Signal Compass Pro EA: Su guía para el éxito en el comercio de oro 🥇

¿Está listo para elevar su comercio de oro? El EA Signal Compass Pro es un Asesor Experto (EA) potente, inteligente y totalmente automatizado para MetaTrader 4, optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Olvídese de los complicados análisis manuales y de las operaciones emocionales: este sistema está diseñado para navegar por el volátil mercado del oro con precisión.

Está listo para usar, ¡simplemente conéctelo a su gráfico de oro M5 y deje que haga su magia! Lo más importante es que el EA emplea una estrategia segura de seguimiento de tendencias y NO utiliza técnicas arriesgadas como Martingala o Grid trading, protegiendo su capital con un robusto limitador de pérdidas diarias.

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Los resultados de la optimización fueron probados en la cuenta Exness Cent, mostrando:

Reducción máxima: 29.51%

Factor de beneficio: 1,82

Capital inicial: $100

Principales ventajas y características

Señales de entrada de precisión: El EA utiliza una lógica única de "Brújula de Señales", que combina múltiples indicadores potentes (CCI, WPR e Índice de Fuerza) para obtener configuraciones comerciales de alta probabilidad. Este enfoque multiindicador filtra el ruido y aumenta la fiabilidad de los puntos de entrada.

Filtrado inteligente de tendencias: Un filtro EMA Multi-Timeframe incorporado asegura que el EA sólo toma operaciones alineadas con la tendencia subyacente más amplia (por defecto a diario), mejorando drásticamente las tasas de éxito y evitando trampas contra-tendencia.

Gestión dinámica del riesgo: El innovador sistema de gestión monetaria escala el tamaño de sus operaciones en función de la probabilidad calculada de la señal . A una señal más fuerte le corresponde un lote más grande, maximizando el potencial de beneficios a la vez que se mantiene un disciplinado control del riesgo.

ATR Trailing Stop avanzado: Las operaciones están protegidas por un Trailing Stop basado en ATR . Este sofisticado sistema de stop-loss mueve automáticamente su nivel de protección para bloquear el beneficio a medida que el mercado se mueve a su favor, convirtiendo el beneficio flotante en ganancias realizadas.

Protección diaria del capital: El porcentaje de pérdida diaria configurable actúa como una red de seguridad. Si su drawdown diario alcanza un límite establecido, el EA cierra todas las posiciones abiertas y deja de operar durante el día, protegiendo su cuenta de pérdidas catastróficas.

Parámetros listos para usar

El EA Signal Compass Pro es altamente personalizable, lo que le permite ajustar su comportamiento para que coincida con su apetito de riesgo personal.

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, establecer en 2 para arriesgar el 2%). Establezca 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.

Lotes: Un tamaño de lote fijo si RiskPercentage se establece en 0.

HoraInicio / HoraFin: Define una ventana específica para las horas de negociación (por ejemplo, sólo durante la sesión de Londres/NY).

ATRPeriod / ATRThreshold: Se utiliza para filtrar los periodos de volatilidad extremadamente baja, asegurando que el EA sólo opere en un mercado animado.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: El periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia principal (por defecto es 150 EMA en D1, proporcionando un fuerte sesgo de tendencia a largo plazo).

DailyCutLossPercent: El porcentaje máximo de su saldo inicial que está dispuesto a perder en un solo día (fijado en 8,0 por defecto para la protección de la cuenta).

CCIPeriod, WPRPeriod, FIPeriod: Los periodos de entrada para los indicadores de entrada del núcleo "Brújula de señales".

SCP_EMA_Period / SCP_UseTrendFilter: El periodo para un filtro de tendencia local, utilizado junto con los indicadores centrales.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier / ATR_Profit_Multiplier: Ajustes para controlar la activación y distancia del Trailing Stop basado en ATR.

DayRange: El número de barras diarias utilizadas para calcular un nivel de Take Profit dinámico y apropiado para el mercado.

