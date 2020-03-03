GoldFishPro

GoldFish Pro MT5 - EA de scalping XAUUSD con control de riesgo adaptativo


Descripción breve

Asesor Experto profesional de scalping XAUUSD para MT5, diseñado para entornos de ejecución rápida.
Filtrado adaptativo del mercado, negociación basada en sesiones y control dinámico del riesgo en el marco temporal M5.

Visión general

GoldFish Pro MT5 es un Asesor Experto de scalping de nivel profesional desarrollado específicamente para el Oro (XAUUSD).

El EA se centra en el comercio intradía a corto plazo, ejecutando operaciones sólo cuando las condiciones del mercado cumplen estrictos requisitos de calidad y estabilidad.
Está diseñado para operadores que priorizan el realismo en la ejecución, la disciplina de riesgo y la supervivencia a largo plazo sobre el ajuste agresivo de curvas.

Características principales

  • Lógica pura de scalping / negociación intradía

  • Filtrado adaptativo de las condiciones del mercado

  • Asignación dinámica del riesgo basada en el comportamiento de la volatilidad en tiempo real

  • Ejecución en función de la sesión para evitar periodos de baja liquidez

  • Controles de seguridad integrados para evitar el exceso de negociación

Sin martingala.
Sin promedios incontrolados.
Sin lógica de recuperación agresiva.

Modos de negociación

  • Modo Seguro (por defecto)
    Ejecución conservadora, centrada en la protección del capital y la estabilidad.

  • Modo Pro (opcional)
    Participación más temprana con lógica de confirmación adicional.

  • Modo Agresivo (opcional)
    Mayor exposición durante condiciones de mercado fuertes.
    Recomendado sólo para operadores experimentados.

Uso recomendado

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M5

  • Estilo de negociación: Scalping / Intradía

  • Entorno de ejecución:
    Optimizado para brokers con:

    • Spreads ajustados en Oro

    • Rápida ejecución de órdenes

    • Liquidez estable durante las sesiones de Londres y Nueva York

Aspectos destacados de la prueba retrospectiva (prueba de tensión de 3 meses)

  • Periodo de prueba:3 meses ( del01 Sep 2025 al 08 Dic 2025)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Modelización: Cada tick basado en ticks reales

  • Retraso de ejecución: 200 ms (deslizamiento y recotizaciones emulados)

  • Sesiones: Londres + Nueva York

  • Optimización: Desactivada

  • Corredor: ICMarketSC-MT5

Resumen de Rendimiento (Múltiples Niveles de Depósito)

Depósito $1,000

  • Crecimiento estable de la renta variable con exposición controlada

  • Factor de beneficio ~1,19

  • Demuestra capacidad de supervivencia con poco capital bajo ejecución estricta

Depósito de 10.000

  • Claro efecto compuesto intradía

  • Factor de beneficio ~1,26

  • Frecuencia de operaciones constante (≈ 240+ operaciones)

  • Equilibra el crecimiento con una adaptación disciplinada al riesgo

Depósito de 100.000 $

  • Curva de renta variable más suave en relación con el tamaño de la cuenta

  • Factor de beneficio ~1,48

  • Menor estrés relativo por operación

  • Muestra escalabilidad cuando aumenta el capital

Conclusión:
En estas condiciones, el EA demuestra un comportamiento estable y se considera adecuado para el trading real serio, siempre que se realice una gestión del riesgo y una calidad de ejecución adecuadas.

(Como siempre, los usuarios deberían probarlo en cuentas demo antes de desplegarlo en cuentas reales).

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Este EA está diseñado sólo para XAUUSD?
R: Sí. La lógica y el modelo de riesgo están ajustados específicamente para el comportamiento del mercado del Oro.

P: ¿Puedo utilizarlo con otros símbolos?
R: No se recomienda.

P: ¿Qué marco temporal debo utilizar?
R: Sólo M5.

P: ¿Es este un EA de scalping?
R: Sí. Es un sistema de scalping intradía puro.

P: ¿Utiliza martingala o métodos de recuperación peligrosos?
R: No.

P: ¿Opera continuamente todo el día?
R: No. Las operaciones se filtran según las condiciones del mercado y las sesiones.

P: ¿Se requiere VPS?
R: VPS es muy recomendable para los sistemas de scalping.

Cambios

Versión 9.3

  • Mejoras en el filtrado por condiciones de mercado

  • Lógica de confirmación de entrada mejorada

  • Asignación de riesgos optimizada durante sesiones volátiles

  • Mejoras en la estabilidad de la ejecución a largo plazo

Aviso sobre riesgos

La negociación de instrumentos financieros implica riesgos.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice los ajustes de riesgo adecuados y pruébelos antes de operar en directo.

