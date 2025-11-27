StrategySchedule

Cet indicateur est une sorte de stratégie qui, à l'aide de lignes, construit ceux ou d'autres lectures de bougies qui aideront le commerçant dans ses calculs et le commerce.





L'indicateur lui-même est la moyenne Mobile habituelle, qui est colorée en deux couleurs: clair et foncé, et montre ainsi au trader la nature du comportement du marché dans la situation actuelle à un moment donné et, en fonction de la lecture de la couleur, indique quelles transactions à ce stade du temps est le mieux ouvert: soit pour acheter, soit pour vendre.





Mais les lignes verticales et horizontales de l'indicateur, donnent au commerçant le droit d'être plus attentif à leurs conclusions, et plus encore, si le commerçant se négocie à un certain moment, puisque cet indicateur, ses lignes horizontales pour un certain temps, fixé par le commerçant lui-même dans les paramètres de l'indicateur, calcule le maximum et le minimum d'ouverture et de fermeture des bougies et en divisant ce paramètre en deux par la troisième ligne montre la moyenne du maximum et du minimum pour une certaine période de temps définie par le commerçant lui-même. Et j'ai Ajouté pour la commodité du commerçant une troisième ligne verticale, qui dans le commerce de jour montrera la fin des métiers à ce jour.





L'indicateur fonctionne correctement sur la période H1. Sur d'autres périodes, je ne l'ai pas vérifié.



