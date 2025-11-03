XauBtc Bot
- Uzman Danışmanlar
- Gabriel Gomez Chargoy
- Sürüm: 1.30
XAUBTC PRO — Yükseliş varlıkları için H1 kırılım stratejisi (Altın & BTC)
📈 Mantık: 11 saatlik VWAP ardışık 2 H1 mumunda düşerse, momentumun geri gelmesini bekler ve son 30 kapanmış mumun tepesine Buy Stop koyar.
SL = ATR(200) × 1.0, takip eden zarar durdur = Close[1] − 8 pip. Sadece long; grid/martingale yok.
💡 Kapsam: XAUUSD ve BTCUSD gibi yükseliş enstrümanları. Yatay/ters-trend piyasalarda önerilmez.
⚙️ Girdi: yalnızca Lots (sabit) — yanlış yapılandırma ve duygusal müdahaleleri azaltır.
🧠 Risk: işlem başına %3 ≤, ideal %0,5–1. Küçük lotla başlayın, bekleyen emir göründüğünde nakit riskini ölçün ve bakiyenize uygun ortalama lotu belirleyin.
📊 Met rikler:
-
PF: kâr/zarar (PF 2.0 = kâr, zararın 2 katı).
-
DD: en büyük sermaye düşüşü (%20 = $1.000 hesapta $200).
-
Expected Payoff: işlem başına ortalama sonuç.
-
Recovery Factor (RF): net kâr ÷ max DD.
-
Kılavuz: RF < 1.0 zayıf, 1–2 kabul edilebilir, 2–4 sağlam, >4 güçlü/etkin.
-
🧾 Backtest (yalnız referans):
-
🪙 XAUUSD (1 yıl): PF 1,86, Max DD ≈%20,3, Payoff ≈6,8.
-
💹 BTCUSD (1 yıl): PF 2,12, Max DD ≈%13,4, Payoff ≈6,5.
-
🪙 XAUUSD (5 yıl): PF 1,56, Max DD ≈%21,6, RF ≈ 7,7.
-
💹 BTCUSD (5 yıl): PF 1,41, Max DD ≈%31,7, RF ≈ 3,8.
Sermaye rehberi ($49/ay abonelik ücretinin önemsiz kalması için)
💡 Abonelik ücretinin getiriyi etkilememesi ve riski kontrol altında tutmak için:
-
Her işlemde risk ≤%3, ideal olarak %0.5–1.
-
Aylık ücret, bakiyenin ≤%1’i olmalı (tercihen ≤%0.5).
-
Minimum önerilen sermaye:
-
💰 $4,900 → ücret ≈ %1
-
💰 $9,800 → ücret ≈ %0.5 (önerilen)
-
📊 Örnek: $5,000 hesabında %1 risk = $50, aylık ücretle benzer.
$10,000 hesabında %0.5 risk = bir işlemin riskiyle eşdeğer.
-
⚠️ Geçmiş performans geleceği garanti etmez.