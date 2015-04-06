Gold Chandelier Professional Expert Advisor

Професионален експертен съветник Gold Chandelier 🏆 実績証明済みのXAUUSD専用プロフェッショナルEA 📊 主要パフォーマンス指標： ✅ 2 年間で126%の利益（100 000USDから126 566USD） ✅ 一貫して66%以上の勝率 ✅ XAUUSD M1 用設計 ✅ 5つの独立戦略 ✅ 自動リスク管理 🎯 独自の特徴： 革新的なアプローチ： •利益ポジションのみクローズ - 革命的ロジック • Изход за полилейシグナルによる精密なエントリー/エグジット • 利益最大化のためのピラミッドシステム • 24時間自動再起動 • 週末保護機能 技術仕様： •時間足：M1（1分足） • 取引銘柄：XAUUSD（金）のみ • 最低入金額：$25 000 •推奨レバレッジ：1:100-1:500 • 必要：ChandelierExit インジケーター 📈 バックテスト結果： 短期テスト（1ヶ月）： • 純利益：42 228 USD •プロフィットファクター：3,22 • 勝率：63,11% • 最大ドローダウン：4,65% 中期テスト（1 年）： • 純利益：91 938 USD • プロフィットファクター：1,50 • 勝率：67,25% • 最大ドローダウン：6,88%長期テスト（2年）： • 純利益：126 566 USD • プロフィットファクター：1,32 • 勝率：66,11% •最大ドローダウン：21,22% ⚙️ 動作原理： 5戦略システム： 1. 戦略1：メインChandelierシグナル 2. 戦略2：逆張りエントリー 3.戦略3: ブレイクアウトシグナル 4. 戦略4: スキャルピングロジック 5.戦略5: 長期ポジション リスク管理： • 自動ロットサイズ計算 • 動的ストップロス管理 •ニュースと高スプレッド保護 • 最大ポジション数制御 🔧 インストールと設定：ステップ1：インストール 1. EAファイルをExpertsフォルダにコピー 2. ChandelierExitインジケーターをインストール 3. MetaTrader 5を再起動ステップ2：設定 • XAUUSD M1チャートを開く • EAをアタッチ • 推奨設定を使用 • 自動売買を有効化💡 このEAを選ぶ理由： 実証済みの効果： • 2年間の継続テスト •様々な市場条件での安定した結果 • エラーのない高品質コード 独自の利点： •利益ポジションのみクローズする唯一のEA • 最も流動性の高い貴金属 - 金に特化 • 市場条件への自動適応 ⚠️ 重要な注意事項： • XAUUSD M1でのみ動作 • 最適な結果には最低入金額$25 000 • 安定したインターネット接続が必要 • 24/7 運用にはVPS推奨 • 重要な金関連ニュース時の取引は避ける Златен полилей EAで今日から金取引で利益を上げましょう！ すべての結果は過去のバックテストデータに基づいています。過去の実績は将来の利益を保証するものではありません。責任を持って取引してください。

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
