StrategySchedule

Este indicador é um tipo de estratégia que, com a ajuda de linhas, constrói essas ou outras leituras de velas que ajudarão o trader em seus cálculos e negociação.





O indicador em si é uma média móvel normal, que é colorida em duas cores: clara e escura, e, assim, mostra ao trader a natureza do comportamento do mercado na situação atual em um determinado momento e, dependendo da indicação da cor, indica quais transações nesta fase do tempo é melhor abrir: compra ou venda.





Mas as linhas verticais e horizontais do indicador dão ao trader o direito de olhar mais atentamente para as suas conclusões, e ainda mais se o trader estiver negociando por um determinado período de tempo, uma vez que este indicador, com suas linhas horizontais para um determinado período de tempo definido pelo próprio Trader nas configurações do indicador, calcula o máximo e o mínimo de abertura e fechamento de velas e dividindo este parâmetro pela metade pela terceira linha mostra o valor médio de máximo e mínimo para um determinado período de tempo definido pelo próprio Trader. E eu adicionei uma terceira linha vertical para a conveniência do trader, que na negociação diária mostrará o final da negociação até o dia de hoje.





O indicador funciona corretamente no período H1. Em outros períodos, não verifiquei.



