Trend Meter – マルチカレンシー・トレンド強度アナライザー

Trend Meter は、トレンドの強さを一目で把握できる、強力かつ非常に軽量なインジケーターです。
リアルタイムで、色分けされ、明瞭で、遅延なく動作します。

複数の タイムフレーム、複数の 通貨ペア、複数の 内部トレンドシグナル を分析し、それらをコンパクトな「トレンド信号ライト」にまとめて表示します。

スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適です。
初心者からプロまで、Trend Meter は以下を即座に表示します：

  • トレンドの有無

  • トレンドの強さ

  • トレンド方向（BUY / SELL）

  • 複数の確認シグナル

  • 色・サイズ・位置の完全カスタマイズ

🔍 主な機能

トレンド分析（Trend Meter 1・2・3）

このインジケーターは 3つの独立したトレンドモジュールで構成されています：

  1. Trend Meter 1
    → 明るい色（ライトグリーン／ライトレッド）を使用
    → トレンド転換に 最も早く反応（早期エントリー向け）

  2. Trend Meter 2
    → 主要トレンドロジック（緑 = BUY / 赤 = SELL）
    → 中間的な感度
    → スキャルピング・デイトレード向け

  3. Trend Meter 3
    → 最も強力なフィルタリング
    明確で確認されたトレンドのみを表示

この3つのメーターは 同時または個別に使用可能です。
どのメーターが一致しているかを一瞬で確認できます → 強いトレンド確認につながります。

📊 マルチタイムフレーム & マルチカレンシー

  • 複数の タイムフレームで同時稼働

  • すべての MT4/MT5 シンボルに対応

  • 遅延なし、リペイントなし

  • CPU 負荷が非常に低い

🎨 完全カスタマイズ可能

各 Trend Meter は以下を個別に設定可能：

  • 高さ

  • 間隔

  • チャート上の位置

  • フォントサイズ

  • シグナル強度

  • マルチTFフィルタ

すべての設定は コーディング不要、入力項目から調整できます。

🔥 トレーダーに愛される理由

  • 自動売買を行わない → 100％トレーダーのコントロール

  • 非常に明瞭で、一目でトレンドを把握可能

  • 混乱するラインがない

  • 明確なシグナル：BUY、SELL、レンジ / NO TREND

  • あらゆる戦略に対応：
    ✔ スキャルピング
    ✔ デイトレード
    ✔ トレンドフォロー
    ✔ ヘッジ
    ✔ グリッドトレード

📦 このリリースの新機能

  • コードを完全再構築

  • 3つの独立したトレンドメーター

  • 反応速度の大幅向上

  • 色ロジックの改善

  • すべての入力項目を明確にラベル付け

  • ユーザーが全設定を調整可能

💡 推奨設定

エントリーには Trend Meter 1 + 2 を使用し、
フィルタには Trend Meter 3 を使用し、
3つのメーターが すべて一致した時のみ エントリーすることで → 最高の精度が得られます。

📁 リペイントなし — 安定・高性能

Trend Meter はゼロから再設計され、次の特徴を備えています：

  • 安定性

  • 高速性

  • 軽量性

  • 安全性

  • バックテスト・リアル共に高信頼性


レビュー 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.11.23 18:34 
 

I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.

edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.

................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader

