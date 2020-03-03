GoldFish Core Scalper for Gold Trading

Descripción del producto

GoldFish Pro MT5 v3.8 01 es un Asesor Experto profesional desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

El EA está diseñado para los traders que buscan un sistema automatizado estable, basado en reglas, que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado, manteniendo una estricta disciplina de ejecución. GoldFish Pro se centra en la precisión, la consistencia y la exposición controlada, por lo que es adecuado para el uso a largo plazo en cuentas de trading reales.

La versión v3.801 es una versión Market-Ready, totalmente compatible con los estándares de validación del mercado MQL5 y los requisitos de ejecución de los brokers.

Principales ventajas

Optimizado exclusivamente para XAUUSD

GoldFish Pro no es un EA genérico multisímbolo.

Todos los parámetros internos y la lógica de ejecución se adaptan específicamente para el comportamiento del mercado de oro, las características de volatilidad, y las condiciones comerciales.

Filtrado adaptativo de las condiciones del mercado

El EA evalúa continuamente la calidad del mercado en tiempo real y evita operar durante condiciones desfavorables, como una acción de precios de baja calidad o entornos de volatilidad inestables.

Esto ayuda a reducir las operaciones innecesarias y mejora la eficiencia general de la ejecución.

Gestión controlada de operaciones

GoldFish Pro aplica un marco estructurado de gestión de posiciones con límites claramente definidos:

Sin acumulación incontrolada de posiciones

Ningún comportamiento de recuperación o persecución de pérdidas

La exposición de las operaciones se mantiene dentro de unos límites de seguridad predefinidos

El sistema está diseñado para dar prioridad a la protección del capital en primer lugar y al rendimiento en segundo lugar.

Dimensionamiento automático de las posiciones en función del riesgo

El tamaño de la posición se calcula automáticamente en función de los parámetros de la cuenta y las condiciones actuales del mercado, lo que permite al AE mantener un comportamiento de riesgo coherente en cuentas de distintos tamaños.

No se requieren cálculos manuales de lotes.

Construido para condiciones reales de trading (v3.801)

Esta versión incluye todas las salvaguardas de ejecución obligatorias requeridas para la distribución comercial:

Comprobaciones del nivel de parada del broker y de las restricciones de ejecución

Verificación de la disponibilidad de margen antes de colocar la orden

Funcionamiento estable en el Probador de Estrategias y en entornos reales

El EA no depende de condiciones específicas del broker.



Entorno de broker recomendado

GoldFish Pro MT5 v3.801 está diseñado para operar mejor en condiciones de trading ECN, donde la calidad de ejecución y la estabilidad del spread son prioritarias.

Para un rendimiento óptimo, el EA se recomienda para ser utilizado con los corredores que proporcionan:

Spreads bajos o brutos en XAUUSD

Ejecución de órdenes rápida y fiable

Condiciones de negociación estables con mínimas recotizaciones

Soporte nativo MT5 con precios ECN

Brokers como IC Markets, Pepperstone, y otros proveedores ECN comparables son comúnmente utilizados por los traders que ejecutan GoldFish Pro, ya que su entorno de ejecución se alinea bien con los requisitos operativos del EA.

Esta recomendación se basa únicamente en las características de ejecución, no en las garantías de rendimiento ni en el respaldo del corredor.

Los operadores siempre deben probar el EA en una cuenta demo con el broker elegido antes de implementarlo en una cuenta real.

Configuración recomendada

Plataforma : MetaTrader 5

Símbolo : XAUUSD solamente

Marco temporal : M5 (recomendado)

Tipo de cuenta : ECN / Raw Spread preferido

Apalancamiento : Mínimo 1:100

VPS: Muy recomendable para un funcionamiento continuo

⚠️ El uso de la EA en símbolos distintos de XAUUSD no es compatible y puede conducir a resultados impredecibles.

Quién debería usar este EA

GoldFish Pro MT5 v3.801 es adecuado para los operadores que:

Operan con Oro (XAUUSD) como instrumento principal

Prefieren la automatización disciplinada a las estrategias agresivas

Evitan martingalas, coberturas o sistemas de intervención manual

Buscan un EA comercial diseñado para el mercado real

Aviso importante

⚠️ Divulgación de riesgos

Operar con oro e instrumentos financieros apalancados implica un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar con capital real.

Resumen

GoldFish Pro MT5 v3.801 es un Asesor Experto enfocado y profesional construido exclusivamente para los traders de XAUUSD que valoran la ejecución robusta, el riesgo controlado y la estabilidad a largo plazo.

Sin afirmaciones exageradas.

Sin complejidades innecesarias.

Sólo un EA limpio, compatible con el mercado, diseñado para operadores serios de Oro.



Construido para ejecución real, no backtests idealizados - un EA XAUUSD profesional probado en condiciones casi reales.



Lo más destacado de las pruebas retrospectivas (prueba de estrés de 3 meses)

Periodo de prueba : 3 meses (del 01 Sep 2025 al 08 Dic 2025 )

Símbolo : XAUUSD

Marco temporal : M5

Modelización : Cada tick basado en ticks reales

Retraso de ejecución : 200 ms (con emulación de deslizamiento y requotes)

Optimización: Desactivada (mismas entradas para todas las pruebas)

Coherencia del rendimiento en cuentas de distintos tamaños

Depósito inicial de 1.000 $

→ Beneficio neto: ~73.451 $ | Factor de beneficio: 1,26

Depósito inicial de 10.000 $

→ Beneficio neto: ~908.442 $ | Factor de beneficio: 1,36

Depósito inicial de 100.000 $

→ Beneficio neto: ~3.409.604 $ | Factor de beneficio: 1,42

Número de operaciones idénticas : 281 operaciones en todas las pruebas

Misma configuración del EA: sin ajuste de curvas ni cambios de parámetros

Lo que esto demuestra

Resultados obtenidos en condiciones de ejecución casi reales , no en pruebas retrospectivas idealizadas.

Comportamiento escalable de pequeños a grandes capitales con una lógica coherente

Diseñado para gestionar la latencia, la variación del diferencial y los retrasos en la ejecución

⚠️ Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Operar implica riesgos.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

1. ¿Puedo establecer un tamaño de lote fijo?

No. El EA utiliza un dimensionamiento automático de las posiciones basado en el riesgo (%) que usted defina, lo que garantiza una gestión coherente del riesgo.

2. 2. ¿Cómo puedo operar con lotes más pequeños?

Simplemente reduzca el Riesgo (%) en las Entradas. El EA ajustará el tamaño de la posición automáticamente.

3. 3. ¿Este EA utiliza martingala o recuperación de rejilla?

No. El EA no utiliza martingala ni estrategias de recuperación de pérdidas.

4. 4. ¿Para qué símbolo está diseñado este EA?

Este EA está diseñado y optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

5. 5. ¿Qué marco temporal debo utilizar?

El marco de tiempo recomendado es M5.

6. ¿Es necesario el VPS?

El VPS no es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente para un funcionamiento estable 24/5.

7. 7. ¿Funciona el EA con cualquier broker?

El EA es independiente del broker. Se recomiendan brokers ECN con spread bajo y ejecución fiable.

8. 8. ¿Necesito optimizar los ajustes?

No. El EA está diseñado para funcionar de forma estable con la configuración predeterminada. No se recomienda una optimización excesiva.

9. ¿Es este EA adecuado para principiantes?

Sí, para los usuarios que prefieren el comercio automatizado con riesgo controlado. Se recomienda probarlo en modo demo antes de utilizarlo en vivo.

10. ¿Garantiza el EA beneficios?

No. El trading implica riesgo, y los resultados dependen de las condiciones del mercado y de la configuración del riesgo.

