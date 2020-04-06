Infinite Grid Recovery

Infinite Grid Recovery es un sistema de trading automatizado que utiliza un enfoque híbrido entre los indicadores técnicos clásicos y la gestión matemática de la recuperación.

A diferencia de los sistemas de rejilla convencionales que abren órdenes aleatoriamente contra la tendencia, este robot utiliza las Bandas de Bollinger y el RSI para filtrar las entradas, buscando operaciones sólo en las zonas de agotamiento del precio.

PUNTOS DESTACADOS DEL SISTEMA

1. Auto-Tuner (Calibración automática)
No es necesario cargar complejos archivos de configuración (.set). El robot identifica automáticamente el par de divisas y aplica la estrategia interna optimizada:
-- EURUSD: Modo Scalper (Centrado en movimientos rápidos y correcciones cortas).
-- USDJPY: Modo Volatilidad (Espaciado más amplio para soportar grandes movimientos).

2. filtro de tendencia
El sistema monitoriza la macrotendencia (Media Móvil en H4 o D1). Si el mercado cae bruscamente, el robot evita abrir nuevas compras, protegiendo el capital contra movimientos unilaterales.

3. Recuperación inteligente
En caso de un movimiento adverso, el sistema no abre nuevas órdenes por una distancia fija. Espera a que una señal del RSI en el gráfico de 4 horas (H4) confirme una posible reversión antes de promediar el precio. De este modo se ahorra margen y se evita entrar en "cuchillos bajistas".

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
En las pruebas realizadas (2020-2025), la optimización EURUSD mostró un Profit Factor superior a 2,0, lo que demuestra la coherencia entre el beneficio obtenido y el riesgo asumido.

ACTUALIZACIONES FUTURAS
Aunque la versión actual está especializada en EUR y JPY, el algoritmo "Universal" permite operar con otros pares. Trabajamos continuamente en la calibración específica de nuevos pares (como GBPUSD, AUDCAD y XAUUSD), que estarán disponibles gratuitamente en futuras actualizaciones.

PARÁMETROS Y RECOMENDACIONES

-- Pares recomendados: EURUSD y USDJPY (optimización nativa).
-- Marco temporal: M15 o H1 (El robot gestiona filtros internos en H4).
-- Tipo de cuenta: ECN o Low Spread es muy recomendable.
-- Saldo Mínimo Sugerido: $500 para cuentas Standard o $100 para cuentas Cent.
-- Apalancamiento: Recomendado 1:500.

El robot tiene bloqueos de seguridad que impiden la apertura de operaciones en nuevos pares si ya hay un drawdown abierto en otro par, protegiendo la exposición total de la cuenta.

Por favor, realice backtests y pruebas en una cuenta DEMO antes de utilizarlo en una cuenta real para entender cómo funciona la estrategia de recuperación.
