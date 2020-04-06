Murderbot B2 for prop firms

Murderbot - Dinero inteligente Breakout

Sistema automatizado de trading de ruptura diseñado para swing trading en GBPUSD H1 timeframe. Este EA monitorea la acción del precio alrededor de los puntos de pivote y entra en posiciones cuando las condiciones de ruptura se confirman con filtros de volatilidad.

Lógica principal

El EA identifica los máximos y mínimos de swing utilizando periodos de retroceso configurables y, a continuación, supervisa el precio en busca de rupturas más allá de estos niveles. Las señales de entrada requieren que el movimiento del precio supere el nivel de pivote más un umbral confirmable. La colocación de Stop Loss utiliza cálculos basados en ATR para adaptarse a la volatilidad actual del mercado. Los objetivos de toma de beneficios aplican una relación fija de riesgo-recompensa a la distancia del stop.

Configuración recomendada

Símbolo: GBPUSD

Marco temporal: H1 (1 hora)

Cuenta mínima $200

Apalancamiento: 1:50 o superior

Características de la gestión de riesgos

Control de la pérdida máxima diaria: Realiza un seguimiento de la reducción de capital a partir del saldo inicial diario y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el umbral.

Máxima protección contra pérdidas totales: Supervisa el descenso de la renta variable de máximo a mínimo y detiene la negociación cuando se alcanza el límite.

Contador de operaciones diarias: Limita el número de posiciones abiertas al día para evitar el exceso de operaciones.

Control de posiciones simultáneas: Restringe las operaciones abiertas simultáneamente para gestionar la exposición.

Objetivo de beneficios diario: Función opcional para cerrar operaciones y detener nuevas entradas tras alcanzar el objetivo de beneficios.

Opciones de tamaño de posición

El modo de lote fijo permite la especificación manual del tamaño de la posición (recomendado para los retos de las empresas de utilería con requisitos de lote estrictos). El modo de riesgo porcentual calcula el tamaño del lote de forma dinámica en función de la distancia de parada, el saldo de la cuenta y el porcentaje de riesgo. Todos los cálculos se validan contra las restricciones de lote mínimo y máximo del corredor.

Gestión de salidas

El trailing stop se activa tras el umbral de beneficios especificado y sigue al precio a la distancia definida para bloquear las ganancias. La función de equilibrio mueve el stop loss al punto de entrada más la compensación una vez que la posición alcanza el nivel de activación. La opción de cierre parcial asegura un porcentaje de la posición en el primer objetivo mientras permite que el resto alcance el take profit completo.

Herramientas de ayuda a la firma de puntales

Conmutación preestablecida que automatiza la configuración de la pérdida diaria y el control de la reducción total de acuerdo con los parámetros habituales (5% diario, 10% total). Cierre de fin de semana: sale de todas las posiciones a la hora especificada del viernes para evitar el riesgo de brecha. El filtro de diferencial bloquea la ejecución de entradas cuando el diferencial supera el umbral. La verificación de la sesión de mercado impide la ejecución de órdenes durante periodos de baja liquidez.

Análisis multihorario

El parámetro de marco temporal de análisis permite la generación de señales en un periodo mientras se muestra el gráfico en otro. Por ejemplo, adjunte el EA al gráfico M15 para la supervisión visual mientras establece el análisis en PERIOD_H1 para el cálculo de la señal. El EA procesa las velas del marco temporal de análisis independientemente del período de visualización del gráfico.

Desplazamientos de entrada y salida

La compensación de entrada requiere que el precio se mueva más allá del nivel de ruptura por pips adicionales antes de la ejecución. Esto filtra las rupturas marginales que con frecuencia se invierten. El desplazamiento del stop loss y el desplazamiento del take profit proporcionan ajustes posteriores al cálculo en pips, lo que permite la personalización a la vez que se mantiene el fundamento basado en el ATR.

Información de Backtesting

Este EA ha sido probado con datos históricos desde 2003 hasta 2025 en el marco temporal GBPUSD H1. Parámetros de backtest: longitud de swing de 25 velas, ATR de 17 periodos, multiplicador ATR de 1,5, relación riesgo-recompensa de 1,4. Estos parámetros se derivan de la optimización a lo largo del periodo de prueba. Las pruebas retrospectivas históricas no predicen el rendimiento futuro y no deben considerarse indicativas de los resultados de las operaciones en tiempo real.

Parámetros de entrada

La configuración de la estrategia incluye el periodo de retroceso de swing, el periodo de cálculo del ATR, el multiplicador del ATR para el stop loss y la relación riesgo-recompensa. Los ajustes de riesgo incluyen el tamaño de lote fijo, el modo de riesgo porcentual, el porcentaje máximo de pérdida diaria, el porcentaje máximo de reducción total, el límite diario de operaciones y las posiciones concurrentes máximas. Los ajustes de entrada incluyen pips de desplazamiento de entrada, pips de desplazamiento de stop loss y pips de desplazamiento de toma de beneficios. Los ajustes de salida incluyen el beneficio de activación del trailing stop, la distancia del trailing stop, el nivel de activación del punto de equilibrio, el desplazamiento del punto de equilibrio y el porcentaje de cierre parcial.