XauBtc Bot
- Experts
- Gabriel Gomez Chargoy
- Version: 1.30
XAUBTC PRO — Stratégie de breakout H1 pour actifs haussiers (Or & BTC)
📈 Concept : après 2 bougies H1 de baisse du VWAP 11 h, l’EA attend le retour du momentum et place un Buy Stop au plus haut des 30 dernières bougies clôturées.
SL = ATR(200) × 1.0, trailing = Close[1] − 8 pips. Long-only. Pas de grid/martingale.
💡 Périmètre : XAUUSD et BTCUSD (marchés haussiers). Non recommandé en range/contre-tendance.
⚙️ Entrée : Lots (fixe) uniquement — limite les erreurs et les interventions émotionnelles.
🧠 Risque : ≤ 3% par trade ; idéal 0,5–1%. Démarrez en petit lot, attendez un ordre en attente, mesurez le risque en valeur, puis choisissez un lot moyen adapté à votre solde.
📊 Indicateurs :
-
PF : profits/pertes (PF 2,0 = profits 2× pertes).
-
DD : drawdown max (20% = 200 $ sur un compte de 1 000 $).
-
Expected Payoff : gain moyen par trade.
-
Recovery Factor (RF) : profit net ÷ DD max.
-
Référence : RF < 1,0 faible, 1–2 correct, 2–4 solide, >4 fort/efficace.
-
🧾 Backtests (à titre indicatif) :
-
🪙 XAUUSD (1 an) : PF 1,86, DD ≈20,3%, Payoff ≈6,8.
-
💹 BTCUSD (1 an) : PF 2,12, DD ≈13,4%, Payoff ≈6,5.
-
🪙 XAUUSD (5 ans) : PF 1,56, DD ≈21,6%, RF ≈ 7,7.
-
💹 BTCUSD (5 ans) : PF 1,41, DD ≈31,7%, RF ≈ 3,8.
Guide de capital (pour que les $49/mois restent négligeables)
💡 Pour que l’abonnement ait un impact minime et garder le risque sous contrôle :
-
Risque par trade ≤3%, idéalement 0.5–1%.
-
L’abonnement devrait représenter ≤1% du capital (mieux: ≤0.5%).
-
Capital minimum conseillé :
-
💰 $4,900 → environ 1%
-
💰 $9,800 → environ 0.5% (recommandé)
-
📊 Exemple : sur un compte de $5,000, 1% de risque = $50, soit l’équivalent d’un mois d’abonnement.
Sur $10,000, 0.5% = environ une transaction.
-
⚠️ Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.