- 指标
- Mahmud Hisso
- 版本: 1.1
- 更新: 25 十一月 2025
- 激活: 5
Trend Meter – 多货币趋势强度分析器
Trend Meter 是一个强大且极轻量化的趋势指标，可让你一眼看到 趋势强度 —— 实时、彩色显示、清晰、无延迟。
它会分析 多个时间周期、多个货币对 以及 多个内部趋势信号，并将所有信息组合成一个紧凑的“趋势指示灯”。
非常适合剥头皮交易、日内交易和波段交易。
适合新手和专业交易者 —— Trend Meter 会立即显示：
-
是否存在趋势
-
趋势强度
-
趋势方向（BUY 或 SELL）
-
多个确认信号
-
颜色、大小和位置完全可自定义
🔍 主要功能
✔ 趋势分析（Trend Meter 1、2、3）
该指标包含 三个独立的趋势模块：
-
Trend Meter 1
→ 使用更亮的颜色（浅绿色 / 浅红色）
→ 对趋势变化反应 最早（早期信号）
-
Trend Meter 2
→ 主要趋势逻辑（绿色 = BUY / 红色 = SELL）
→ 中等敏感度
→ 非常适合剥头皮和日内交易
-
Trend Meter 3
→ 最强过滤
→ 仅显示 清晰、确认的趋势
这三个模块可 一起使用或单独使用。
交易者可以立即看到 有多少模块一致 → 越一致，趋势越可靠。
📊 多周期 & 多货币
-
可在多个 时间周期 同时工作
-
支持所有 MT4/MT5 交易品种
-
无延迟，无重绘
-
极低 CPU 占用
🎨 完全可自定义
每个 Trend Meter 模块都可以单独调整：
-
颜色
-
宽度
-
高度
-
间距
-
图表位置
-
字体大小
-
信号强度
-
多周期过滤
所有设置都可以直接在输入参数中调整 —— 无需编程。
🔥 交易者喜欢该指标的原因
-
不会自动开仓 → 100% 交易者自行控制
-
趋势一目了然
-
无杂乱线条，无视觉负担
-
清晰信号：BUY、SELL、横盘 / 无趋势
-
适用于所有策略：
✔ 剥头皮
✔ 日内交易
✔ 趋势跟随
✔ 套保策略
✔ 网格系统
📦 本次版本更新内容
-
完整重构代码
-
3 个独立趋势模块
-
更快响应速度
-
改进的颜色逻辑
-
所有输入参数均已标注和解释
-
用户可完全自定义调整
💡 使用建议
使用 Trend Meter 1 + 2 作为入场信号，
使用 Trend Meter 3 作为过滤器，
并且只有在三个模块 全部一致 时进行交易 → 最佳胜率。
📁 无重绘版本 — 稳定且可靠
Trend Meter 从零开始重新构建，现在具备：
-
更稳定
-
更快速
-
更轻量
-
更安全
-
在回测和实盘中均表现卓越
I've been using the indicator for two days now and I must say I'm very surprised by its accuracy. I use the indicator on a 1-minute timeframe and set the settings to a 5-minute timeframe. This works very well for me, and I've already earned back the cost of the indicator. The developer is also very helpful. I came up with an idea, and it's already planned for the next update. Thank you for this excellent indicator.
edit 24-11-25: i use it now in cobination with the Apollo Forex Breath system from Oleg. this combination is killing the market.
................................................after last update stronger tool .this is a must have for evey serious trader