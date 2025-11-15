Trend Meter

Trend Meter – Multicurrency Trend Power Analyzer

O Trend Meter é um indicador poderoso e extremamente leve que mostra a força da tendência em um único olhar — em tempo real, com cores claras, de forma limpa e sem atraso.

Ele analisa múltiplos timeframes, múltiplos pares de moedas e múltiplos sinais internos, combinando tudo em um compacto “semáforo de tendência”.

Perfeito para scalpers, day traders e swing traders.
Perfeito para iniciantes e profissionais — o Trend Meter mostra imediatamente:

  • Tendência ou ausência de tendência

  • Força da tendência

  • Direção da tendência (BUY ou SELL)

  • Vários sinais confirmados

  • Cores, tamanhos e posições totalmente configuráveis

🔍 Funções principais

Análise de tendência (Trend Meter 1, 2 e 3)

O indicador é composto por três módulos de tendência independentes:

  1. Trend Meter 1
    → usa cores mais claras (verde claro / vermelho claro)
    → reage mais cedo às mudanças de tendência (entrada antecipada)

  2. Trend Meter 2
    → lógica principal da tendência (verde = BUY / vermelho = SELL)
    → sensibilidade média
    → ideal para scalping e day trading

  3. Trend Meter 3
    → filtragem mais forte
    → mostra apenas tendências claras e confirmadas

Todos os três módulos podem ser usados juntos ou separadamente.
O trader pode ver imediatamente quantos módulos coincidem → confirmação mais forte.

📊 Multi-timeframe & Multimoeda

  • Funciona simultaneamente em vários timeframes

  • Suporta todos os símbolos do MT4/MT5

  • Sem atraso, sem repaint

  • Consumo extremamente baixo de CPU

🎨 Totalmente personalizável

Cada Trend Meter pode ser ajustado:

  • Cores

  • Largura

  • Altura

  • Espaçamento

  • Posição no gráfico

  • Tamanho da fonte

  • Intensidade do sinal

  • Filtro multi-timeframe

Todas as configurações podem ser feitas nas Inputs — sem necessidade de programação.

🔥 Por que os traders adoram este indicador

  • Não abre operações automaticamente → 100% de controle do trader

  • Visualização extremamente clara

  • Sem linhas confusas ou gráficos poluídos

  • Sinais diretos: BUY, SELL, LATERAL / SEM TENDÊNCIA

  • Funciona com todas as estratégias:
    ✔ Scalping
    ✔ Day trading
    ✔ Tendência
    ✔ Hedge
    ✔ Sistemas grid

📦 O que há de novo nesta versão?

  • Código completamente reestruturado

  • 3 módulos de tendência independentes

  • Velocidade de reação muito maior

  • Lógica de cores aprimorada

  • Todas as entradas rotuladas e explicadas

  • Totalmente configurável pelo usuário

💡 Recomendação

Use Trend Meter 1 + 2 para entradas,
Use Trend Meter 3 como filtro,
E só opere quando os três módulos estiverem alinhados → maior precisão.

📁 Versão sem repaint — Estável e robusta

O Trend Meter foi reconstruído do zero e agora é:

  • estável

  • rápido

  • leve

  • seguro

  • confiável no backtest e no live


Comentários 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

Responder ao comentário