Signal Compass Pro EA: Ihr Leitfaden für den erfolgreichen Goldhandel 🥇

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel zu verbessern? Der Signal Compass Pro EA ist ein leistungsstarker, intelligenter und vollautomatischer Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Vergessen Sie komplizierte manuelle Analysen und emotionales Handeln - dieses System wurde entwickelt, um den volatilen Goldmarkt mit Präzision zu steuern.

Es ist sofort einsatzbereit - verbinden Sie es einfach mit Ihrem M5-Gold-Chart und lassen Sie es seine Magie wirken! Am wichtigsten ist, dass der EA eine sichere, trendfolgende Strategie anwendet und KEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid-Trading einsetzt und Ihr Kapital mit einer robusten täglichen Verlustbegrenzung schützt.

Wir haben diesen EA speziell für Exness-Handelsbedingungen voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich eine kurze Optimierung des Risikoprozentsatzes (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) durchführen, um den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Die Optimierungsergebnisse wurden auf dem Exness Cent-Konto getestet und zeigen:

Maximaler Drawdown: 29.51%

Gewinnfaktor: 1,82

Anfangskapital: $100

Wichtige Vorteile & Eigenschaften

Präzise Einstiegssignale: Der EA verwendet eine einzigartige "Signalkompass"-Logik, die mehrere leistungsstarke Indikatoren (CCI, WPR und Force Index) für hochwahrscheinliche Handels-Setups kombiniert. Dieser Multi-Indikator-Ansatz filtert Rauschen heraus und erhöht die Zuverlässigkeit der Einstiegspunkte.

Intelligente Trend-Filterung: Ein integrierter Multi-Timeframe-EMA-Filter stellt sicher, dass der EA nur Trades tätigt, die mit dem größeren zugrundeliegenden Trend übereinstimmen (standardmäßig auf Täglich eingestellt), was die Erfolgsquoten drastisch erhöht und Fallen für Gegentrends vermeidet.

Dynamisches Risikomanagement: Das innovative Money-Management-System skaliert Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeit des Signals . Ein stärkeres Signal erhält ein größeres Lot, wodurch das Gewinnpotenzial maximiert und gleichzeitig eine disziplinierte Risikokontrolle beibehalten wird.

Fortgeschrittener ATR Trailing Stop: Trades werden durch einen ATR-basierten Trailing Stop geschützt. Dieses ausgeklügelte Stop-Loss-System verschiebt automatisch Ihr Schutzniveau, um den Gewinn zu sichern, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, und wandelt den schwebenden Gewinn in realisierte Gewinne um.

Täglicher Kapitalschutz: Der konfigurierbare tägliche Cut-Loss-Prozentsatz dient als Sicherheitsnetz. Wenn Ihr täglicher Drawdown eine festgelegte Grenze erreicht, schließt der EA alle offenen Positionen und stoppt den Handel für den Tag, wodurch Ihr Konto vor einem katastrophalen Verlust geschützt wird.

Egal, ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekaufthaben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Gebrauchsfertige Parameter

Der Signal Compass Pro EA ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie sein Verhalten auf Ihre persönliche Risikobereitschaft abstimmen können.

RisikoProzentsatz: Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (z.B. auf 2 gesetzt, um 2% zu riskieren). Setzen Sie den Wert auf 0, um eine feste Losgröße zu verwenden.

Lose: Eine feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf 0 eingestellt ist.

StartStunde/EndStunde: Definiert ein bestimmtes Zeitfenster für die Handelszeiten (z.B. nur während der London/NY Session).

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um Zeiträume mit extrem niedriger Volatilität herauszufiltern und sicherzustellen, dass der EA nur in einem lebhaften Markt handelt.

EMAPeriode / EMA_Zeitrahmen: Die Periode und der Zeitrahmen für den Haupttrendfilter (Standard ist 150 EMA auf D1, was eine starke langfristige Trendausrichtung gewährleistet).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres Startguthabens, den Sie bereit sind, an einem einzigen Tag zu verlieren (zum Schutz Ihres Kontos standardmäßig auf 8,0 eingestellt).

CCIPeriode, WPRPeriode, FIPeriode: Die Eingabezeiträume für die Hauptindikatoren des "Signalkompasses".

SCP_EMA_Periode / SCP_UseTrendFilter: Die Periode für einen lokalen Trendfilter, der neben den Kernindikatoren verwendet wird.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator / ATR_Profit_Multiplikator: Einstellungen zur Steuerung der ATR-basierten Trailing-Stop-Aktivierung und des Abstands.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung eines dynamischen, marktgerechten Take Profit-Levels verwendet werden.

Warten Sie nicht - laden Sie Ihren Handelsvorteil herunter!

Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, Gold wie ein Profi zu handeln. Der Signal Compass Pro EA bietet ein perfektes Gleichgewicht aus Sicherheit, Intelligenz und Gewinnpotenzial.

Ihr zuverlässiger, nicht-Martingale, M5 Gold Handelspartner ist hier.

Klicken Sie hier, um den Signal Compass Pro EA herunterzuladen und erleben Sie noch heute den automatisierten Goldhandel als Meister! 🚀