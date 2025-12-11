OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4

Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado.

Características

  • Visualización de histograma de delta: Observa instantáneamente la presión de compra y venta con histogramas claros y codificados por colores.
  • Detección de señales de absorción: Lógica avanzada que identifica eventos de absorción alcistas y bajistas, brindando alertas tempranas de posibles giros.
  • Marcadores en el gráfico: Las señales de absorción se marcan directamente en tu gráfico para una referencia visual sencilla.
  • Alertas emergentes: Recibe notificaciones en tiempo real cuando aparecen nuevas señales de absorción.
  • Umbrales personalizables: Filtra señales débiles y concéntrate solo en configuraciones de alta probabilidad.
  • Gestión de recursos: Cálculo eficiente para un rendimiento rápido, incluso en gráficos grandes.
  • Compatible con todos los instrumentos: Funciona en cualquier símbolo y temporalidad, incluyendo Forex, índices y materias primas.
  • Fácil integración: Parámetros simples para una configuración y ajuste rápidos.

Lógica detrás de OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption utiliza un algoritmo propietario para estimar la presión de compra y venta (delta) en cada barra, incluso en brokers que no proporcionan datos completos de ticks. Analiza el volumen, la acción del precio, la estructura de la vela y el tamaño de las mechas para detectar eventos de absorción ocultos: momentos en los que compras o ventas agresivas son absorbidas por grandes órdenes contrarias, lo que suele indicar un giro o un movimiento fuerte.

  • Absorción bajista: Se detecta cuando hay fuerte presión de compra (delta positiva) pero la vela cierra bajista, indicando que los vendedores absorbieron las compras.
  • Absorción alcista: Se detecta cuando hay fuerte presión de venta (delta negativa) pero la vela cierra alcista, indicando que los compradores absorbieron las ventas.

Estas señales se marcan en tu gráfico y pueden activar alertas instantáneas, para que nunca pierdas un evento crítico del mercado.

Cómo usar

  1. Adjunta el indicador: Añade OrderFlow Absorption a cualquier gráfico y temporalidad.
  2. Ajusta la configuración: Establece tu umbral de delta preferido y el número de barras a analizar.
  3. Observa el histograma: Las barras verdes muestran presión de compra, las rojas muestran presión de venta.
  4. Busca señales de absorción: Los marcadores "*" en el gráfico destacan eventos de absorción. Las alertas emergentes te notifican al instante.
  5. Opera de forma más inteligente: Usa las señales de absorción para detectar giros, confirmar entradas o evitar falsas rupturas.

¡Pruébalo ahora – Descarga la demo!

Experimenta el poder de OrderFlow Absorption por ti mismo. Descarga la demo gratuita y observa cómo transforma tu trading. No te pierdas oportunidades ocultas del mercado: ¡añade OrderFlow Absorption a tu arsenal hoy mismo!

OrderFlow Absorption – Descubre las verdaderas intenciones del mercado. ¡Descarga la demo y opera con confianza!


