Trend Meter – Multicurrency Trend Power Analyzer

O Trend Meter é um indicador poderoso e extremamente leve que mostra a força da tendência em um único olhar — em tempo real, com cores claras, de forma limpa e sem atraso.

Ele analisa múltiplos timeframes, múltiplos pares de moedas e múltiplos sinais internos, combinando tudo em um compacto “semáforo de tendência”.

Perfeito para scalpers, day traders e swing traders.

Perfeito para iniciantes e profissionais — o Trend Meter mostra imediatamente:

Tendência ou ausência de tendência

Força da tendência

Direção da tendência (BUY ou SELL)

Vários sinais confirmados

Cores, tamanhos e posições totalmente configuráveis

🔍 Funções principais

✔ Análise de tendência (Trend Meter 1, 2 e 3)

O indicador é composto por três módulos de tendência independentes:

Trend Meter 1

→ usa cores mais claras (verde claro / vermelho claro)

→ reage mais cedo às mudanças de tendência (entrada antecipada) Trend Meter 2

→ lógica principal da tendência (verde = BUY / vermelho = SELL)

→ sensibilidade média

→ ideal para scalping e day trading Trend Meter 3

→ filtragem mais forte

→ mostra apenas tendências claras e confirmadas

Todos os três módulos podem ser usados juntos ou separadamente.

O trader pode ver imediatamente quantos módulos coincidem → confirmação mais forte.

📊 Multi-timeframe & Multimoeda

Funciona simultaneamente em vários timeframes

Suporta todos os símbolos do MT4/MT5

Sem atraso, sem repaint

Consumo extremamente baixo de CPU

🎨 Totalmente personalizável

Cada Trend Meter pode ser ajustado:

Cores

Largura

Altura

Espaçamento

Posição no gráfico

Tamanho da fonte

Intensidade do sinal

Filtro multi-timeframe

Todas as configurações podem ser feitas nas Inputs — sem necessidade de programação.

🔥 Por que os traders adoram este indicador

Não abre operações automaticamente → 100% de controle do trader

Visualização extremamente clara

Sem linhas confusas ou gráficos poluídos

Sinais diretos: BUY , SELL , LATERAL / SEM TENDÊNCIA

Funciona com todas as estratégias:

✔ Scalping

✔ Day trading

✔ Tendência

✔ Hedge

✔ Sistemas grid

📦 O que há de novo nesta versão?

Código completamente reestruturado

3 módulos de tendência independentes

Velocidade de reação muito maior

Lógica de cores aprimorada

Todas as entradas rotuladas e explicadas

Totalmente configurável pelo usuário

💡 Recomendação

Use Trend Meter 1 + 2 para entradas,

Use Trend Meter 3 como filtro,

E só opere quando os três módulos estiverem alinhados → maior precisão.

📁 Versão sem repaint — Estável e robusta

O Trend Meter foi reconstruído do zero e agora é: