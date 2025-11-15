Trend Meter
- インディケータ
- Mahmud Hisso
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 25 11月 2025
- アクティベーション: 5
Trend Meter – マルチカレンシー・トレンド強度アナライザー
Trend Meter は、トレンドの強さを一目で把握できる、強力かつ非常に軽量なインジケーターです。
リアルタイムで、色分けされ、明瞭で、遅延なく動作します。
複数の タイムフレーム、複数の 通貨ペア、複数の 内部トレンドシグナル を分析し、それらをコンパクトな「トレンド信号ライト」にまとめて表示します。
スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適です。
初心者からプロまで、Trend Meter は以下を即座に表示します：
-
トレンドの有無
-
トレンドの強さ
-
トレンド方向（BUY / SELL）
-
複数の確認シグナル
-
色・サイズ・位置の完全カスタマイズ
🔍 主な機能
✔ トレンド分析（Trend Meter 1・2・3）
このインジケーターは 3つの独立したトレンドモジュールで構成されています：
-
Trend Meter 1
→ 明るい色（ライトグリーン／ライトレッド）を使用
→ トレンド転換に 最も早く反応（早期エントリー向け）
-
Trend Meter 2
→ 主要トレンドロジック（緑 = BUY / 赤 = SELL）
→ 中間的な感度
→ スキャルピング・デイトレード向け
-
Trend Meter 3
→ 最も強力なフィルタリング
→ 明確で確認されたトレンドのみを表示
この3つのメーターは 同時または個別に使用可能です。
どのメーターが一致しているかを一瞬で確認できます → 強いトレンド確認につながります。
📊 マルチタイムフレーム & マルチカレンシー
-
複数の タイムフレームで同時稼働
-
すべての MT4/MT5 シンボルに対応
-
遅延なし、リペイントなし
-
CPU 負荷が非常に低い
🎨 完全カスタマイズ可能
各 Trend Meter は以下を個別に設定可能：
-
色
-
幅
-
高さ
-
間隔
-
チャート上の位置
-
フォントサイズ
-
シグナル強度
-
マルチTFフィルタ
すべての設定は コーディング不要、入力項目から調整できます。
🔥 トレーダーに愛される理由
-
自動売買を行わない → 100％トレーダーのコントロール
-
非常に明瞭で、一目でトレンドを把握可能
-
混乱するラインがない
-
明確なシグナル：BUY、SELL、レンジ / NO TREND
-
あらゆる戦略に対応：
✔ スキャルピング
✔ デイトレード
✔ トレンドフォロー
✔ ヘッジ
✔ グリッドトレード
📦 このリリースの新機能
-
コードを完全再構築
-
3つの独立したトレンドメーター
-
反応速度の大幅向上
-
色ロジックの改善
-
すべての入力項目を明確にラベル付け
-
ユーザーが全設定を調整可能
💡 推奨設定
エントリーには Trend Meter 1 + 2 を使用し、
フィルタには Trend Meter 3 を使用し、
3つのメーターが すべて一致した時のみ エントリーすることで → 最高の精度が得られます。
📁 リペイントなし — 安定・高性能
Trend Meter はゼロから再設計され、次の特徴を備えています：
-
安定性
-
高速性
-
軽量性
-
安全性
-
バックテスト・リアル共に高信頼性
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader