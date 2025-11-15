Trend Meter
MetaTrader 4용 다중 통화 추세 분석 지표로, 여러 시간 프레임에서 추세 방향과 추세 강도를 시각화합니다. 분석 목적 전용입니다.
TREND METER – 다중 통화 추세 분석 지표 (MT4)
Trend Meter는 여러 시간 프레임과 심볼에서 추세 방향, 추세 강도 및 추세 정렬 상태를 시각화하도록 설계된 기술적 추세 분석 지표입니다.
본 지표는 시각적 분석 전용이며 자동으로 거래를 실행하지 않습니다.
개념
시장 추세는 시간 프레임과 거래 상품에 따라 달라질 수 있습니다.
Trend Meter는 여러 내부 추세 계산을 통합하여 간결한 시각적 형식으로 표시함으로써 시장 상황을 빠르게 평가할 수 있도록 돕습니다.
본 지표는 다음에 중점을 둡니다:
추세의 존재 여부
추세 방향
상대적인 추세 강도
여러 추세 모듈 간의 일치 여부
지표 구조
Trend Meter는 세 개의 독립적인 추세 모듈로 구성됩니다:
Trend Meter 1
조기 반응형 추세 로직
단기 변화에 대한 높은 민감도
Trend Meter 2
주요 추세 로직
중간 수준의 민감도
단기 및 인트라데이 분석에 적합
Trend Meter 3
더 강한 필터링
보다 명확한 추세 조건만 표시
각 모듈은 개별적으로 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
사용자는 몇 개의 추세 모듈이 동일한 방향을 나타내는지 확인할 수 있습니다.
멀티 타임프레임 및 멀티 심볼 지원
여러 시간 프레임에서 분석
모든 MT4 심볼과 호환
리페인트 없음
낮은 CPU 사용량
사용자 설정 옵션
모든 시각적 및 논리적 요소는 입력 매개변수를 통해 조정할 수 있습니다:
색상
크기 및 간격
차트 위치
글꼴 크기
신호 민감도
멀티 타임프레임 필터
프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다.
사용 참고 사항
지표는 거래를 실행하지 않습니다
모든 출력은 시각적 정보에 한합니다
해석은 시장 상황에 따라 달라집니다
다양한 거래 접근 방식과 함께 사용할 수 있습니다
플랫폼
MetaTrader 4
가격 행동에 따라 모든 시장과 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
면책 조항
금융 상품 거래에는 위험이 따릅니다.
본 지표는 분석 및 학습 목적에 한해 제공되며 투자 조언이 아닙니다.
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader