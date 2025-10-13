Gold Chandelier Professional Expert Advisor
- Experts
- Veliko Angelov
- Version: 3.21
- Mise à jour: 13 octobre 2025
- Activations: 5
Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 EA PROFESSIONNEL POUR XAUUSD AVEC RÉSULTATS PROUVÉS 📊 Индикатори за ефективност: ✅ 126% печалба за 2 години (126 566 USD на част от 100 000 USD) ✅ 66%+ от сделките постоянен маниер ✅ Специализиран за XAUUSD M1 ✅ 5 независими стратегии ✅ Автоматично управление на рисковете 🎯 УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Иновативен подход: • Уникалност на позициите за отдаване под наем - революционна логика • Сигнален полилей Изход за изход entrées/sorties précises • Пирамидна система за максимизиране на печалбите • Redémarrage automatique 24h • Защита Техники за спецификации за уикенда: • Период: M1 (1 минута) • Инструмент: XAUUSD (или) уникален • Минимум депо: $25 000 • Препоръчителен ефект: 1:100-1:500 • Необходимост: индикатор ChandelierExit 📈 РЕЗУЛТАТИ ДЕ БЕКТЕСТ: Тестов съд (1 месец): • Печалба нетно: 42 228 USD • Фактор на печалбата: 3,22 • Коефициент на търговия: 63,11% • Максимум на усвояване: 4,65% Тест на срока (1 an): • Нетна печалба: 91 938 USD • Фактор на печалба: 1,50 • Фактор на печалба: 67,25% • Максимум на усвояване: 6,88% Тест на дългосрочен период (2 ans): • Нетна печалба: 126 566 USD • Фактор на печалба: 1,32 • Търгуващи показатели: 66,11% • Максимум на усвояване: 21,22% Започнете печалба от l'or dès aujourd'hui със Gold Chandelier EA! Всички резултати са базирани на данни от предходния тест. Le performance passate non garantiscono profitti futuri. Fai trading responsabilmente