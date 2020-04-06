Golden Zone OB Lock and Trail MT5

Zona Dorada OB Lock & Trail MT5

Golden Zone OB Lock & Trail MT 5 es un Asesor Experto patentado por William Kaumba Daka que opera desde zonas mapeadas de bloques de órdenes (OB) utilizando una trampa de tres líneas -TOP, MED y BOT- y luego protege con una pila dinámica BE → lock → trail. Las bandas OB se derivan de la estructura de oscilación con compensaciones a escala de ATR para que el sistema se adapte a medida que respira la volatilidad.

Lógica comercial básica

El motor asigna instantáneas OB internas/de oscilación a un modelo SMC compacto (sesgo + superior/medio/inferior), detecta los primeros toques en esos niveles y puntúa los lados alcista/bajista de forma independiente utilizando ponderaciones configurables por nivel. La puerta larga/corta final requiere umbral y dominancia lateral. (Se incluye un trazado opcional de la línea mediana para el contexto visual).

Un módulo de Banda Dorada le permite validar o volver a basar las trampas en una zona de 61,8-78,6 del swing más relevante( modosVALIDAR / INTERSECTAR / SNAP ), con controles de tolerancia y solapamiento mínimo.

Ejecución: trampas y órdenes

Puede ejecutar "toque a mercado" o colocar órdenes LIMIT/STOP pendientes reales en TOP/MED/BOT, con controles de legalidad/orientación y topes por trampa y por orden. Las trampas máximas por lado, las compensaciones y las tolerancias de precio se introducen. Los visuales son configurables, incluyendo un conmutador por billete para evitar el desorden en el gráfico.

Señales y filtros

Las señales pueden incorporar sus MA rápidas/lentas, RSI, MACD, ATR y un aspecto de marco temporal superior; un conmutador impone entradas sólo dentro de la zona, de modo que las señales deben producirse dentro del OB activo. Los preajustes de clase de activo adaptan las puertas spread-vs-ATR, las distancias efectivas de modificación y el escalado ATR por instrumento.

Riesgo, dimensionamiento e higiene del broker

El dimensionamiento de posiciones respeta el RiskPercent y normaliza los lotes estrictamente al mínimo/paso/máximo del broker; una rutina de ajuste de márgenes puede reducir automáticamente el tamaño a lo que la cuenta puede soportar. Un límite de volumen dinámico almacena en caché los rechazos del broker para evitar errores repetidos de "demasiado grande". Las rutas de envío de órdenes son conscientes del modo de llen ado (con un modo de llenado seleccionable por el usuario y un rigor opcional), y los preajustes de clase de símbolo filtran las aperturas mediante spread/ATR antes de que se intente cualquier operación.

Pila de protección: BE → Locker → Trail

El punto de equilibrio avanza a través del 30% → 20% → 10% → 0% del riesgo original con ATR-gating, espaciado mínimo de segundos, opcional de una etapa por barra, confirmación de cierre, y un re-enganche opcional que puede volver a sembrar la protección a un porcentaje del riesgo original si el trailing no se ha bloqueado lo suficiente todavía. Un suelo BE duro puede evitar que cualquier SL se desvíe por debajo de la entrada una vez que se alcanza BE.

El Pure Money Locker es el principal protector: bloquea los beneficios en pasos de efectivo ligados al progreso del TP, con anclaje de TP fijo/vivo, mínimos sensibles al tick e histéresis ATR opcional; el Monetary TP Trail funciona como respaldo inteligente (25/50/75% del efectivo del TP) y se aplaza cuando el Locker ya está haciendo el trabajo. Todos los movimientos de stop son unificados y monotónicos (sin aflojamiento), alineados a ticks, y prefiltrados por guardias de congelación/distancia para evitar rechazos del broker.

Noticias y LDN

Las ventanas de noticias son conectables: Calendario MT5, CSV, sondas web ligeras, o Variables Globales; puede agrupar eventos, establecer look-aheads, y ejecutar un flujo de trabajo ligero "Pro/LDN" con una guardia de intentos por ventana. (Los ganchos LDN heredados están presentes tras puertas en tiempo de compilación).

UX y control

El EA presenta entradas compactas para alternar entre los estados de negociación y pausa, seleccionar la agresividad de arrastre, gestionar posiciones en todos los símbolos o sólo la magia del EA y cambiar los visuales de las trampas (incluida la opción por ticket). Las etiquetas de puntuación SMC opcionales facilitan una lectura rápida.

Novedades en v5.28

Puntuación SMR de doble cuenta. Los lados alcista y bajista puntúan independientemente con pesos por nivel; las entradas requieren umbral y dominancia lateral. (Incluye trazado opcional de la mediana).

Modos de banda de oro. Validación, intersección o ajuste de trampas a una banda de 61,8-78,6 con controles de tolerancia y solapamiento.

Actualización de la interfaz de usuario de trampas. Trampas pendientes en TOP/MED/BOT con controles de legalidad/orientación, topes de lote por trampa, límites por lado y un conmutador de visuales por billete para evitar el desorden.

Preajustes de clase de activo (integrados). Los límites Spread-vs-ATR, los multiplicadores de distancia mínima efectiva y el escalado ATR varían según la clase de símbolo; la pantalla de guardias se abre antes del envío.

Mejoras en BE y protección. Opciones de reenganche, bloqueo duro de BE a la entrada, bloqueo monetario "primario" con histéresis de ATR, y un "respaldo" de rastro monetario que difiere adecuadamente-todo canalizado a través de un UnifiedStop monotónico con comprobaciones previas de congelación/distancia mínima.

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 está sintonizado de forma nativa para el ritmo H1 - donde la volatilidad, el ritmo ATR, y la estructura de bloques de órdenes se alinean para que los motores de protección del EA funcionen según lo diseñado. En H1, las zonas OB son más claras, las intersecciones de la Banda Dorada son más estables, y la secuencia BE → Locker → Trail fluye naturalmente sin ahogar las operaciones. Las puertas ATR, la cadencia de modificación y los umbrales de paso están dimensionados para la volatilidad del nivel H1, lo que garantiza una progresión suave del SL y un bloqueo de beneficios equilibrado. Para los operadores que prefieren más acción, utilice: M30 - velocidad y estructura equilibradas (bueno para pares activos).

M15 - utilice el preajuste Snappy incluido para BE y trailing más rápidos, ajustados a la volatilidad de barras más cortas. Consejo: H1 es ideal para la consistencia y la precisión.

M30/M15 son viables cuando se combinan con los preajustes "M5/M15 Feel" para mantener los motores SL y BE sensibles.



Inicio rápido



▶ Para gráficos H1/M30 (hacer que SL se mueva como M15):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=30

BE_MinSecondsFromEntry=30

Trail_Activate_ATR=1.5

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_BALANCED

TrailingATRMultiplier=0,60

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0,04

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=3000

ModificarPuntosCambio=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true





▶ Para gráficos H1 (más rápidos, sensación similar a M5 - usar con cuidado):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=20

BE_MinSecondsFromEntry=20

Trail_Activate_ATR=1.2

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_AGGRESSIVE

TrailingATRMultiplier=0,50

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0,03

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=2500

ModificarPuntosCambio=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true





▶ Sólo OB estricto (impide rellenos fuera de la zona):

RequireSignalEntriesInsideZones=true

GoldenBandMode=GM_VALIDATE

TrapPriceTolerancePts=3..6 (XAU lean 5-6)

TrapZoneBandATRmult=1.0..1.3

; Opcional (si el broker lo permite):

Trap_PlacePendingsAtLines=true

Trap_AutoFlipToCorrectType=true

input bool UseSMCModeler = true; input ObTouchPref InpObTouchPref = OBT_MED_BOT;

input int bullTopW = 0; // Peso OB: Peso TOP (0..10) input int bullMedW = 3; // OB Toro: Peso MED (0..10) input int bullBotW = 5; // Toro OB: Peso BOT (0..10) input int osoTopW = 5; // oso OB: Peso TOP (0..10) input int osoMedW = 3; // oso OB: MED peso (0..10) input int osoBotW = 0; // Oso OB: BOT peso (0..10)



input GoldenMode GoldenBandMode = GM_OFF;

// --- Entradas trampa

input bool EnableTraps = true;

input bool TrapVisuals = true;

input bool TrapVisualsPerTicket = false;

input int TrapOffsetPoints = 3;

input int MaxTrapsPerSide = 2;

entrada double TrapLotPercent = 50.0;

entrada int TrapPriceTolerancePts = 2;

entrada double TrapZoneBandATRmult = 1.0;