Trend Meter
- Indicadores
- Mahmud Hisso
- Versão: 1.1
- Atualizado: 25 novembro 2025
- Ativações: 5
Trend Meter – Multicurrency Trend Power Analyzer
O Trend Meter é um indicador poderoso e extremamente leve que mostra a força da tendência em um único olhar — em tempo real, com cores claras, de forma limpa e sem atraso.
Ele analisa múltiplos timeframes, múltiplos pares de moedas e múltiplos sinais internos, combinando tudo em um compacto “semáforo de tendência”.
Perfeito para scalpers, day traders e swing traders.
Perfeito para iniciantes e profissionais — o Trend Meter mostra imediatamente:
Tendência ou ausência de tendência
Força da tendência
Direção da tendência (BUY ou SELL)
Vários sinais confirmados
Cores, tamanhos e posições totalmente configuráveis
🔍 Funções principais
✔ Análise de tendência (Trend Meter 1, 2 e 3)
O indicador é composto por três módulos de tendência independentes:
Trend Meter 1
→ usa cores mais claras (verde claro / vermelho claro)
→ reage mais cedo às mudanças de tendência (entrada antecipada)
Trend Meter 2
→ lógica principal da tendência (verde = BUY / vermelho = SELL)
→ sensibilidade média
→ ideal para scalping e day trading
Trend Meter 3
→ filtragem mais forte
→ mostra apenas tendências claras e confirmadas
Todos os três módulos podem ser usados juntos ou separadamente.
O trader pode ver imediatamente quantos módulos coincidem → confirmação mais forte.
📊 Multi-timeframe & Multimoeda
Funciona simultaneamente em vários timeframes
Suporta todos os símbolos do MT4/MT5
Sem atraso, sem repaint
Consumo extremamente baixo de CPU
🎨 Totalmente personalizável
Cada Trend Meter pode ser ajustado:
Cores
Largura
Altura
Espaçamento
Posição no gráfico
Tamanho da fonte
Intensidade do sinal
Filtro multi-timeframe
Todas as configurações podem ser feitas nas Inputs — sem necessidade de programação.
🔥 Por que os traders adoram este indicador
Não abre operações automaticamente → 100% de controle do trader
Visualização extremamente clara
Sem linhas confusas ou gráficos poluídos
Sinais diretos: BUY, SELL, LATERAL / SEM TENDÊNCIA
Funciona com todas as estratégias:
✔ Scalping
✔ Day trading
✔ Tendência
✔ Hedge
✔ Sistemas grid
📦 O que há de novo nesta versão?
Código completamente reestruturado
3 módulos de tendência independentes
Velocidade de reação muito maior
Lógica de cores aprimorada
Todas as entradas rotuladas e explicadas
Totalmente configurável pelo usuário
💡 Recomendação
Use Trend Meter 1 + 2 para entradas,
Use Trend Meter 3 como filtro,
E só opere quando os três módulos estiverem alinhados → maior precisão.
📁 Versão sem repaint — Estável e robusta
O Trend Meter foi reconstruído do zero e agora é:
estável
rápido
leve
seguro
confiável no backtest e no live
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader