplemente más inteligente.