SecUnit B12

sistema diseñado para seguir tendencias fuertes.

Principio básico

opera sobre un concepto simple pero poderoso: identificar tendencias fuertes y permanecer en ellas hasta que el mercado dé una señal clara de cambio. Cada operación se abre con un stop loss calculado automáticamente.

Lo que obtiene

Dos Estrategias Independientes que pueden activarse juntas o por separado según su preferencia:

Estrategia Uno - SuperTrend Classic

Utiliza el indicador ATR para determinar la dirección de la tendencia, con filtrado ADX para confirmar la fuerza del movimiento. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente: abre una posición principal y, cuando se alcanza un margen de beneficios especificado, abre una segunda posición para maximizar las ganancias.

Estrategia Dos - Pivot SuperTrend

Combina Puntos Pivote con SuperTrend para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia. Se adapta de forma inteligente al movimiento de los precios y calcula centros dinámicos que evolucionan con el mercado.

Ajustes recomendados

  • Par: BTCUSD

  • Marco temporal: H4 (4 horas)

  • Capital: Desde $5,000

