Gold Chandelier Professional Expert Advisor
- 专家
- Veliko Angelov
- 版本: 3.21
- 更新: 13 十月 2025
- 激活: 5
Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 XAUUSD专业EA，拥有经过验证的结果 📊 关键绩效指标： ✅ 2年内126%利润（从100 000 美元获得126 566 美元） ✅ 持续66%+胜率交易 ✅ 专门针对XAUUSD M1 ✅ 5个独立策略 ✅ 自动风险管理 🎯 独特功能： 创新方法： • 仅关闭盈利头寸 - 革命性逻辑 • Изход за полилей信号精确进出场 •金字塔系统最大化利润 • 24小时自动重启 • 周末保护 技术规格： • 时间框架：M1（1分钟） •交易品种：仅XAUUSD（黄金） • 最低存款：$25 000 • 推荐杠杆：1:100-1:500 • 需要：ChandelierExit指标 📈 回测结果： 短期测试（1个月）： •净利润：42 228 美元 • 利润因子：3,22 • 胜率：63,11% • 最大回撤：4,65% 中期测试（1年）： •净利润：91 938 美元 • 利润因子：1,50 • 胜率：67,25% • 最大回撤：6,88% 长期测试（2年）： • 净利润：126 566 美元 •利润因子：1,32 • 胜率：66,11% • 最大回撤：21,22% ⚙️ 工作原理： 5策略系统： 1. 策略1：主要Chandelier信号2. 策略2：反趋势入场 3. 策略3：突破信号 4. 策略4：剥头皮逻辑 5. 策略5：长期头寸 风险管理： • 自动手数计算 •动态止损管理 • 新闻和高点差保护 • 最大头寸数量控制 🔧 安装和设置： 步骤1：安装 1. 将EA文件复制到Experts文件夹 2. 安装ChandelierExit指标 3. 重启MetaTrader 5 步骤2：配置 • 打开XAUUSD M1图表 • 附加EA •使用推荐设置 • 启用自动交易 💡 为什么选择这个EA： 经过验证的有效性： • 2年持续测试 • 在各种市场条件下稳定的结果 • 无错误的高质量代码 独特优势： • 唯一只关闭盈利头寸的EA •专门针对最具流动性的贵金属 - 黄金 • 自动适应市场条件 ⚠️ 重要说明： • 仅适用于XAUUSD M1 • 最低存款$25,000以获得最佳结果 • 需要稳定的互联网连接 • 建议使用VPS进行24/7操作 •避免在重要黄金新闻事件期间交易 立即开始用Златен полилей EA从黄金中获利！! 所有结果均基于历史回测数据。过去的表现不能保证未来的利润。请负责任地交易。