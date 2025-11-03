XauBtc Bot

XAUBTC PRO - Motor de Tendencia de Precisión para XAUUSD y BTCUSD Automatización de ruptura de estilo institucional diseñada para precisión, disciplina y riesgo controlado. XAUBTC PRO es un Asesor Experto avanzado y totalmente automatizado diseñado para operaciones de ruptura H1, con sus resultados más fuertes y consistentes observados en XAUUSD (Oro) y BTCUSD. Combina filtros de volatilidad estrictos, validación multicapa y un modelo de ejecución refinado para capturar únicamente oportunidades de tendencia de alta calidad.

A diferencia de los sistemas de alta frecuencia, XAUBTC PRO fue diseñado para la precisión sobre el volumen. De media, el algoritmo ejecuta aproximadamente 2-4 operaciones al mes, centrándose únicamente en las configuraciones que cumplen todos sus criterios de confluencia. Este comportamiento selectivo es intencionado y refleja el mismo enfoque disciplinado utilizado por las mesas institucionales de ruptura e impulso.

La última evolución de XAUBTC PRO refuerza su marco de protección del riesgo y el capital, incorporando una estructura de arrastre más resistente, una lógica de dimensionamiento de posiciones conservadora y salvaguardas adicionales diseñadas para adaptarse mejor a las condiciones de ejecución del mercado real.

XAUBTC PRO no utiliza martingala, rejilla, promediación, arbitraje ni ninguna técnica de recuperación de alto riesgo. Es un sistema controlado, de una sola entrada, construido para la sostenibilidad a largo plazo y la eficiencia del capital.

Características principales Optimizado para operaciones de ruptura H1, con el mejor rendimiento observado en XAUUSD y BTCUSD

Estrategia extremadamente selectiva: ~3 operaciones al mes de media

Filtrado de tendencia y volatilidad de alta precisión

Entradas de ruptura pendientes para reducir el ruido y las señales falsas

Ajuste anticipado del Stop Loss tras la primera vela H1 para reducir la exposición

Activación dinámica del trailing tras una expansión significativa del precio

Lógica de seguimiento basada en el impulso, diseñada para proteger las ganancias de forma eficaz

Dos modos de dimensionamiento de la posición:

- Modo de lote fijo - Modo de riesgo porcentual (recomendado para mantener la coherencia)

🆕 Últimas mejoras en materia de riesgo y estabilidad

Tamaño de posición basado en el riesgo en el peor de los casos (Modo de % de riesgo): El tamaño de la posición se calcula utilizando un modelo conservador de stop-loss en el peor de los casos que refleja mejor las restricciones del broker, la volatilidad y las condiciones de ejecución, ayudando a evitar la subestimación del riesgo.

Protección de la renta variable: Una capa de seguridad adicional supervisa el comportamiento de la renta variable y puede restringir temporalmente las nuevas entradas durante fases anormales de caída, mejorando la solidez durante condiciones desfavorables del mercado.

Estas mejoras están diseñadas para mejorar la supervivencia en el mundo real, no sólo el rendimiento en pruebas retrospectivas.

📈 Rendimiento de backtest (YTD) (Simulado con ticks reales en múltiples brokers de renombre)

Factor de ganancia: 9-12+ (dependiendo de la configuración de riesgo)

Drawdown histórico excepcionalmente bajo (normalmente <3% en modo recomendado)

Curva de renta variable suave y de calidad profesional

Alta precisión de las operaciones durante las fases de impulso sostenido

Comportamiento mensual estable con un mínimo de operaciones ruidosas

Estos resultados ponen de relieve la solidez en distintos entornos de volatilidad, una característica esencial para las estrategias automatizadas a largo plazo.

🛡️ Arquitectura de riesgo y protección

Stop Loss basado en ATR con conocimiento de la volatilidad

Reducción automática del SL tras la primera vela si no se desarrolla el impulso

Sistema de arrastre de precisión activado sólo después de una expansión significativa del precio

Cumplimiento de la distancia del corredor (manejo de StopLevel / FreezeLevel)

Sin rejilla, sin multiplicación de lotes, sin mecanismos de riesgo ocultos

XAUBTC PRO está diseñado para la supervivencia y el crecimiento disciplinado, no para tácticas agresivas o inestables.

⚙️ Recomendaciones sobre el capital y el tamaño de las posiciones

Para garantizar una ejecución adecuada y evitar que se pierdan operaciones debido a restricciones de volumen mínimo o margen, se recomiendan encarecidamente las siguientes directrices:

🔹 Uso del modo de riesgo porcentual (recomendado) Saldo mínimo sugerido de la cuenta: 1.000 USD

Este modo dimensiona dinámicamente las posiciones utilizando un modelo conservador de stop-loss en el peor de los casos. Los saldos más pequeños pueden hacer que el tamaño de las posiciones se redondee a cero, lo cual es un comportamiento de protección del EA.

🔹 Cuentas pequeñas (~$500 USD ) Configuración recomendada:

- Modo Lote Fijo - Tamaño del lote: 0.01

Esto permite que la lógica de la estrategia funcione correctamente manteniendo el riesgo controlado. Las cuentas pequeñas son naturalmente más sensibles a la volatilidad y a los costes de ejecución.

🧠 ¿Quién debería usar XAUBTC PRO?

Traders que prefieren oportunidades de baja frecuencia y alta calidad

Inversores que buscan una automatización estructurada y poco estresante

Usuarios que valoran la preservación del capital y las detracciones controladas

Operadores que buscan un EA de "configurar y gestionar" que evite el exceso de operaciones y el ruido.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Los mejores resultados se han observado en XAUUSD y BTCUSD. Ejecutar el EA en otros símbolos puede producir un comportamiento inconsistente.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian y ningún EA puede asegurar la rentabilidad.

Operar implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Ninguna garantía de beneficio está implícita o proporcionada. XAUBTC PRO es una herramienta de ejecución estructurada, no una promesa de beneficios.

Usted es totalmente responsable de su configuración de riesgo, asignación de capital y elección de broker.

🚀 XAUBTC PRO - Precisión, Disciplina y Trading de Tendencia Inteligente Sólo un puñado de operaciones al mes. Sólo las señales más fuertes. Sólo automatización estructurada y profesional diseñada para mercados reales.