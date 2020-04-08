この指標は、線を使用して特定のろうそくの測定値を構築する一種の戦略であり、トレーダーの計算と取引に役立ちます。





インジケーター自体は通常の移動平均であり、明るい色と暗い色の2色で着色されているため、特定の時点での現在の状況での市場行動の性質をトレーダーに示し、色の表示に応じて、この段階でどの取引が最もよく開かれているかを示します。購入するか、販売するかのいずれかです。





しかし、インジケーターの垂直線と水平線は、トレーダーに彼の結論を詳しく見る権利を与え、トレーダーが特定の時間に取引している場合はさらにそうです。このインジケーターは、インジケーター設定でトレーダー自身が設定した特定の時間の水平線で、キャンドルの最大値と最小値の開閉を計算し、これを分割しますパラメーターは、トレーダー自身が設定した一定期間の最大値と最小値の平均値を示す3行目で分割されます。 そして、トレーダーの便宜のために、私は日の取引で今日の取引の終わりを示す3番目の垂直線を追加しました。





インジケーターはH1期間正しく機能しています。 私は他の期間にそれをチェックしませんでした。



