XauBtc Bot

XAUBTC PRO - Motor de Tendencia de Precisión para XAUUSD y BTCUSD Automatización de ruptura de estilo institucional diseñada para precisión, disciplina y riesgo controlado. XAUBTC PRO es un Asesor Experto avanzado y totalmente automatizado diseñado para operaciones de ruptura H1, con sus resultados más fuertes y consistentes observados en XAUUSD (Oro) y BTCUSD. Combina filtros de volatilidad estrictos, validación multicapa y un modelo de ejecución refinado para capturar únicamente oportunidades de tendencia de alta calidad.

A diferencia de los sistemas de alta frecuencia, XAUBTC PRO fue diseñado para la precisión sobre el volumen. De media, el algoritmo ejecuta aproximadamente 2-4 operaciones al mes, centrándose únicamente en las configuraciones que cumplen todos sus criterios de confluencia. Este comportamiento selectivo es intencionado y refleja el mismo enfoque disciplinado utilizado por las mesas institucionales de ruptura e impulso.

La última evolución de XAUBTC PRO refuerza su marco de protección del riesgo y el capital, incorporando una estructura de arrastre más resistente, una lógica de dimensionamiento de posiciones conservadora y salvaguardas adicionales diseñadas para adaptarse mejor a las condiciones de ejecución del mercado real.

XAUBTC PRO no utiliza martingala, rejilla, promediación, arbitraje ni ninguna técnica de recuperación de alto riesgo. Es un sistema controlado, de una sola entrada, construido para la sostenibilidad a largo plazo y la eficiencia del capital.

Características principales Optimizado para operaciones de ruptura H1, con el mejor rendimiento observado en XAUUSD y BTCUSD

Estrategia extremadamente selectiva: ~3 operaciones al mes de media

Filtrado de tendencia y volatilidad de alta precisión

Entradas de ruptura pendientes para reducir el ruido y las señales falsas

Ajuste anticipado del Stop Loss tras la primera vela H1 para reducir la exposición

Activación dinámica del trailing tras una expansión significativa del precio

Lógica de seguimiento basada en el impulso, diseñada para proteger las ganancias de forma eficaz

Dos modos de dimensionamiento de la posición:

- Modo de lote fijo - Modo de riesgo porcentual (recomendado para mantener la coherencia)

🆕 Últimas mejoras en materia de riesgo y estabilidad

Tamaño de posición basado en el riesgo en el peor de los casos (Modo de % de riesgo): El tamaño de la posición se calcula utilizando un modelo conservador de stop-loss en el peor de los casos que refleja mejor las restricciones del broker, la volatilidad y las condiciones de ejecución, ayudando a evitar la subestimación del riesgo.

Protección de la renta variable: Una capa de seguridad adicional supervisa el comportamiento de la renta variable y puede restringir temporalmente las nuevas entradas durante fases anormales de caída, mejorando la solidez durante condiciones desfavorables del mercado.

Estas mejoras están diseñadas para mejorar la supervivencia en el mundo real, no sólo el rendimiento en pruebas retrospectivas.

📈 Rendimiento de backtest (YTD) (Simulado con ticks reales en múltiples brokers de renombre)

Factor de ganancia: 9-12+ (dependiendo de la configuración de riesgo)

Drawdown histórico excepcionalmente bajo (normalmente <3% en modo recomendado)

Curva de renta variable suave y de calidad profesional

Alta precisión de las operaciones durante las fases de impulso sostenido

Comportamiento mensual estable con un mínimo de operaciones ruidosas

Estos resultados ponen de relieve la solidez en distintos entornos de volatilidad, una característica esencial para las estrategias automatizadas a largo plazo.

🛡️ Arquitectura de riesgo y protección

Stop Loss basado en ATR con conocimiento de la volatilidad

Reducción automática del SL tras la primera vela si no se desarrolla el impulso

Sistema de arrastre de precisión activado sólo después de una expansión significativa del precio

Cumplimiento de la distancia del corredor (manejo de StopLevel / FreezeLevel)

Sin rejilla, sin multiplicación de lotes, sin mecanismos de riesgo ocultos

XAUBTC PRO está diseñado para la supervivencia y el crecimiento disciplinado, no para tácticas agresivas o inestables.

⚙️ Recomendaciones sobre el capital y el tamaño de las posiciones

Para garantizar una ejecución adecuada y evitar que se pierdan operaciones debido a restricciones de volumen mínimo o margen, se recomiendan encarecidamente las siguientes directrices:

🔹 Uso del modo de riesgo porcentual (recomendado) Saldo mínimo sugerido de la cuenta: 1.000 USD

Este modo dimensiona dinámicamente las posiciones utilizando un modelo conservador de stop-loss en el peor de los casos. Los saldos más pequeños pueden hacer que el tamaño de las posiciones se redondee a cero, lo cual es un comportamiento de protección del EA.

🔹 Cuentas pequeñas (~$500 USD ) Configuración recomendada:

- Modo Lote Fijo - Tamaño del lote: 0.01

Esto permite que la lógica de la estrategia funcione correctamente manteniendo el riesgo controlado. Las cuentas pequeñas son naturalmente más sensibles a la volatilidad y a los costes de ejecución.

🧠 ¿Quién debería usar XAUBTC PRO?

Traders que prefieren oportunidades de baja frecuencia y alta calidad

Inversores que buscan una automatización estructurada y poco estresante

Usuarios que valoran la preservación del capital y las detracciones controladas

Operadores que buscan un EA de "configurar y gestionar" que evite el exceso de operaciones y el ruido.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Los mejores resultados se han observado en XAUUSD y BTCUSD. Ejecutar el EA en otros símbolos puede producir un comportamiento inconsistente.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian y ningún EA puede asegurar la rentabilidad.

Operar implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Ninguna garantía de beneficio está implícita o proporcionada. XAUBTC PRO es una herramienta de ejecución estructurada, no una promesa de beneficios.

Usted es totalmente responsable de su configuración de riesgo, asignación de capital y elección de broker.

🚀 XAUBTC PRO - Precisión, Disciplina y Trading de Tendencia Inteligente Sólo un puñado de operaciones al mes. Sólo las señales más fuertes. Sólo automatización estructurada y profesional diseñada para mercados reales.

Productos recomendados
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Asesores Expertos
Esta estrategia combina   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI (Índice de Fuerza Relativa)   y   ATR Stop Loss Finder   para identificar oportunidades de trading con gestión dinámica del stop-loss. Cómo Funciona: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Suaviza la acción del precio y detecta soporte y resistencia dinámicos. •   RSI:   Mide el momentum y señala sobrecompra/sobreventa. •   ATR Stop Loss Finder:   Ajusta el stop-loss en función de la volatilidad. Condiciones de Entrada: •   Compra: •   El pr
FREE
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
Salvador Mt5
Mikhail Mitin
5 (1)
Asesores Expertos
Genaral: No martingala, no una cuadrícula; Uso en EURUSD Uso en M5 EA se opimized sólo en 2020 año Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de 3 indicadores: WRP, DeMarker, CCI (de 3 marcos de tiempo) ( se puede establecer un marco de tiempo independiente para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fi
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
LT Stochastic EA es un asesor experto basado en el indicador oscilador estocástico. Es uno de los indicadores más utilizados por los operadores de todo el mundo. El LT Stochastic EA le ofrece la posibilidad de automatizar 4 estrategias estocásticas diferentes (por favor refiérase a las imágenes adjuntas). No sólo es fácil de usar, sino que también ha sido diseñado para ofrecer una gran cantidad de flexibilidad para satisfacer las necesidades de todos. Viene en bult con muchas opciones, tales com
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Forex Bacteria Experto Asesor para MetaTrader 5 Forex Bacteria es un Experto Asesor (EA) automatizado diseñado para MetaTrader 5. Así como las bacterias beneficiosas coexisten simbióticamente con nosotros en la naturaleza, nos esforzamos por coexistir de manera armoniosa y simbiótica con los mercados. Es un EA plug-and-play donde solo necesita configurar sus preferencias de gestión de riesgos y elegir los días de la semana en los que desea operar. Principalmente enfocado y optimizado durante los
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Asesores Expertos
OFERTA DEL VIERNES NEGRO ¡Hola Traders! Desbloquea ganancias sin riesgo con Arbitraje Triangular! El mercado de divisas está lleno de oportunidades ocultas - y la mayoría de los traders nunca las ven. Pero tú no eres "la mayoría de los traders"." Nuestro Bot de Arbitraje Triangular encuentra y ejecuta las discrepancias de precios a través de tres pares de divisas en milisegundos ... Sin emociones Sin vacilaciones Sólo pura eficiencia ¿Listo para operar de manera más inteligen
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Nuker - Precisión a través del análisis de la longitud de las velas Nuker es un Expert Advisor altamente práctico que se centra en la longitud de las velas previas, actuando cuando estas superan un umbral predeterminado. Analizando el contexto histórico de las longitudes de las velas, Nuker se adapta de manera eficiente a las variaciones del mercado. Backtesting y Rendimiento en Vivo Las pruebas se realizaron con datos in-sample desde 2012 hasta 2019 y out-of-sample desde 2020 hasta mediados de
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Asesores Expertos
La estrategia: La estrategia de EA está inspirada en una estrategia rentable del Sr. Rob Hoffman (Uno de los mejores traders del mundo con múltiples premios en trading manual) . 1.Entrada: El EA busca barras IRB (Inventory retracement bar), y coloca orden pendiente de venta o orden pendiente de compra según la tendencia confirmada por el cálculo de un grado de pendiente de 20 EMA. Creemos que la mayoría de las barras IRB son causadas por grandes instituciones (fondos de cobertura ...), por lo qu
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Asesores Expertos
Medusa Bitcoin AI: Sistema de trading avanzado de aprendizaje profundo Importante: Recibe actualizaciones periódicas (trimestrales y durante los cambios del mercado). Utilice la última versión. El modelo está entrenado en el marco temporal M5 y es óptimo en este. Visión general Basándose en el éxito de Medusa Gold AI , Medusa Bitcoin AI aplica nuestra probada metodología de aprendizaje profundo al trading con Bitcoin (BTCUSD ). Combina indicadores técnicos clásicos (MAs, Bandas de Bollinger, RS
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Asesores Expertos
Esta estrategia se lleva a cabo en los primeros 20 a 60 minutos de la apertura del mercado, ya que los mercados son muy volátiles durante este periodo. La distancia del precio del par de divisas con respecto al precio máximo o mínimo le indicará si puede entrar en una posición de compra o de venta. Se recomienda utilizar este probador con precaución. Todas las variables de entrada son bastante simples, optimícelo y pruébelo con diferentes pares de divisas y, una vez que se sienta cómodo, utilíce
Ultimate Grid Trader
Oday T A Abuteir
Asesores Expertos
Ultimate Grid Trader - El EA definitivo para operar con oro El Ultimate Grid Trader es un potente Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operar con XAUUSD (Oro) utilizando una combinación inteligente de indicadores RSI, Bandas de Bollinger, Estocástico y ATR . Este EA sigue una estrategia de negociación de cuadrícula , lo que permite a los operadores maximizar los beneficios mediante el refuerzo dinámico de las posiciones, manteniendo al mismo tiempo una gestión eficaz del rie
FREE
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Asesores Expertos
Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Filtro:
Igor Tonov
309
Igor Tonov 2025.12.22 05:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.16 19:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.03 14:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Gabriel Gomez Chargoy
410
Respuesta del desarrollador Gabriel Gomez Chargoy 2025.11.03 15:03
Hello, Yong!
Sure you can; I will leave you the instructions below:
1.- Login into you MT5 (Wine);
2.- On your navigator bar at the left look for "Marketplace" (If you can´t see your "Navigator" section on the left side of the screen; click "View" in the upper tool bar, and then click "Navigator". That should make it appear on the left side of your screen. 3.- Locate "Marketplace" in the navigator section and double click.
4.- Search for XAUBTC PRO in the marketplace search box.
5.- Click "Download" For now it is for free. It won´t be for free too long. 6.- On your navigator bar in MT5 you should see "XauBtc Bot" Below the marketplace icon on your Navigator section.
7.- Drag this EA into the graphs of the assets you want to invest in with this EA (XAU/USD and BTC for this algorithm)
8.- Allow Algo Trading (Stop Button in the upper bar) and setup the inputs (Lots) correctly. Hope this works. Let me know if you get stuck or need anything else. Enjoy and test while it is still for free!
Respuesta al comentario