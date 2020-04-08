NAS100 Scalper Signal Pro

Descarga gratuita por tiempo limitado.

El 📌NAS100Scalper Signal Pro es un indicador profesional de scalping desarrollado específicamente para el NASDAQ 100.
Además de una señal de flecha simple, un filtro de alta precisión incorporado reduce el ruido y hace que la señal sea adecuada para el uso en el mundo real.

✨ Características principales.

  • Optimizado para los tramos M1 y M5

  • Señales de flecha en el gráfico

  • Filtro de alta precisión incorporado (reduce el engaño y mejora la precisión)

  • Soporte de notificación de alerta (emergente / sonido / push / correo electrónico)

  • No requiere ajustes complicados, se puede utilizar inmediatamente después de la instalación

  • Adecuado para todo, desde el scalping hasta el day trading a corto plazo

⚡ "Sencillo y muy preciso": experimente la precisión de las señales que hace posible la especialización en NAS100.

Suplemento: Las señales pueden ser más frecuentes en un mercado de rango, pero esto está diseñado para evitar que se pierda el primer movimiento de una tendencia explosiva.


