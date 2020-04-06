Estás listo para elevar tu estrategia de trading en Oro? El Trend-Sensing Pro EA es un sofisticado, no-Martingale, no-Grid Expert Advisor diseñado para capturar sistemáticamente las tendencias del mercado en el volátil mercado XAUUSD (Oro).

Este EA no es sólo otra herramienta automatizada, es su asistente personalizado, que utiliza una lógica avanzada basada en Heiken Ashi y medias móviles personalizadas para identificar puntos de entrada de alta probabilidad. Olvídese de las conjeturas y las decisiones emocionales; deje que el EA Trend-Sensing Pro opere con disciplina y precisión.

Principales características y ventajas

Precisión de Trend-Sensing: Utiliza un mecanismo propietario de Detección de Tendencias basado en Heiken Ashi modificado (no repintado) y Medias Móviles para identificar la verdadera dirección del mercado y filtrar el ruido, asegurando que usted entre en las operaciones con la tendencia.

Construido para el Oro (XAUUSD M5): Este EA ha sido específicamente optimizado y configurado para operar con Oro en el marco temporal M5 . Está listo para usar, ¡sólo conéctelo a su gráfico y déjelo empezar a trabajar! Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Inicio:1 - paso:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

Gestión Avanzada del Riesgo: Incorpora un sistema opcional de gestión monetaria del Porcentaje de Riesgo que calcula automáticamente el tamaño óptimo del lote en función del capital de su cuenta y de la probabilidad de entrada, garantizando un control coherente del riesgo.

Trailing Stop basado en ATR: ¡Proteja sus beneficios de forma eficaz! El EA utiliza el Average True Range (ATR) para ajustar dinámicamente su trailing stop loss sólo después de que una posición haya alcanzado un nivel de beneficios específico, maximizando las ganancias y minimizando la exposición.

Control diario del Drawdown: Duerma tranquilo sabiendo que su cuenta está protegida. La función opcional de Porcentaje Diario de Reducción de Pérdidas detendrá las operaciones y cerrará todas las posiciones si su capital cae por debajo de un límite diario predeterminado, salvaguardando así su capital.

Negociación en función del tiempo: Defina sus horas de negociación perfectas con las entradas Hora de inicio y Hora de finalización , lo que le permitirá centrarse en las sesiones de mercado más volátiles o deseadas.

Sin estrategias peligrosas: El EA evita estrictamente los arriesgados sistemas Martingale y Grid, priorizando el crecimiento sostenible y de seguimiento de tendencias.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar (Entradas)

El EA Trend-Sensing Pro es altamente personalizable, pero viene pre-optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5, por lo que es rápido y fácil de implementar.

Porcentaje de riesgo: Establezca el porcentaje máximo de capital a arriesgar por operación (por ejemplo, 1,5%). Establecerlo en 0 permite un tamaño de lote fijo.

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si el Porcentaje de riesgo está desactivado (ajustado a 0).

Hora de inicio y hora final: Define la ventana diaria para que el EA busque nuevas entradas de operaciones.

Periodo ATR para Volatilidad y Umbral ATR: Se utiliza para asegurarse de que el mercado es lo suficientemente volátil antes de abrir una nueva operación.

Número Mágico: Un ID único para gestionar las operaciones abiertas sólo por este EA.

Periodo EMA y Periodo EMA: Una EMA de plazo más alto (por ejemplo, D1) se utiliza como un potente filtro de tendencia, asegurando que las operaciones se alinean con la tendencia a largo plazo.

Porcentaje de Corte de Pérdida Diario: El porcentaje máximo de pérdida permitido desde el saldo inicial diario antes de que la negociación se detenga durante el día.

Periodo de arrastre y multiplicador ATR: Determina la agresividad con la que se seguirá el stop loss una vez que la operación esté en beneficios.

Multiplicador de beneficios ATR: El nivel de beneficio (en unidades ATR) necesario para activar la función de trailing stop.

Rango de días: Número de días utilizados para calcular el rango diario para la colocación del Take Profit.

Período Ma y Método Ma: Parámetros para el indicador personalizado Trend-Sensing (optimizado con un método EMA).

🎯 ¡No te lo pierdas!

Tome el control de su trading en Oro hoy mismo. Con una sólida gestión de riesgos y una lógica inteligente de detección de tendencias, el EA Trend-Sensing Pro ofrece una potente solución para los traders serios.

¡Descargue el EA Trend-Sensing Pro ahora y adjúntelo a su gráfico XAUUSD M5 para comenzar a capitalizar los movimientos del Oro!