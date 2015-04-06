ProTradeX Canberk Dogan Denizli 5 (1) エキスパート

外国為替市場の一貫性と持続可能性、そしてそれをサポートしてくれる強力で信頼性の高い EA をお探しなら、正確な取引に最適な EA である ProTradeX が必要です。 ProTradeX は、グリッド戦略を使用して正確かつ正確に取引する革新的な EA です。 グリッド戦略は、現在の価格付近で事前定義された間隔で複数の買い注文と売り注文をオープンすることを含む手法です。 市場の変動を利用して、各取引から小さな利益を獲得するという考えです。 グリッド戦略は、トレンドであろうとレンジであろうと、どのような市場状況でもうまく機能します。 ProTradeX は単なるグリッド EA ではありません。 希望のリスクレベルと口座残高に応じてロットサイズと注文ステップを自動的に調整できる、スマートで高度なグリッドEAです。 EA には、すべての注文の価格を平均するか、順番に部分的に決済することによって、特定の利益レベルに達したときに注文を決済できるスマート アルゴリズムも備えています。 このようにして、EA は利益を最大化し、損失を最小限に抑えることができます。 ProTradeX は使用