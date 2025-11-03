XauBtc Bot
- Experts
- Gabriel Gomez Chargoy
- Versione: 1.30
XAUBTC PRO — Strategia di breakout H1 per asset rialzisti (Oro & BTC)
📈 Idea: con VWAP 11h in calo per 2 candele H1 di fila, l’EA attende il ritorno del momentum e piazza un Buy Stop sul massimo delle ultime 30 candele chiuse.
SL = ATR(200) × 1.0, trailing = Close[1] − 8 pips. Solo long. Niente grid/martingale.
💡 Ambito: XAUUSD e BTCUSD (mercati rialzisti). Non consigliato in laterale/contro-trend.
⚙️ Input: solo Lots (fisso) — meno errori e zero interventi emotivi.
🧠 Rischio: ≤ 3% per trade; ideale 0,5–1%. Parti con lotto piccolo, osserva un ordine pendente, misura il rischio in denaro e poi definisci il lotto medio adatto al saldo.
📊 Metriche:
-
PF: profitti/perdite (PF 2,0 = profitti 2× perdite).
-
DD: massimo drawdown (20% = 200 $ su 1.000 $).
-
Expected Payoff: media per operazione.
-
Recovery Factor (RF): profitto netto ÷ DD max.
-
Guida: RF < 1,0 debole, 1–2 accettabile, 2–4 solido, >4 forte/efficiente.
-
🧾 Backtest (solo indicativi):
-
🪙 XAUUSD (1 anno): PF 1,86, DD ≈20,3%, Payoff ≈6,8.
-
💹 BTCUSD (1 anno): PF 2,12, DD ≈13,4%, Payoff ≈6,5.
-
🪙 XAUUSD (5 anni): PF 1,56, DD ≈21,6%, RF ≈ 7,7.
-
💹 BTCUSD (5 anni): PF 1,41, DD ≈31,7%, RF ≈ 3,8.
Guida al capitale (per rendere irrilevante la quota di $49/mese)
💡 Per assicurarti che l’abbonamento non influenzi i profitti:
-
Rischio per operazione ≤3%, ideale 0.5–1%.
-
La quota mensile dovrebbe essere ≤1% del capitale (meglio ≤0.5%).
-
Capitale minimo consigliato:
-
💰 $4,900 → circa 1%
-
💰 $9,800 → circa 0.5% (consigliato)
-
📊 Esempio: su $5,000 di capitale, 1% di rischio = $50 (come la quota mensile).
Su $10,000 con 0.5% di rischio = rischio di un solo trade.
-
⚠️ Le performance passate non garantiscono risultati futuri.