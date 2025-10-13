Gold Chandelier Professional Expert Advisor

Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 EA PROFESSIONNEL POUR XAUUSD AVEC RÉSULTATS PROUVÉS 📊 Индикатори за ефективност: ✅ 126% печалба за 2 години (126 566 USD на част от 100 000 USD) ✅ 66%+ от сделките постоянен маниер ✅ Специализиран за XAUUSD M1 ✅ 5 независими стратегии ✅ Автоматично управление на рисковете 🎯 УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Иновативен подход: • Уникалност на позициите за отдаване под наем - революционна логика • Сигнален полилей Изход за изход entrées/sorties précises • Пирамидна система за максимизиране на печалбите • Redémarrage automatique 24h • Защита Техники за спецификации за уикенда: • Период: M1 (1 минута) • Инструмент: XAUUSD (или) уникален • Минимум депо: $25 000 • Препоръчителен ефект: 1:100-1:500 • Необходимост: индикатор ChandelierExit 📈 РЕЗУЛТАТИ ДЕ БЕКТЕСТ: Тестов съд (1 месец): • Печалба нетно: 42 228 USD • Фактор на печалбата: 3,22 • Коефициент на търговия: 63,11% • Максимум на усвояване: 4,65% Тест на срока (1 an): • Нетна печалба: 91 938 USD • Фактор на печалба: 1,50 • Фактор на печалба: 67,25% • Максимум на усвояване: 6,88% Тест на дългосрочен период (2 ans): • Нетна печалба: 126 566 USD • Фактор на печалба: 1,32 • Търгуващи показатели: 66,11% • Максимум на усвояване: 21,22% Започнете печалба от l'or dès aujourd'hui със Gold Chandelier EA! Всички резултати са базирани на данни от предходния тест. Le performance passate non garantiscono profitti futuri. Fai trading responsabilmente
Produits recommandés
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Experts
Introduction This EA is designed to survive the one-year testing period with a low drawdown and a high Sharpe ratio. The calculation concepts are new, but they are easily understood. Here are the best results. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Note that the 22% drawdown mentioned above is the result from the stra
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Experts
The strategy: EA strategy is inspired from a profitable strategy of Mr Rob Hoffman (One of the best traders in the world with multiple prizes on manual trading) . 1.Entry: The EA search for IRB bars (Inventory retracement bar), and place sell pending order or buy pending order according to the trend confirmed by the calculation of a 20 EMA slope degree. We believe that most of IRB Bar are caused by huge institutions (Hedge funds …), so the idea is to take benefits from their very profitable robo
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole EURJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
OnePiece MT5
Daqiang Wei
Experts
****************************************************** SIGNAL: https://www.mql5.com/zh/signals/586055 this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD  you need a smallest spread and lowest ping account like ECN. I run it on icmarket and tester in icmarket history data run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD  when sign has checked  ****************************************************** attention:it is cannot run on GBPUSD M30 chart.  
N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experts
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD  LOGIC:  Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx  TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE)  OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS TRADE WITH RIGHT RULES /////N!%Drawdown?? ///// really ?? you will want something like that for sure.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
FREE
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experts
This strategy takes place in the first 20 to 60 minutes of the market opening as the markets are very volatile during this period. The currency pair price’s distance from the high or low price will indicate if you can enter a buy position or a sell position. You are advised to use this tester with caution. All the input variable are fairly simple optimize and try it out with different currency pairs and once comfortable use it in a real account. All the best.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
1.8 (5)
Experts
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market.   Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the commen
NorthSea MT5
Mark Taylor
Experts
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy ta
Pullback Pro
Bruno Morais Serafim
Experts
A pullback zone-reader EA developed exclusively for GBPUSD/GBPUSD+ . This EA identifies important support and resistance (supply and demand) zones, in order to evaluate which pullbacks are ideal triggers to open a position.  Only trades following specific trends, reading charts in 15M and 30M timeframes, during high volume times (between pre-London and NY closure). It doesn't use Martingale, Grid, or other nonsense. Only chart analysis. If you're looking for a "get-rich-overtrading" bullsh*t, th
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
ProTradeX
Canberk Dogan Denizli
5 (1)
Experts
Si vous recherchez la cohérence et la durabilité sur le marché Forex et une EA puissante et fiable qui peut vous aider, vous avez besoin de ProTradeX, la meilleure EA pour le trading de précision ! ProTradeX est un EA innovant qui utilise une stratégie de grille pour négocier avec précision et exactitude. Une stratégie de grille est une technique qui consiste à ouvrir plusieurs ordres d'achat et de vente à des intervalles prédéfinis autour du prix actuel. L’idée est de profiter des fluctuation
MA Price Crusader by Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
MA Price Crossing EA by Capitarc   CAPITARC`s MA Price Crusader for MT5   MA Price Cross   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on moving averages and the crossing of the candlesticks.  This product looks at all the pairs, the candles closing above and possible trend continuation formations of the ever changing markets, while the usual experts are based on one or two indicators, this expert trades with naked price in addition to Moving Averages!! THIS IS A TR
Boomerang All in one
dung tien nguyen
Experts
LIVE PERFORMANCE (  https://www.mql5.com/en/signals/2203606? REFUND GUARANTEE EA BOOMMERRANG All In One is an automated trading product for the forex, commodities, stocks, and crypto market. It stands out in its ability to run stably and profitably. Having been developed since 2019 and successfully exploited for investment funds, internal funds, and individuals, the product brought steady profits over the years and won many awards from reputable exchanges for its profit parameters and risk ma
Cavendish Fund
Nguyen Van Bo
Experts
Welcome to Cavendish Fund EA Cavendish Fund EA ,  the groundbreaking MQL5 expert advisor will change the way you trade. The EA was developed with the aim of passing the challenges set by prop firms such as FTMO, The5ers... Live Signal 1:  https://www.mql5.com/en/signals/2224541 Live Signal 2: https://www.mql5.com/en/signals/2224887 Live Signal 3: https://www.mql5.com/en/signals/2219793 * IMPORTANT:  The EA only works effectively when set up on multiple currency pairs simultaneously. Therefore, b
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor pour MetaTrader 5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour MetaTrader 5. Tout comme les bactéries bénéfiques coexistent symbiotiquement avec nous dans la nature, nous nous efforçons de coexister harmonieusement et symbiotiquement avec les marchés. C'est un EA plug-and-play où vous n'avez qu'à définir vos préférences de gestion des risques et choisir les jours de la semaine où vous souhaitez trader. Principalement optimisé au cours des 12 derni
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experts
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel. Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GBPJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un snip
PangareFX Gold
Angelo Marcelo Serafin
Experts
PangareFX Gold EA : The strength of a war horse, now transformed into automated intelligence! Step into the future of trading with PangareFX Gold EA , an exclusive robot for XAUUSD (Gold) , designed for traders who demand precision, robustness, and stability in the world’s most valuable market. Built with advanced trend analysis, dynamic risk management, and fast execution , PangareFX Gold turns Gold’s volatility into consistent profit opportunities . ️ IMPORTANT! After purchase, send me a priv
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Epicus Prime MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Experts
Epicus Prime Overview: Epicus Prime is a top-tier, superior, outstanding, unique, and exceptional solution in the world of algorithmic trading. In the realm of forex trading, Epicus Prime is engineered to handle significant and substancial tasks, and perform exceptionally well in the trading context, excelling remarkably in performance, accuracy, and reliability, which positions it as a leading, prominent and reliable option for traders. Strategy Elaboration: Epicus Prime is a system that analy
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (312)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (28)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.1 (21)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Remstone
Remstone
5 (4)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoignez u
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.9 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (21)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.23 (90)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.47 (19)
Experts
NEXUS : un Expert Advisor qui évolue avec le marché Nouveauté : également disponible avec un nouveau set pour XAUUSD. Important : si vous louez NEXUS et n’obtenez pas la rentabilité attendue, envoyez-moi un message et nous prolongerons votre période de location en la doublant, sans aucune question . Mon objectif est que vous puissiez le tester sereinement et l’évaluer dans des conditions réelles. > Tout le contenu (sets, guide, support, FAQ et mises à jour) est centralisé dans le NEXUS HUB : htt
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.84 (45)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
AiQ
William Brandon Autry
4.85 (33)
Experts
AIQ Version 5.0 - Intelligence Autonome par Architecture Institutionnelle L'évolution de l'automatisation basée sur des règles vers une intelligence autonome véritable représente la progression naturelle du trading algorithmique. Ce que les desks quantitatifs institutionnels ont commencé à explorer il y a plus d'une décennie a mûri en implémentation pratique. AIQ Version 5.0 incarne cette maturation : analyse IA multi-modèles sophistiquée, architecture de validation indépendante et systèmes d'a
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.56 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.15 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (51)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.29 (14)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.83 (12)
Experts
50 % de réduction pour seulement 10 exemplaires ! Ensuite, le prix reviendra à 1 199 $. Prix final : 1 999 $. Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de développement intensif ont permis de créer un algorithme de trading performant. J'ai utilisé un ensemble de données de haute qualité datant de l'an 2000 à aujourd'hui. L'IA a été entraînée sur un serveur
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (34)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA est un Expert Advisor unique qui s'inscrit dans la lignée des systèmes de trading Aura. S'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura BTC offre une approche innovante avec un excellent potentiel de performance. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour trader la paire de devises BTCUSD (Bitcoin). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 2017 à 2025. Le système évite les techniques de gesti
Martini EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec OpenAI Martini AI EA est un Expert Advisor de trading avancé conçu pour les paires AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD et USDCHF. Il privilégie la sécurité, des rendements constants et une rentabilité évolutive. Martini AI EA intègre une stratégie de scalping rigoureuse, optimisée par les réseaux neuronaux, l'apprentissage automatique et des analyses basées sur l'IA, basées sur la dernière technologie ChatGPT. Cela garantit une prise de décision adaptative, un trading
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis