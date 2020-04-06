The Simple Scalper Ea

# Simple Scalper EA v3.3 - Wie es funktioniert (MQL5)

Dies ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5**, der vollautomatisch auf Ihrem Chart läuft. Wir sind immer noch dabei, ihn zu aktualisieren und zu verbessern, bis wir mit seiner Leistung völlig zufrieden sind - **kein Gewinn wird garantiert**, und Sie verwenden ihn auf eigene Gefahr.

---

## Am besten geeignet für **US Öl (WTI / USOIL)**

Dieser EA wurde **speziell für US Oil (Rohöl-Futures CFDs)** auf dem **H1 (1-Stunden) Zeitrahmen** entwickelt und optimiert.
Er funktioniert am besten mit **USOIL**- oder **WTI**-Symbolen von Brokern, die enge Spreads und hohe Liquidität während der NY-Sitzungszeiten anbieten.

> **Empfohlen**: Anhängen an **USOIL H1 Chart**
> Vermeiden Sie den Einsatz bei Forex-Paaren oder niedrigeren Zeitrahmen ohne erneute Prüfung.

---

## Wie die Strategie funktioniert

Der EA wartet auf den Abschluss einer **neuen Kerze** auf dem H1-Chart, bevor er auf einen Handel prüft. Er verwendet **drei einfache Indikatoren**:

1. **Fast EMA (11-Periode)**
2. **Slow EMA (21-Periode)**
3. **RSI (41-Periode)** - ein langperiodischer Momentum-Filter

---

### Wenn es kauft (Long-Einstieg)
- Der **fast EMA kreuzt über** dem slow EMA (bullisches Signal)
- UND der **RSI liegt unter 112** (nicht im extrem überkauften Bereich)

### Wenn er verkauft (Short-Einstieg)
- Der **schnelle EMA kreuzt unter** dem langsamen EMA (bärisches Signal)
- UND der **RSI liegt über 261** (nicht im extrem überverkauften Bereich)

> **Wichtig**: Die RSI-Werte (112 und 261) sind **keine Tippfehler**.
> Sie sind absichtlich **extrem hoch/niedrig** gesetzt - das bedeutet, dass der EA **nur bei völliger Markterschöpfung** den Handel vermeidet.
> Er **lässt starke Öltrends laufen**, ohne vorzeitig auszusteigen.

---

## Trade Setup (Fixed & Simple)

| Einstellung | Wert |
|-------|-------|
| **Lot Size** | 0.10 (fest - kann in den Eingaben angepasst werden) |
| **Stop Loss** | 1430 Punkte (~14,3 Pips auf 3-stelliges Öl, ~143 Pips auf 2-stelliges) |
| **Gewinnmitnahme** | 2078 Punkte (~1,45 × SL) |
| **Max Trades pro Tag** | **2** (wird um Mitternacht Serverzeit zurückgesetzt) |
| **Zeitrahmen** | Nur H1 (neues Signal pro geschlossener Kerze) |

- Ein Handel pro Richtung und Kerze
- Kein Averaging, keine Martingale, kein Raster
- Verwendet **Marktaufträge** mit vordefiniertem SL/TP

---

## Eingebaute Sicherheitsfunktionen

- Prüft **verfügbare Marge** vor dem Handel (10% Puffer)
- Respektiert **Broker Stop Levels** (platziert keine ungültigen SL/TP)
- Passt die Losgröße an die **Brokerregeln** an (min/max/step)
- Stoppt nach **2 Trades an einem Tag**, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden
- Handelt nur, wenn **automatisierter Handel erlaubt ist**.

---

## Warum es bei US Öl funktioniert

- Öl bewegt sich in **klaren Trends** während der US-Sitzungen
- H1 reduziert das Rauschen im Vergleich zu niedrigeren Zeitfenstern
- Breites SL/TP passt zur **Öl-Volatilität** (starke Ausschläge, tiefe Pullbacks)
- EMA-Crossover fängt **Sitzungsmomentum** ein
- RSI-Filter verhindert die Verfolgung von **Blow-Off-Tops/Bottoms**.

---

## Wie man es benutzt

1. Öffnen Sie den **USOIL H1 Chart** im MT5
2. Ziehen Sie den EA auf den Chart
3. Setzen Sie **Lotgröße auf 0,10** (oder skalieren Sie mit dem Konto)
4. Aktivieren Sie **Auto Trading/Algo Trading**.
5. Lassen Sie ihn laufen - er handelt nur bei **neuen H1-Kerzenschluss**.

> Sie brauchen den Bildschirm nicht zu beobachten - es wird **maximal 2 Mal pro Tag** gehandelt.

---

## Abschließende Anmerkungen
- Wir **verbessern ihn noch** - bessere Filter, Vermeidung von Nachrichten, etc.
- **Keine Gewinngarantie** - Öl ist volatil, vergangene Performance entspricht nicht zukünftigen Ergebnissen
- Verwenden Sie zunächst ein **Demokonto**.
- Am besten bei **ECN-Brokern** mit niedrigen Öl-Spreads

---

**Einfach. Sauber. Gebaut für US Öl H1.**

Lassen Sie den Trend die Arbeit machen - und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

für weitere Informationen über unsere Produkte oder Feedback senden Sie uns eine E-Mail an ricardobarnardd@gmail.com

