GoldFish Core Scalper for Gold Trading

GoldFish Pro MT5 v3.801 — XAUUSD 专业智能交易系统





产品概述





GoldFish Pro MT5 v3.801 是一款专为 MetaTrader 5 平台 XAUUSD（黄金）开发的专业智能交易系统。





该 EA 专为寻求稳定、基于规则的自动化交易系统的交易者而设计，该系统能够适应不断变化的市场环境，同时保持严格的执行纪律。GoldFish Pro 注重精准性、一致性和可控的风险敞口，使其适合在真实交易账户上长期使用。





v3.801 版本已正式发布，完全符合 MQL5 市场验证标准和经纪商执行要求。





主要优势





✔ 专为 XAUUSD 优化





GoldFish Pro 并非多品种通用 EA。





所有内部参数和执行逻辑均针对黄金市场的行为、波动性特征和交易条件进行了专门定制。





✔ 自适应市场状况过滤





EA 实时持续评估市场质量，避免在不利市场条件下进行交易，例如价格走势不佳或波动剧烈的环境。





这有助于减少不必要的交易，并提高整体执行效率。





✔ 可控交易管理





GoldFish Pro 采用结构化的仓位管理框架，并设定了明确的限制：





无不受控制的仓位累积





无追涨或止损行为





交易风险敞口始终保持在预设的安全范围内





系统设计以资金安全为首要目标，其次才是业绩表现。





✔ 基于风险的自动仓位管理





仓位规模根据账户参数和当前市场状况自动计算，使 EA 能够在不同规模的账户中保持一致的风险控制策略。





无需手动计算手数。





✔ 专为真实交易环境打造 (v3.801)





此版本包含商业发行所需的所有强制性执行保障措施：





经纪商止损位和执行限制检查





下单前保证金可用性验证





在策略测试器和真实交易环境中稳定运行





该EA不依赖于经纪商的特定条件。





推荐经纪商环境





GoldFish Pro MT5 v3.801 专为在ECN交易环境下运行而设计，该环境下优先考虑执行质量和点差稳定性。





为获得最佳性能，建议将该EA与以下经纪商配合使用：





XAUUSD原始点差或低点差





快速可靠的订单执行





稳定的交易环境，最大限度减少重新报价





MT5原生支持，并提供ECN定价





IC Markets、Pepperstone等经纪商以及其他类似的ECN提供商通常被使用GoldFish Pro的交易者所采用，因为它们的执行环境与该EA的运行要求高度契合。





此建议仅基于执行特性，而非性能保证或经纪商认可。





交易者在将EA部署到真实账户之前，务必先在所选经纪商的模拟账户上进行测试。





推荐设置





平台：MetaTrader 5





交易品种：仅限XAUUSD





时间周期：M5（推荐）





账户类型：ECN/原始点差账户（首选）





杠杆：最低1:100





VPS：强烈建议使用VPS以确保持续运行





⚠️ 不支持在XAUUSD以外的交易品种上使用此EA，可能会导致不可预测的结果。





谁应该使用这款EA？





GoldFish Pro MT5 v3.801 适用于以下交易者：





以黄金 (XAUUSD) 为主要交易品种





偏好纪律严明的自动化交易策略，而非激进的策略





避免使用马丁格尔策略、对冲策略或人工干预系统





寻求一款专为真实市场部署而设计的商业级EA





重要提示





⚠️ 风险披露





交易黄金和杠杆金融工具涉及重大风险。过往业绩并不代表未来表现。在进行真实资金交易前，请务必在模拟账户上测试EA。





总结





GoldFish Pro MT5 v3.801 是一款专注且专业的EA，专为重视稳健执行、风险可控和长期稳定性的XAUUSD交易者打造。





不夸大其词。





不复杂。





这是一款简洁明了、符合市场规范的EA，专为认真的黄金交易者设计。





回测亮点（3个月压力测试）





测试周期：3个月（2025年9月1日至2025年12月8日）





交易品种：XAUUSD





时间周期：M5





建模：基于真实交易数据，逐笔报价





执行延迟：200毫秒（模拟滑点和重新报价）





优化：已禁用（所有测试均使用相同输入）





不同账户规模下的性能一致性





初始存款1,000美元





→ 净利润：约73,451美元 | 盈利因子：1.26





初始存款10,000美元





→ 净利润：约908,442美元 | 盈利因子：1.36





初始存款100,000美元





→ 净利润：约3,409,604美元 |盈利因子：1.42





交易次数相同：所有测试共进行 281 笔交易





EA 设置相同——未进行曲线拟合，未更改任何参数





结果说明：





在接近真实交易环境下获得，而非理想化的回测





逻辑一致，可从小额资金扩展到大额资金





设计