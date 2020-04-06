The Simple Scalper Ea

# Simple Scalper EA v3.3 - Cómo funciona (MQL5)





Este es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5** que se ejecuta de forma totalmente automatizada en su gráfico. Seguimos actualizandolo y mejorandolo hasta que estemos plenamente satisfechos con su rendimiento - **no se garantiza ningun beneficio**, y usted lo utiliza bajo su propio riesgo.





---





## Mejor adaptado para **Petróleo de EE.UU. (WTI / USOIL)**





Este EA fue **diseñado y optimizado específicamente para el petróleo de EE.UU. (CFDs de futuros de petróleo crudo)** en el **H1 (1 hora) timeframe**.

Funciona mejor con símbolos **USOIL** o **WTI** de corredores que ofrecen spreads reducidos y alta liquidez durante las horas de la sesión de NY.





> Recomendado Adjuntar al gráfico **USOIL H1**.

> Evitar su uso en pares de divisas o plazos inferiores sin volver a probar.





---





## Cómo funciona la estrategia





El EA espera a que se cierre una **nueva vela** en el gráfico H1 antes de buscar una operación. Utiliza **tres indicadores simples**:





1. **1. EMA rápida (11 periodos)**.

2. **EMA lenta (21 periodos)**.

3. **RSI (41-period)** - un filtro de momentum de largo periodo





---





### Cuando Compra (Entrada Larga)

- La **EMA rápida cruza por encima** de la EMA lenta (señal alcista)

- Y el **RSI está por debajo de 112** (no en territorio de sobrecompra extrema)





### Cuando Vende (Entrada Corta)

- La **EMA rápida cruza por debajo** de la EMA lenta (señal bajista)

- Y el **RSI está por encima de 261** (no en territorio de sobreventa extrema)





**Importante**: Los niveles del RSI (112 y 261) no son errores tipográficos.

> Están **extremadamente altos/bajos a propósito** - esto significa que el EA **sólo evita operar durante el agotamiento total del mercado**.

> Deja que las fuertes tendencias del petróleo sigan su curso** sin salidas anticipadas.





---





## Trade Setup (Fixed & Simple)





| Configuración

|-------|-------|

| Tamaño del Lote** 0.10 (fijo - puede ser ajustado en las entradas)

| **Stop Loss** | 1430 puntos (~14.3 pips en petróleo de 3 dígitos, ~143 pips en petróleo de 2 dígitos) | | **Take Profit** | 0.10 puntos (fijo - puede ajustarse en las entradas)

**Take Profit** 2078 puntos (~1.45 × SL)

| **Máximo de operaciones por día** | **2** (se reinicia a medianoche, hora del servidor) | **Máximo de operaciones por día** | **1 (se reinicia a medianoche, hora del servidor)

| Sólo H1 (nueva señal por vela cerrada)





- Una operación por dirección por vela

- No promedia, no martingala, no rejilla

- Utiliza **órdenes de mercado** con SL/TP predefinidos





---





## Funciones de seguridad incorporadas





- Comprueba el **margen disponible** antes de operar (10% de colchón)

- Respeta los **niveles de stop del broker** (no coloca SL/TP no válidos)

- Ajusta el tamaño del lote a las **reglas del broker** (mín/máx/paso)

- Se detiene después de **2 operaciones en un día** para evitar la sobreexposición

- Sólo opera si **está permitida la operativa automatizada**.





---





## Por qué funciona con el petróleo estadounidense





- El petróleo se mueve en **tendencias claras** durante las sesiones de EE.UU.

- H1 reduce el ruido frente a plazos inferiores

- Amplia SL/TP coincide con **la volatilidad del petróleo** (picos agudos, retrocesos profundos)

- El cruce de EMA capta el **momento de la sesión**.

- El filtro RSI evita la persecución de **superiores/inferiores explosivos**.





---





## Cómo usarlo





1. 1. Abra el gráfico **USOIL H1** en MT5

2. Arrastre el EA en el gráfico

3. Establezca el **tamaño de lote a 0.10** (o escale con la cuenta)

4. Activar **Auto Trading/Algo Trading**.

5. 5. Déjelo funcionar - sólo actúa en **cierre de nueva vela H1**.





> No es necesario mirar la pantalla - opera **máximo 2 veces al día**.





---





## Notas Finales

- Seguimos **mejorándolo** - mejores filtros, evitar noticias, etc. que vienen

- No hay garantía de ganancias** - el petróleo es volátil, el rendimiento pasado no es igual a los resultados futuros

- Utilice primero una **cuenta de demostración**.

- Mejor con **corredores ECN** que ofrezcan spreads de petróleo bajos





---





**Sencillo. Limpio. Construido para el petróleo H1.**