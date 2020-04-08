StrategySchedule

Este indicador é um tipo de estratégia que, com a ajuda de linhas, constrói essas ou outras leituras de velas que ajudarão o trader em seus cálculos e negociação.

O indicador em si é uma média móvel normal, que é colorida em duas cores: clara e escura, e, assim, mostra ao trader a natureza do comportamento do mercado na situação atual em um determinado momento e, dependendo da indicação da cor, indica quais transações nesta fase do tempo é melhor abrir: compra ou venda.

Mas as linhas verticais e horizontais do indicador dão ao trader o direito de olhar mais atentamente para as suas conclusões, e ainda mais se o trader estiver negociando por um determinado período de tempo, uma vez que este indicador, com suas linhas horizontais para um determinado período de tempo definido pelo próprio Trader nas configurações do indicador, calcula o máximo e o mínimo de abertura e fechamento de velas e dividindo este parâmetro pela metade pela terceira linha mostra o valor médio de máximo e mínimo para um determinado período de tempo definido pelo próprio Trader. E eu adicionei uma terceira linha vertical para a conveniência do trader, que na negociação diária mostrará o final da negociação até o dia de hoje.

O indicador funciona corretamente no período H1. Em outros períodos, não verifiquei.

Em seguida, vou colocar um EA livre, uma espécie de painel para ajudar na negociação manual, que pode ser instalado com este indicador. Aqui está o link para este EA: https://www.mql5.com/en/code/66175

P. S: agora eu pus um pulo no gráfico de períodos E olhei para as velas e vi que os cálculos ocorrem no período H1 e nos gráficos M30 e M15, E M5, E M1 acontece que o indicador conta as barras como indicado no período H1. Mas pensa da mesma forma. Ou seja, se você especificou morning-0, e evening-8, em seguida, 8 - 0 = 8 barras e o indicador irá calcular os máximos e mínimos de fechamento e abertura de barras para 8 barras, o que significa que no gráfico M30 O indicador fará o cálculo para 16 barras, e no gráfico M15 o indicador fará o cálculo para 32 barras, no gráfico H4 o indicador fará o cálculo para apenas 2 barras. E é bom que eu tenha olhado para isso agora e verificado que tenho a oportunidade de refinar minha função de cálculo e, consequentemente, será necessário exibir esses parâmetros nas configurações do Usuário...

