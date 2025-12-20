ASM Scalper Combo XAUUSD

ASM Scalper ist eine Kombination aus drei vollautomatischen Expert Advisors, die auf XAUUSD & BTCUSD arbeiten. Diese arbeiten in Echtzeit zusammen , um Handelsentscheidungen zu treffen, zu bewerten und kontinuierlich zu optimieren.





EA 1: Er führt zwei Trades pro Tag durch, einen auf der Kaufseite und einen auf der Verkaufsseite von XAUUSD. Wir können 3-6% pro Handel Risiko halten, da es gute Genauigkeit Rekord und schnelle Trailing haben. Er hat eine sehr gute kontinuierliche Gewinnspanne und weniger Verlustspannen.

EA 2: Dieser EA nimmt Trades als Momentum auf und hat ein Risiko von 1-3% pro Trade. Es gibt auch einen schnellen Trailing-Mechanismus für dieses System. Es kann kein schnelles Momentum im XAUUSD auslassen.

EA 3 (XAUUSD) Dieser EA kann in einem neutralen Markt eine ansehnliche Rendite erzielen. Wir können 1-3% pro Handel Risiko halten. Der Markt tendiert nicht täglich und es kann die Rendite durch die Kombination mit anderen EAs neutralisieren.

EA 3 (BTCUSD) Das gleiche Skript, das auf XAUUSD funktioniert, kann auch auf BTC eine gute Rendite erzielen. Wir können 1-3% pro Handel Risiko halten. Am Samstag können maximal 2 Trades durchgeführt werden und am Sonntag arbeitet es mit weniger Risiko.





Alle diese EAs können auf einem einzigen MT5-Konto laufen. Zwei Skripte werden auf XAUUSD und ein Skript wird auf XAUUSD & BTCUSD arbeiten. Alle Trades sind in Scalping in der Natur. Starker Teil dieser EAs sind fangen kleine Stücke von Gewinn mit weniger Risiko und schnelle Trailing. Alle Trades werden mit Stoploss und Zielpreis platziert und keine Market-Order platziert, was Slippage reduzieren kann. Wir können das Risiko pro Trade, Risiko/Trade nach einem bestimmten Gewinn/Verlust des Kapitals definieren. Wenn Sie an meinen EAs interessiert sind, kontaktieren Sie mich, ich werde alle EAs mit empfohlenen Einstellungsdateien zur Verfügung stellen. Das Endergebnis kann von Broker zu Broker variieren, da der Spread unterschiedlich sein kann. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dann DM @rajawatssr Telegramm.





Anforderungen:

Empfohlene Makler: Exness, Vantage, WinPro, XM oder ein Broker mit ECN/RAW/LOW-Spread-Typ

Mindestersteinlage: $2000 in Konten mit Hebelwirkung 1:500.

Empfohlene Ersteinlage: $5000 in Konten mit einem Hebel von 1:500.

Hebelwirkung mindestens 1:100, 1:500 empfohlen

Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).





Diese EA's arbeiten effizient während Nachrichten mit hohem Einfluss und können Stoßdämpfer Rendite geben, da schnelle Spike und schnelle Trailing uns helfen, gute Bewegungen zu erfassen.





WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.







Handelsspezifikationen

Gehandelte Paare: XAUUSD, BTCUSD

Mindesteinlage: $2000 (empfohlen: $5000+)

Kontotyp: ECN/Raw Spread

Hebelwirkung: Mindestens 1:30



