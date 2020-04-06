The Simple Scalper Ea

# Simple Scalper EA v3.3 - Wie es funktioniert (MQL5)





Dies ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5**, der vollautomatisch auf Ihrem Chart läuft. Wir sind immer noch dabei, ihn zu aktualisieren und zu verbessern, bis wir mit seiner Leistung völlig zufrieden sind - **kein Gewinn wird garantiert**, und Sie verwenden ihn auf eigene Gefahr.





---





## Am besten geeignet für **US Öl (WTI / USOIL)**





Dieser EA wurde **speziell für US Oil (Rohöl-Futures CFDs)** auf dem **H1 (1-Stunden) Zeitrahmen** entwickelt und optimiert.

Er funktioniert am besten mit **USOIL**- oder **WTI**-Symbolen von Brokern, die enge Spreads und hohe Liquidität während der NY-Sitzungszeiten anbieten.





> **Empfohlen**: Anhängen an **USOIL H1 Chart**

> Vermeiden Sie den Einsatz bei Forex-Paaren oder niedrigeren Zeitrahmen ohne erneute Prüfung.





---





## Wie die Strategie funktioniert





Der EA wartet auf den Abschluss einer **neuen Kerze** auf dem H1-Chart, bevor er auf einen Handel prüft. Er verwendet **drei einfache Indikatoren**:





1. **Fast EMA (11-Periode)**

2. **Slow EMA (21-Periode)**

3. **RSI (41-Periode)** - ein langperiodischer Momentum-Filter





---





### Wenn es kauft (Long-Einstieg)

- Der **fast EMA kreuzt über** dem slow EMA (bullisches Signal)

- UND der **RSI liegt unter 112** (nicht im extrem überkauften Bereich)





### Wenn er verkauft (Short-Einstieg)

- Der **schnelle EMA kreuzt unter** dem langsamen EMA (bärisches Signal)

- UND der **RSI liegt über 261** (nicht im extrem überverkauften Bereich)





> **Wichtig**: Die RSI-Werte (112 und 261) sind **keine Tippfehler**.

> Sie sind absichtlich **extrem hoch/niedrig** gesetzt - das bedeutet, dass der EA **nur bei völliger Markterschöpfung** den Handel vermeidet.

> Er **lässt starke Öltrends laufen**, ohne vorzeitig auszusteigen.





---





## Trade Setup (Fixed & Simple)





| Einstellung | Wert |

|-------|-------|

| **Lot Size** | 0.10 (fest - kann in den Eingaben angepasst werden) |

| **Stop Loss** | 1430 Punkte (~14,3 Pips auf 3-stelliges Öl, ~143 Pips auf 2-stelliges) |

| **Gewinnmitnahme** | 2078 Punkte (~1,45 × SL) |

| **Max Trades pro Tag** | **2** (wird um Mitternacht Serverzeit zurückgesetzt) |

| **Zeitrahmen** | Nur H1 (neues Signal pro geschlossener Kerze) |





- Ein Handel pro Richtung und Kerze

- Kein Averaging, keine Martingale, kein Raster

- Verwendet **Marktaufträge** mit vordefiniertem SL/TP





---





## Eingebaute Sicherheitsfunktionen





- Prüft **verfügbare Marge** vor dem Handel (10% Puffer)

- Respektiert **Broker Stop Levels** (platziert keine ungültigen SL/TP)

- Passt die Losgröße an die **Brokerregeln** an (min/max/step)

- Stoppt nach **2 Trades an einem Tag**, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden

- Handelt nur, wenn **automatisierter Handel erlaubt ist**.





---





## Warum es bei US Öl funktioniert





- Öl bewegt sich in **klaren Trends** während der US-Sitzungen

- H1 reduziert das Rauschen im Vergleich zu niedrigeren Zeitfenstern

- Breites SL/TP passt zur **Öl-Volatilität** (starke Ausschläge, tiefe Pullbacks)

- EMA-Crossover fängt **Sitzungsmomentum** ein

- RSI-Filter verhindert die Verfolgung von **Blow-Off-Tops/Bottoms**.





---





## Wie man es benutzt





1. Öffnen Sie den **USOIL H1 Chart** im MT5

2. Ziehen Sie den EA auf den Chart

3. Setzen Sie **Lotgröße auf 0,10** (oder skalieren Sie mit dem Konto)

4. Aktivieren Sie **Auto Trading/Algo Trading**.

5. Lassen Sie ihn laufen - er handelt nur bei **neuen H1-Kerzenschluss**.





> Sie brauchen den Bildschirm nicht zu beobachten - es wird **maximal 2 Mal pro Tag** gehandelt.





---





## Abschließende Anmerkungen

- Wir **verbessern ihn noch** - bessere Filter, Vermeidung von Nachrichten, etc.

- **Keine Gewinngarantie** - Öl ist volatil, vergangene Performance entspricht nicht zukünftigen Ergebnissen

- Verwenden Sie zunächst ein **Demokonto**.

- Am besten bei **ECN-Brokern** mit niedrigen Öl-Spreads





---





**Einfach. Sauber. Gebaut für US Öl H1.**