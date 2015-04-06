Gold Chandelier Professional Expert Advisor

Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТНИК ЗА XAUUSD С ДОКАЗАННИ РЕЗУЛТАТИ 📊 Ключови показатели за ефективност: ✅ 126% печалба за 2 години (126 566 USD от 100 000 USD) ✅ 66%+ печелившите сделки стабилно ✅ Специализирано за XAUUSD M1 ✅ 5 независими стратегии ✅ Автоматично управление на рисковете 🎯 УНИКАЛНИ ОСОБЕННОСТИ: Иновативен подход: • Закрива само печелившите позиции - революционна логика • Сигнал Chandelier Exit за точните входове/изходи • Система за пирамидинг за максимизиране на печалбите • 24-часов автоматичен презапуск • Защита в изходните дни Технически характеристики: • Таймфрейм: M1 (1 минута) • Инструмент: само XAUUSD (злато) • Минимален депозит: $25,000 • Препоръчително плечо: 1:100-1:500 • Требуется: индикатор ChandelierExit 📈 РЕЗУЛЬТАТЫ БЕКТЕСТОВ: Краткосрочный тест (1 месец): • Чиста печалба: 42 228 USD • Фактор печалба: 3,22 • Приблизителни сделки: 63,11% • Максимална просадка: 4,65% Средносрочен тест (1 година): • Чиста печалба: 91 938 USD • Фактор печалба: 1,50 • Приблизителни сделки: 67,25% • Максимална просадка: 6,88% Долгосрочен тест (2 години): • Чиста печалба: 126 566 USD • Фактор печалба: 1,32 • Приблизителни сделки: 66,11% • Максимална просадка: 21,22% ⚙️ КАК ЕТО РАБОТАЕ: Система от 5 стратегии: 1. Стратегия 1: Основни сигнали Chandelier 2. Стратегия 2: Контртрендовые входы 3. Стратегия 3: Сигнали пробоя 4. Стратегия 4: Скалпингова логика 5. Стратегия 5: Долгосрочни позиции Управление на рисковете: • Автоматично изчисляване на размера на лота • Динамично управление Stop Loss • Защита от новости и високи спредов • Контролирайте максималното количество позиции 🔧 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА: Шаг 1: Инсталиране 1. Скопирайте файл EA в папка Experts 2. Установете индикатора ChandelierExit 3. Запустете MetaTrader 5 Шаг 2: Настройка • Открийте графика XAUUSD M1 • Подкрепете съветника • Използвайте препоръчваните настройки • Включете автоматичната търговия 💡 ПОЧЕМУ ДА ИЗБРАЕТЕ ЕТОГО СЪВЕТНИКА: Доказана ефективност: • 2 години непрекъснато тестване • Стабилни резултати в различни рыночных условиях • Висококачествен код без грешки Уникални предимства: • Единственият EA, който открива само печелившите позиции • Специализиран в самото ликвидно драгоценно метално - злато • Автоматична адаптация към пазарните условия ⚠️ ВАЖНИ ЗАМЕЧАНИЯ: • Работи само с XAUUSD на M1 • Минимален депозит $25,000 за оптимални резултати • Изисква се стабилно интернет свързване • Препоръчва се VPS за работа 24/7 • Избягвайте търговията във време на важно новини по златото Началните заработки на златото вече днес със злато Полилей EA! Всички резултати основани на исторически данни бектестов. Последните резултати не гарантират бъдеща печалба. Торгуйте ответственно.

