XauBtc Bot

XAUBTC PRO — Stratégie de breakout H1 pour actifs haussiers (Or & BTC)

📈 Concept : après 2 bougies H1 de baisse du VWAP 11 h, l’EA attend le retour du momentum et place un Buy Stop au plus haut des 30 dernières bougies clôturées.

SL = ATR(200) × 1.0, trailing = Close[1] − 8 pips. Long-only. Pas de grid/martingale.

💡 Périmètre : XAUUSD et BTCUSD (marchés haussiers). Non recommandé en range/contre-tendance.

⚙️ Entrée : Lots (fixe) uniquement — limite les erreurs et les interventions émotionnelles.

🧠 Risque : ≤ 3% par trade ; idéal 0,5–1%. Démarrez en petit lot, attendez un ordre en attente, mesurez le risque en valeur, puis choisissez un lot moyen adapté à votre solde.

📊 Indicateurs :

PF : profits/pertes (PF 2,0 = profits 2× pertes).

DD : drawdown max (20% = 200 $ sur un compte de 1 000 $).

Expected Payoff : gain moyen par trade.

Recovery Factor (RF) : profit net ÷ DD max. Référence : RF < 1,0 faible, 1–2 correct, 2–4 solide, >4 fort/efficace.



🧾 Backtests (à titre indicatif) :

🪙 XAUUSD (1 an) : PF 1,86 , DD ≈20,3% , Payoff ≈6,8 .

💹 BTCUSD (1 an) : PF 2,12 , DD ≈13,4% , Payoff ≈6,5 .

🪙 XAUUSD (5 ans) : PF 1,56 , DD ≈21,6% , RF ≈ 7,7 .

💹 BTCUSD (5 ans) : PF 1,41 , DD ≈31,7% , RF ≈ 3,8 .



Guide de capital (pour que les $49/mois restent négligeables)

💡 Pour que l’abonnement ait un impact minime et garder le risque sous contrôle : Risque par trade ≤3% , idéalement 0.5–1% . L’abonnement devrait représenter ≤1% du capital (mieux: ≤0.5% ). Capital minimum conseillé : 💰 $4,900 → environ 1% 💰 $9,800 → environ 0.5% (recommandé) 📊 Exemple : sur un compte de $5,000, 1% de risque = $50, soit l’équivalent d’un mois d’abonnement.

Sur $10,000, 0.5% = environ une transaction.



⚠️ Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.



