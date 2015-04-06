Gold Chandelier Professional Expert Advisor
- Asesores Expertos
- Veliko Angelov
- Versión: 3.21
- Actualizado: 13 octubre 2025
- Activaciones: 5
Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 EA PROFESIONAL PARA XAUUSD С РЕЗУЛТАТИ КОМПРОБАДОС 📊 Показатели за възнаграждение: ✅ 126% от полза за 2 години (126 566 USD от 100 000 USD) ✅ 66%+ надбавки за операции consistentemente ✅ Especializado para XAUUSD M1 ✅ 5 estrategias independientes ✅ Gestión automatica de riesgos 🎯 CARACTERÍSTICAS ÚNICAS: Enfoque innovator: • Cierra solo posiciones rentables - lógica revolucionaria • Señales Chandelier Exit para entradas/salidas precisas • Sistema de pirámide para maximizar beneficios • Reinicio автоматично за 24 часа • Защита на края на семената. Специфични технически характеристики: • Временна маркировка: M1 (1 минута) • Инструмент: соло XAUUSD (или) • Минимален депозит: $25 000 • Препоръчителна апаланка: 1:100-1:500 • Изискване: индикатор ChandelierExit 📈 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАТНО ТЕСТВАНЕ: Пруеба на Corto Plazo (1 mes): • Beneficio neto: 42 228 USD • Factor de beneficio: 3,22 • Operaciones ganadoras: 63,11% • Drawdown máximo: 4,65% Prueba a medio plazo (1 año): • Нетна изгода: 91 938 USD • Коефициент на изгода: 1,50 • Допълнителни операции: 67,25% • Максимално усвояване: 6,88% Prueba a largo plazo (2 años): • Нето изгода: 126 566 USD • Коефициент на изгода: 1,32 • Доходни операции: 66,11% • Максимално усвояване: 21,22% ⚙️ CÓMO FUNCIONA: Sistema de 5 estrategias: 1. Estrategia 1: Señales principales de Chandelier 2. Estrategia 2: Entradas contra tendencia 3. Estrategia 3: Señales de ruptura 4. Estrategia 4: Lógica de scalping 5. Estrategia 5: Posiciones a largo plazo Gestión de riesgos: • Cálculo Automatico del tamaño del lote • Gestión dinamica de Stop Loss • Protección contra noticias y spreads altos • Control del numero máximo de posiciones 🔧 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: Paso 1: Instalación 1. Copie el archivo EA a la carpeta Experts 2. Instale el indicador ChandelierExit 3. Reinicie MetaTrader 5 Стъпка 2: Конфигурация • Графика XAUUSD M1 • Допълнение към EA • Използвайте препоръчителната конфигурация • Автоматизирана активна търговия 💡 POR QUÉ ELEGIR ESTE EA: Ефективна компробада: • 2 años de pruebas continuas • Резултати, установени при различни условия de mercado • Código de alta calidad sin errores Ventajas únicas: • El único EA que cierra solo posiciones rentables • Especializado en el metal precioso más líquido - el oro • Adaptación automatica a las condiciones del mercado ⚠️ ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ: • Funciona solo con XAUUSD en M1 • Депозит минимум $25 000 за оптимални резултати • Requiere conexión estable a internet • Препоръчва се VPS за работа 24/7 • Evite operar durante eventos importantes de noticias del oro ¡Comience a obtener beneficios del oro hoy con Gold Chandelier EA! Todos los resultsados se basan en datos históricos de backtesting.Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros. Operare responsablemente.