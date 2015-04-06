Gold Chandelier Professional Expert Advisor
- Experts
- Veliko Angelov
- 버전: 3.21
- 업데이트됨: 13 10월 2025
- 활성화: 5
검증된 결과를 가진 XAUUSD 전문 EA 📊 주요 성과 지표: ✅ 2년간 126% 수익 (100,000 USD에서 126,566 USD) ✅ 지속적으로 66% 이상의 승률 ✅ XAUUSD M1 전용 설계 ✅ 5개의 독립적인 전략 ✅ 자동 위험 관리 🎯 고유한 특징: 혁신적인 접근법: • 수익 포지션만 종료 - 혁명적 로직 • 정확한 진입/청산을 위한 Chandelier Exit 신호 • 수익 극대화를 위한 피라미드 시스템 • 24시간 자동 재시작 • 주말 보호 기술 📈 백테스트 결과: 단기 테스트: • 수익: 42,228 USD • 승률: 63.11% 중기 테스트: • 수익: 91,938 USD • 승률: 67.25% 장기 테스트 (2년): • 수익: 126,566 USD • 승률: 66.11% • 최대 드로다운: 21.22% Gold Chandelier EA로 오늘부터 금 거래에서 수익을 얻으세요! 모든 결과는 과거 백테스트 데이터를 기반으로 합니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지는 않습니다. 책임감 있게 거래하세요.