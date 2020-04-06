The Simple Scalper Ea
- Asesores Expertos
- Ricardo Barnard
- Versión: 3.30
- Activaciones: 5
# Simple Scalper EA v3.3 - Cómo funciona (MQL5)
Este es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5** que se ejecuta de forma totalmente automatizada en su gráfico. Seguimos actualizandolo y mejorandolo hasta que estemos plenamente satisfechos con su rendimiento - **no se garantiza ningun beneficio**, y usted lo utiliza bajo su propio riesgo.
---
## Mejor adaptado para **Petróleo de EE.UU. (WTI / USOIL)**
Este EA fue **diseñado y optimizado específicamente para el petróleo de EE.UU. (CFDs de futuros de petróleo crudo)** en el **H1 (1 hora) timeframe**.
Funciona mejor con símbolos **USOIL** o **WTI** de corredores que ofrecen spreads reducidos y alta liquidez durante las horas de la sesión de NY.
> Recomendado Adjuntar al gráfico **USOIL H1**.
> Evitar su uso en pares de divisas o plazos inferiores sin volver a probar.
---
## Cómo funciona la estrategia
El EA espera a que se cierre una **nueva vela** en el gráfico H1 antes de buscar una operación. Utiliza **tres indicadores simples**:
1. **1. EMA rápida (11 periodos)**.
2. **EMA lenta (21 periodos)**.
3. **RSI (41-period)** - un filtro de momentum de largo periodo
---
### Cuando Compra (Entrada Larga)
- La **EMA rápida cruza por encima** de la EMA lenta (señal alcista)
- Y el **RSI está por debajo de 112** (no en territorio de sobrecompra extrema)
### Cuando Vende (Entrada Corta)
- La **EMA rápida cruza por debajo** de la EMA lenta (señal bajista)
- Y el **RSI está por encima de 261** (no en territorio de sobreventa extrema)
**Importante**: Los niveles del RSI (112 y 261) no son errores tipográficos.
> Están **extremadamente altos/bajos a propósito** - esto significa que el EA **sólo evita operar durante el agotamiento total del mercado**.
> Deja que las fuertes tendencias del petróleo sigan su curso** sin salidas anticipadas.
---
## Trade Setup (Fixed & Simple)
| Configuración
|-------|-------|
| Tamaño del Lote** 0.10 (fijo - puede ser ajustado en las entradas)
| **Stop Loss** | 1430 puntos (~14.3 pips en petróleo de 3 dígitos, ~143 pips en petróleo de 2 dígitos) | | **Take Profit** | 0.10 puntos (fijo - puede ajustarse en las entradas)
**Take Profit** 2078 puntos (~1.45 × SL)
| **Máximo de operaciones por día** | **2** (se reinicia a medianoche, hora del servidor) | **Máximo de operaciones por día** | **1 (se reinicia a medianoche, hora del servidor)
| Sólo H1 (nueva señal por vela cerrada)
- Una operación por dirección por vela
- No promedia, no martingala, no rejilla
- Utiliza **órdenes de mercado** con SL/TP predefinidos
---
## Funciones de seguridad incorporadas
- Comprueba el **margen disponible** antes de operar (10% de colchón)
- Respeta los **niveles de stop del broker** (no coloca SL/TP no válidos)
- Ajusta el tamaño del lote a las **reglas del broker** (mín/máx/paso)
- Se detiene después de **2 operaciones en un día** para evitar la sobreexposición
- Sólo opera si **está permitida la operativa automatizada**.
---
## Por qué funciona con el petróleo estadounidense
- El petróleo se mueve en **tendencias claras** durante las sesiones de EE.UU.
- H1 reduce el ruido frente a plazos inferiores
- Amplia SL/TP coincide con **la volatilidad del petróleo** (picos agudos, retrocesos profundos)
- El cruce de EMA capta el **momento de la sesión**.
- El filtro RSI evita la persecución de **superiores/inferiores explosivos**.
---
## Cómo usarlo
1. 1. Abra el gráfico **USOIL H1** en MT5
2. Arrastre el EA en el gráfico
3. Establezca el **tamaño de lote a 0.10** (o escale con la cuenta)
4. Activar **Auto Trading/Algo Trading**.
5. 5. Déjelo funcionar - sólo actúa en **cierre de nueva vela H1**.
> No es necesario mirar la pantalla - opera **máximo 2 veces al día**.
---
## Notas Finales
- Seguimos **mejorándolo** - mejores filtros, evitar noticias, etc. que vienen
- No hay garantía de ganancias** - el petróleo es volátil, el rendimiento pasado no es igual a los resultados futuros
- Utilice primero una **cuenta de demostración**.
- Mejor con **corredores ECN** que ofrezcan spreads de petróleo bajos
---
**Sencillo. Limpio. Construido para el petróleo H1.**
Deje que la tendencia haga el trabajo - y deje que el EA se encargue del resto.
para más información sobre nuestros productos o cualquier comentario envíenos un correo electrónico a ricardobarnardd@gmail.com