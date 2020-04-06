SecUnit B12
- Asesores Expertos
- Jawad Ait Ali Ouichou
- Versión: 1.0
sistema diseñado para seguir tendencias fuertes.
Principio básico
opera sobre un concepto simple pero poderoso: identificar tendencias fuertes y permanecer en ellas hasta que el mercado dé una señal clara de cambio. Cada operación se abre con un stop loss calculado automáticamente.
Lo que obtiene
Dos Estrategias Independientes que pueden activarse juntas o por separado según su preferencia:
Estrategia Uno - SuperTrend Classic
Utiliza el indicador ATR para determinar la dirección de la tendencia, con filtrado ADX para confirmar la fuerza del movimiento. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente: abre una posición principal y, cuando se alcanza un margen de beneficios especificado, abre una segunda posición para maximizar las ganancias.
Estrategia Dos - Pivot SuperTrend
Combina Puntos Pivote con SuperTrend para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia. Se adapta de forma inteligente al movimiento de los precios y calcula centros dinámicos que evolucionan con el mercado.
Ajustes recomendados
-
Par: BTCUSD
-
Marco temporal: H4 (4 horas)
-
Capital: Desde $5,000
