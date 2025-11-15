Trend Meter – マルチカレンシー・トレンド強度アナライザー

Trend Meter は、トレンドの強さを一目で把握できる、強力かつ非常に軽量なインジケーターです。

リアルタイムで、色分けされ、明瞭で、遅延なく動作します。

複数の タイムフレーム、複数の 通貨ペア、複数の 内部トレンドシグナル を分析し、それらをコンパクトな「トレンド信号ライト」にまとめて表示します。

スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適です。

初心者からプロまで、Trend Meter は以下を即座に表示します：

トレンドの有無

トレンドの強さ

トレンド方向（BUY / SELL）

複数の確認シグナル

色・サイズ・位置の完全カスタマイズ

🔍 主な機能

✔ トレンド分析（Trend Meter 1・2・3）

このインジケーターは 3つの独立したトレンドモジュールで構成されています：

Trend Meter 1

→ 明るい色（ライトグリーン／ライトレッド）を使用

→ トレンド転換に 最も早く反応（早期エントリー向け） Trend Meter 2

→ 主要トレンドロジック（緑 = BUY / 赤 = SELL）

→ 中間的な感度

→ スキャルピング・デイトレード向け Trend Meter 3

→ 最も強力なフィルタリング

→ 明確で確認されたトレンドのみを表示

この3つのメーターは 同時または個別に使用可能です。

どのメーターが一致しているかを一瞬で確認できます → 強いトレンド確認につながります。

📊 マルチタイムフレーム & マルチカレンシー

複数の タイムフレーム で同時稼働

すべての MT4/MT5 シンボルに対応

遅延なし、リペイントなし

CPU 負荷が非常に低い

🎨 完全カスタマイズ可能

各 Trend Meter は以下を個別に設定可能：

色

幅

高さ

間隔

チャート上の位置

フォントサイズ

シグナル強度

マルチTFフィルタ

すべての設定は コーディング不要、入力項目から調整できます。

🔥 トレーダーに愛される理由

自動売買を行わない → 100％トレーダーのコントロール

非常に明瞭で、一目でトレンドを把握可能

混乱するラインがない

明確なシグナル： BUY、SELL、レンジ / NO TREND

あらゆる戦略に対応：

✔ スキャルピング

✔ デイトレード

✔ トレンドフォロー

✔ ヘッジ

✔ グリッドトレード

📦 このリリースの新機能

コードを完全再構築

3つの独立したトレンドメーター

反応速度の大幅向上

色ロジックの改善

すべての入力項目を明確にラベル付け

ユーザーが全設定を調整可能

💡 推奨設定

エントリーには Trend Meter 1 + 2 を使用し、

フィルタには Trend Meter 3 を使用し、

3つのメーターが すべて一致した時のみ エントリーすることで → 最高の精度が得られます。

📁 リペイントなし — 安定・高性能

Trend Meter はゼロから再設計され、次の特徴を備えています：