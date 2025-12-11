OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4

Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado.

Características

Visualización de histograma de delta: Observa instantáneamente la presión de compra y venta con histogramas claros y codificados por colores.

Observa instantáneamente la presión de compra y venta con histogramas claros y codificados por colores. Detección de señales de absorción: Lógica avanzada que identifica eventos de absorción alcistas y bajistas, brindando alertas tempranas de posibles giros.

Lógica avanzada que identifica eventos de absorción alcistas y bajistas, brindando alertas tempranas de posibles giros. Marcadores en el gráfico: Las señales de absorción se marcan directamente en tu gráfico para una referencia visual sencilla.

Las señales de absorción se marcan directamente en tu gráfico para una referencia visual sencilla. Alertas emergentes: Recibe notificaciones en tiempo real cuando aparecen nuevas señales de absorción.

Recibe notificaciones en tiempo real cuando aparecen nuevas señales de absorción. Umbrales personalizables: Filtra señales débiles y concéntrate solo en configuraciones de alta probabilidad.

Filtra señales débiles y concéntrate solo en configuraciones de alta probabilidad. Gestión de recursos: Cálculo eficiente para un rendimiento rápido, incluso en gráficos grandes.

Cálculo eficiente para un rendimiento rápido, incluso en gráficos grandes. Compatible con todos los instrumentos: Funciona en cualquier símbolo y temporalidad, incluyendo Forex, índices y materias primas.

Funciona en cualquier símbolo y temporalidad, incluyendo Forex, índices y materias primas. Fácil integración: Parámetros simples para una configuración y ajuste rápidos.

Lógica detrás de OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption utiliza un algoritmo propietario para estimar la presión de compra y venta (delta) en cada barra, incluso en brokers que no proporcionan datos completos de ticks. Analiza el volumen, la acción del precio, la estructura de la vela y el tamaño de las mechas para detectar eventos de absorción ocultos: momentos en los que compras o ventas agresivas son absorbidas por grandes órdenes contrarias, lo que suele indicar un giro o un movimiento fuerte.

Absorción bajista: Se detecta cuando hay fuerte presión de compra (delta positiva) pero la vela cierra bajista, indicando que los vendedores absorbieron las compras.

Se detecta cuando hay fuerte presión de compra (delta positiva) pero la vela cierra bajista, indicando que los vendedores absorbieron las compras. Absorción alcista: Se detecta cuando hay fuerte presión de venta (delta negativa) pero la vela cierra alcista, indicando que los compradores absorbieron las ventas.

Estas señales se marcan en tu gráfico y pueden activar alertas instantáneas, para que nunca pierdas un evento crítico del mercado.

Cómo usar

Adjunta el indicador: Añade OrderFlow Absorption a cualquier gráfico y temporalidad. Ajusta la configuración: Establece tu umbral de delta preferido y el número de barras a analizar. Observa el histograma: Las barras verdes muestran presión de compra, las rojas muestran presión de venta. Busca señales de absorción: Los marcadores "*" en el gráfico destacan eventos de absorción. Las alertas emergentes te notifican al instante. Opera de forma más inteligente: Usa las señales de absorción para detectar giros, confirmar entradas o evitar falsas rupturas.

¡Pruébalo ahora – Descarga la demo!

Experimenta el poder de OrderFlow Absorption por ti mismo. Descarga la demo gratuita y observa cómo transforma tu trading. No te pierdas oportunidades ocultas del mercado: ¡añade OrderFlow Absorption a tu arsenal hoy mismo!

OrderFlow Absorption – Descubre las verdaderas intenciones del mercado. ¡Descarga la demo y opera con confianza!