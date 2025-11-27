StrategySchedule

Questo indicatore è una sorta di strategia che, con l'aiuto delle linee, costruisce quelle o altre letture di candele che aiuteranno il trader nei suoi calcoli e nel commercio.





L'indicatore stesso è un normale media mobile, che è dipinto in due colori: chiaro e scuro, e quindi mostra al trader la natura del comportamento del mercato nella situazione attuale in un dato momento e, a seconda della lettura del colore, indica quali operazioni in questa fase del tempo sono meglio aperte: o per l'acquisto o la vendita.





Ma le linee verticali e orizzontali dell'indicatore danno al trader il diritto di prestare maggiore attenzione alle sue conclusioni, e ancora di più se il trader negozia per un certo tempo, poiché questo indicatore, con le sue linee orizzontali per un certo tempo impostato dal trader stesso nelle impostazioni dell'indicatore, calcola il massimo e il minimo dell'apertura e della chiusura E ho aggiunto una terza linea verticale per comodità del trader, che nel day trading mostrerà la fine del trading fino ad oggi.





L'indicatore funziona correttamente sul periodo H1. In altri periodi non l'ho testato.



