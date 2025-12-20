ASM Scalper Combo XAUUSD

ASM Scalper ist eine Kombination aus drei vollautomatischen Expert Advisors, die auf XAUUSD & BTCUSD arbeiten. Diese arbeiten in Echtzeit zusammen , um Handelsentscheidungen zu treffen, zu bewerten und kontinuierlich zu optimieren.


EA 1: Er führt zwei Trades pro Tag durch, einen auf der Kaufseite und einen auf der Verkaufsseite von XAUUSD. Wir können 3-6% pro Handel Risiko halten, da es gute Genauigkeit Rekord und schnelle Trailing haben. Er hat eine sehr gute kontinuierliche Gewinnspanne und weniger Verlustspannen.

EA 2: Dieser EA nimmt Trades als Momentum auf und hat ein Risiko von 1-3% pro Trade. Es gibt auch einen schnellen Trailing-Mechanismus für dieses System. Es kann kein schnelles Momentum im XAUUSD auslassen.

EA 3 (XAUUSD) Dieser EA kann in einem neutralen Markt eine ansehnliche Rendite erzielen. Wir können 1-3% pro Handel Risiko halten. Der Markt tendiert nicht täglich und es kann die Rendite durch die Kombination mit anderen EAs neutralisieren.

EA 3 (BTCUSD) Das gleiche Skript, das auf XAUUSD funktioniert, kann auch auf BTC eine gute Rendite erzielen. Wir können 1-3% pro Handel Risiko halten. Am Samstag können maximal 2 Trades durchgeführt werden und am Sonntag arbeitet es mit weniger Risiko.


Alle diese EAs können auf einem einzigen MT5-Konto laufen. Zwei Skripte werden auf XAUUSD und ein Skript wird auf XAUUSD & BTCUSD arbeiten. Alle Trades sind in Scalping in der Natur. Starker Teil dieser EAs sind fangen kleine Stücke von Gewinn mit weniger Risiko und schnelle Trailing. Alle Trades werden mit Stoploss und Zielpreis platziert und keine Market-Order platziert, was Slippage reduzieren kann. Wir können das Risiko pro Trade, Risiko/Trade nach einem bestimmten Gewinn/Verlust des Kapitals definieren. Wenn Sie an meinen EAs interessiert sind, kontaktieren Sie mich, ich werde alle EAs mit empfohlenen Einstellungsdateien zur Verfügung stellen. Das Endergebnis kann von Broker zu Broker variieren, da der Spread unterschiedlich sein kann. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dann DM @rajawatssr Telegramm.


Anforderungen:

  • Empfohlene Makler: Exness, Vantage, WinPro, XM oder ein Broker mitECN/RAW/LOW-Spread-Typ
  • Mindestersteinlage: $2000 in Konten mit Hebelwirkung 1:500.
  • Empfohlene Ersteinlage: $5000 in Konten mit einem Hebel von 1:500.
  • Hebelwirkung mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).


Diese EA's arbeiten effizient während Nachrichten mit hohem Einfluss und können Stoßdämpfer Rendite geben, da schnelle Spike und schnelle Trailing uns helfen, gute Bewegungen zu erfassen.


WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten.


Handelsspezifikationen

Gehandelte Paare: XAUUSD, BTCUSD

Mindesteinlage: $2000 (empfohlen: $5000+)
Kontotyp: ECN/Raw Spread
Hebelwirkung: Mindestens 1:30

Risikohinweis:Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie vor dem Live-Handel eine Demoversion.
Empfohlene Produkte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experten
Algo-Kante EA -DE40/ Tec100 EA arbeitet mit Hoch und Tief der letzten Kerze. Selbstlernender EA, einfach den EA auf den Chart setzen und starten, keine Einstellungsoptimierung. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und viele mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 geringes Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:30-21:30 -inp1_ =Robo
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Quantum5
Tian Yu Li
4 (25)
Experten
Quantum ist ein Hochfrequenz-EA mit relativ geringem Risiko. Er handelt Dutzende von Trades pro Tag, aber im Allgemeinen liegt der maximale Drawdown unter 15%. MT5-Version ======== Verwendung======== : Symbol: Beliebige Hauptpaare Zeitrahmen: M15 oder höher Empfohlene Lots: 0.01 pro 2000 USD Hinweis: Grid-Strategie ist alwasy mit einem gewissen Risiko aufgrund der increasely akkumulierten riskante Lose. aber der hohe Gewinn macht solche Strategie immer noch beliebt, egal wie Forex-Industrie
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
ImperialX
Matisse Garcia
Experten
Website & Support Offizielle Website: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/ Kontakt: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact Wichtige technische Informationen Empfohlenes Symbol: EURUSD (funktioniert für alle Paare mit angepassten Parametern) Zeitfenster: M15 bis H1 Multi-Währungs-Unterstützung: JA (mit korrekten Parametern) Netting / Hedge Unterstützung: JA (im Hedge-Modus immer besser) Mindest-Einzahlung: 200 USD (Very low risk mode empfohlen) Empfohlene Einzahlung (hohes Potenzi
Dex 900 EA
Wayne Ysel
Experten
DEX900 down , Ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne Emotionen zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop Loss) helfen. Es handelt sich um einen trendbasierten Spike-Catching-Roboter, der sich auf das Geschehen in Echtzeit-Charts stützt und keine Signale wiederholt. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und geschlossen
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experten
Machen Sie den Grid-Handel wieder sicher | Gebaut von einem Grid-Trader >> für Grid-Trader. Walkthrough Video <== Grid Rescue in 5 Minuten zum Laufen bringen   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue MT5 ist ein Risikomanagement-Hilfsprogramm MT5 EA (verwendet zusammen mit anderen Grid-Trading-Experten), die Ihnen helfen können, aggressive Grid / Averaging / Martingale Systeme mit überschaubar
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern Aurum Rex: Ihr Goldstandard für automatisiertes Trading Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Aurum Rex , einem hochmodernen Expert Advisor, der für Stabilität, Sicherheit und beständiges Wachstum entwickelt wurde.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experten
Advanced Trader MT5 ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der mit Hilfe des benutzerdefinierten Indikators "Trend for MT5" entwickelt wurde, den Sie hier finden können . Der Experte wurde auf AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD und USDCHF mit historischen Daten von vielen Jahren getestet, Sie können es auch mit echten Ticks Geschichte Daten auf MT5 Backtest-Plattform testen. Auch wenn Sie nicht 100% automatisch handeln wollen, können Sie es als ein gutes Werkzeug für den Handel verwenden, es gibt Paramete
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Experten
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des ICT-inspirierten OrderBlock EA Verbessern Sie Ihr Trading mit unserem Expert Advisor, der von der bahnbrechenden OrderBlock-Strategie aus der YouTube-Serie von ICT inspiriert wurde. Dieses Tool ist Ihr Zugang zu fortschrittlichen Marktanalysen und wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie mit Präzision und Einsicht verbessern möchten. Es ist eine Mischung aus Innovation und Respekt für die Handelskonzepte, die unseren Ansatz geprägt haben. Anlei
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
AlgoFlux
Nkosenye Billy Mlambo
Experten
AlgoFlux ist ein fortschrittlicher EA, der auf Präzision und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist. Dieser EA nutzt hochmoderne Algorithmen und identifiziert Trends auf dem Markt. Mit nahtloser Automatisierung und dynamischer Ausführung ermöglicht es AlgoFlux Händlern, dem Markt voraus zu sein, indem sie mit minimalem Aufwand ihre Gewinne maximieren. Dieser EA ist für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die nicht mehr manuell handeln wollen.
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Experten
MT5 Trading Bot: Verwandlung von 1.000 $ in 100.000 $ in einem Jahr Dieser leistungsstarke MT5 Trading Bot ist für außergewöhnliches Wachstum und beständige Leistung konzipiert. Im Laufe eines Jahres hat er die Fähigkeit bewiesen, eine anfängliche Investition von $1.000 in $100.000 umzuwandeln und damit seine Effektivität unter dynamischen Marktbedingungen unter Beweis gestellt. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher algorithmischer Handel: Verwendet hochmoderne Algorithmen, um Handels-Setups mit hoh
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experten
Mango Scalper ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr gute und intelligente Ausbruchsstrategie, fortschrittliches Geldmanagement und probabilistische Analyse verwendet. Am effektivsten in den Preiskonsolidierungsphasen, die den Großteil der Marktzeit einnehmen. Hat sich auf realen Konten mit einem ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnis bewährt. Benötigt keine erzwungene Optimierung, was der Hauptfaktor für seine Zuverlässigkeit und die Garantie für stabile Gewinne in der Zuk
BOA System
Ivan Zaidenberg
5 (1)
Experten
Das automatisierte Handelssystem ist ein professionelles Instrument, das es Ihnen ermöglicht, Ergebnisse ohne den negativen Einfluss des menschlichen Faktors zu erzielen. Die Effektivität wird durch den Handel auf einem realen Konto seit 2017 bestätigt. Führen Sie alle Tests mit der Modellierungsart RealTicks oder EveryTick durch. LINKS Vollständige Beschreibung des Algorithmus; Signalüberwachung (WeTrade + BOA System ); BESCHREIBUNG DER HANDELSSTRATEGIE Die Handelsstrategie basiert auf einem Au
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
Experten
Smart Edge Analyzer - Begrenzen Sie Ihr Risiko. Meistern Sie Ihren Markt. Smart Edge Analyzer ist ein leistungsstarker vollautomatischer Handelsroboter für Händler, die intelligente, präzisionsgesteuerte Markteintritte wünschen - ohne einen Finger zu rühren. Ursprünglich als manuelles Signal-Tool entwickelt, wurde Smart Edge Analyzer vollständig aufgerüstet, um echte Trades automatisch auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Bedingungen zu platzieren. Er kombiniert eine robuste Markta
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
Trotz der Beliebtheit von Inside-Bar-Mustern unter Händlern bietet die Verwendung als eigenständiges Einstiegssignal keinen beweisbaren Vorteil. KT Inside Bar Hunter handelt nur mit ausgewählten inneren Balkenmustern unter Verwendung einer Vorbewertung und des ECE-Preisaktionszyklus. Handelsstrategie Bei erfolgreicher Erkennung des gewünschten Musters platziert der EA eine Pending Order in Richtung der prognostizierten Preisausweitungsphase. Pending Orders werden storniert, wenn sie nicht inner
Golden Crucible
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Begrenzte Aktion für Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA! Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA Golden Crucible ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den schnellen und volatilen Goldmarkt zu navigieren. Mit präzise entwickelten Algorithmen und intelligentem Risikomanagement zielt dieser EA darauf ab, kurzfristige Preisbe
Index Magic Pro
Dror Shamir
Experten
INDEX MAGIC PRO - Einfache Strategie für den NAS100-Handel hier überwachen: Darwinex Nullkonto - https://www.mql5.com/en/signals/2341713?source=Site+Signale+Mein tinyurl.com/3zezmn3h (kopieren und einfügen der url ) Hallo Trader! Ich möchte völlig ehrlich darüber sein, was dieser EA tut und was nicht. Was dieser EA wirklich ist: Dies ist ein einfaches Handelssystem, das ich für den Indexhandel gebaut habe, hauptsächlich für den NASDAQ 100. Es sucht nach starken Momentum-Kerzen (Kerzen mit kleine
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension