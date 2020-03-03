GoldFish Core Scalper for Gold Trading

GoldFish Pro MT5 v3.801 — XAUUSD 专业智能交易系统

产品概述

GoldFish Pro MT5 v3.801 是一款专为 MetaTrader 5 平台 XAUUSD（黄金）开发的专业智能交易系统。

该 EA 专为寻求稳定、基于规则的自动化交易系统的交易者而设计，该系统能够适应不断变化的市场环境，同时保持严格的执行纪律。GoldFish Pro 注重精准性、一致性和可控的风险敞口，使其适合在真实交易账户上长期使用。

v3.801 版本已正式发布，完全符合 MQL5 市场验证标准和经纪商执行要求。

主要优势

✔ 专为 XAUUSD 优化

GoldFish Pro 并非多品种通用 EA。

所有内部参数和执行逻辑均针对黄金市场的行为、波动性特征和交易条件进行了专门定制。

✔ 自适应市场状况过滤

EA 实时持续评估市场质量，避免在不利市场条件下进行交易，例如价格走势不佳或波动剧烈的环境。

这有助于减少不必要的交易，并提高整体执行效率。

✔ 可控交易管理

GoldFish Pro 采用结构化的仓位管理框架，并设定了明确的限制：

无不受控制的仓位累积

无追涨或止损行为

交易风险敞口始终保持在预设的安全范围内

系统设计以资金安全为首要目标，其次才是业绩表现。

✔ 基于风险的自动仓位管理

仓位规模根据账户参数和当前市场状况自动计算，使 EA 能够在不同规模的账户中保持一致的风险控制策略。

无需手动计算手数。

✔ 专为真实交易环境打造 (v3.801)

此版本包含商业发行所需的所有强制性执行保障措施：

经纪商止损位和执行限制检查

下单前保证金可用性验证

在策略测试器和真实交易环境中稳定运行

该EA不依赖于经纪商的特定条件。

推荐经纪商环境

GoldFish Pro MT5 v3.801 专为在ECN交易环境下运行而设计，该环境下优先考虑执行质量和点差稳定性。

为获得最佳性能，建议将该EA与以下经纪商配合使用：

XAUUSD原始点差或低点差

快速可靠的订单执行

稳定的交易环境，最大限度减少重新报价

MT5原生支持，并提供ECN定价

IC Markets、Pepperstone等经纪商以及其他类似的ECN提供商通常被使用GoldFish Pro的交易者所采用，因为它们的执行环境与该EA的运行要求高度契合。

此建议仅基于执行特性，而非性能保证或经纪商认可。

交易者在将EA部署到真实账户之前，务必先在所选经纪商的模拟账户上进行测试。

推荐设置

平台：MetaTrader 5

交易品种：仅限XAUUSD

时间周期：M5（推荐）

账户类型：ECN/原始点差账户（首选）

杠杆：最低1:100

VPS：强烈建议使用VPS以确保持续运行

⚠️ 不支持在XAUUSD以外的交易品种上使用此EA，可能会导致不可预测的结果。

谁应该使用这款EA？

GoldFish Pro MT5 v3.801 适用于以下交易者：

以黄金 (XAUUSD) 为主要交易品种

偏好纪律严明的自动化交易策略，而非激进的策略

避免使用马丁格尔策略、对冲策略或人工干预系统

寻求一款专为真实市场部署而设计的商业级EA

重要提示

⚠️ 风险披露

交易黄金和杠杆金融工具涉及重大风险。过往业绩并不代表未来表现。在进行真实资金交易前，请务必在模拟账户上测试EA。

总结

GoldFish Pro MT5 v3.801 是一款专注且专业的EA，专为重视稳健执行、风险可控和长期稳定性的XAUUSD交易者打造。

不夸大其词。

不复杂。

这是一款简洁明了、符合市场规范的EA，专为认真的黄金交易者设计。

回测亮点（3个月压力测试）

测试周期：3个月（2025年9月1日至2025年12月8日）

交易品种：XAUUSD

时间周期：M5

建模：基于真实交易数据，逐笔报价

执行延迟：200毫秒（模拟滑点和重新报价）

优化：已禁用（所有测试均使用相同输入）

不同账户规模下的性能一致性

初始存款1,000美元

→ 净利润：约73,451美元 | 盈利因子：1.26

初始存款10,000美元

→ 净利润：约908,442美元 | 盈利因子：1.36

初始存款100,000美元

→ 净利润：约3,409,604美元 |盈利因子：1.42

交易次数相同：所有测试共进行 281 笔交易

EA 设置相同——未进行曲线拟合，未更改任何参数

结果说明：

在接近真实交易环境下获得，而非理想化的回测

逻辑一致，可从小额资金扩展到大额资金

设计
