ASM Scalper Combo XAUUSD

ASM Scalper es un combo de tres Asesores Expertos totalmente automatizados que funciona en XAUUSD y BTCUSD. Los que trabajan juntos en tiempo real para hacer, evaluar, y optimizar continuamente las decisiones comerciales.


EA 1. Realiza dos operaciones al día, una de compra y otra de venta en XAUUSD. Podemos mantener un 3-6% de riesgo por operación, ya que tiene un buen registro de precisión y trailing rápido. Tiene buenos registros continuos de días ganadores y menos registros perdedores.

EA 2. Este EA toma operaciones como momentum teniendo 1-3% de riesgo por operación. Hay mecanismo de seguimiento rápido para este sistema también. No puede omitir ningún impulso rápido en XAUUSD.

EA 3. (XAUUSD) Este EA puede generar un buen retorno en un mercado neutral. Podemos mantener 1-3% de riesgo por operación. El mercado no tiende diariamente y puede neutralizar el retorno con la combinación de otros EAs.

EA 3. (BTCUSD) El mismo script que está trabajando en XAUUSD puede dar un buen rendimiento en BTC también. Podemos mantener 1-3% de riesgo por operación. El sábado, puede tomar un máximo de 2 operaciones y el domingo funciona con menos riesgo.


Todos los EAs se pueden ejecutar en una sola cuenta MT5. Dos scripts trabajarán en XAUUSD y un script trabajará en XAUUSD y BTCUSD. Todos los oficios están en scalping en la naturaleza. Parte fuerte de los EAs son la captura de pequeños trozos de beneficios con menos riesgo y rápida de arrastre. Todas las operaciones se colocan utilizando stoploss y precio objetivo y no hay orden de mercado colocado, lo que puede reducir el deslizamiento. Podemos definir el riesgo por operación, riesgo / operación después de cierto beneficio / pérdida de capital. Si usted está interesado en mi EAs entonces en contacto conmigo voy a proporcionar todos los EAs con archivos de configuración recomendados. El resultado final puede variar de broker a broker ya que el spread puede variar. Yo prefiero empezar a operar con un capital mínimo de $ 2000 a $ 5000. Si usted tiene alguna duda, entonces DM @rajawatssr telegrama.


Los trabajos de EA de manera eficiente durante las noticias de alto impacto y puede dar retorno parachoques como pico rápido y rápido de arrastre nos ayudan a capturar buenos movimientos.


¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración.


Especificaciones comerciales

Pares negociados: XAUUSD, BTCUSD

Depósito mínimo: $2000 (Recomendado: $5000+)
Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread
Apalancamiento: 1:30 mínimo

Descargo de responsabilidad:Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe en demo antes de operar en vivo.
