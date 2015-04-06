Gold Chandelier Professional Expert Advisor

ProTradeX Canberk Dogan Denizli 5 (1) Experts

외환 시장의 일관성과 지속 가능성, 그리고 귀하에게 도움이 될 수 있는 강력하고 신뢰할 수 있는 EA를 찾고 있다면 정밀 거래를 위한 최고의 EA인 ProTradeX가 필요합니다! ProTradeX는 그리드 전략을 사용하여 정밀하고 정확하게 거래하는 혁신적인 EA입니다. 그리드 전략은 현재 가격을 기준으로 미리 정의된 간격으로 여러 개의 매수 및 매도 주문을 개시하는 기술입니다. 아이디어는 시장 변동을 활용하고 각 거래에서 작은 이익을 얻는 것입니다. 그리드 전략은 추세 또는 범위 등 모든 시장 조건에서 잘 작동할 수 있습니다. ProTradeX는 단순한 그리드 EA가 아닙니다. 귀하가 원하는 위험 수준과 계좌 잔액에 따라 로트 규모와 주문 단계를 자동으로 조정할 수 있는 스마트하고 진보된 그리드 EA입니다. EA에는 또한 모든 주문의 가격을 평균화하거나 순서대로 부분적으로 마감하여 특정 이익 수준에 도달하면 주문을 마감할 수 있는 스마트 알고리즘이 있습니다. 이러한 방식으로