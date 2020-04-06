Golden Zone OB Lock and Trail MT5

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 — 是由 William Kaumba Daka 开发的专有 MT5 智能交易顾问（EA）。该系统基于映射的订单块（Order-Block，OB）区域进行交易，使用三线陷阱（TOP/MED/BOT）触发入场，随后以动态的“保本（Break-Even，BE）→ 锁定（Lock）→ 基于 ATR 的跟踪（Trail）”序列保护持仓。OB 带来源于摆动结构，并按 ATR 比例进行偏移，从而随波动性呼吸而自适应。

交易引擎会映射 OB 区域并部署陷阱，既可在价格触碰时以市价执行，也可按需放置真实的 LIMIT/STOP 挂单。执行层面对更深触价有偏好，优先选择 MED 与 BOT 入场；止损按用户设定的比例锚定在源 OB 之外。若有需要，EA 可通过 RequireSignalEntriesInsideZones 强制“区内纪律”，确保信号仅在当前活动的 OB 内触发。

信号生成以 OB 结构为主，并可融合快/慢均线、RSI、MACD、ATR 以及更高周期（HTF）的验证。资产类别预设可调节“点差相对 ATR 门限”、有效修改距离与 ATR 缩放，为不同品种提供定制化护栏而无需繁琐手动干预。

风险与执行遵循机构级规范。仓位大小由 RiskPercent 推导，并严格按照经纪商约束进行手数规范化，同时实时按保证金可用度自动缩减。按方向的容量上限可避免单边曝险；交易量上限检测会触发智能缩量与短暂冷却，避免因超量而被服务器拒绝。成交模式具备经纪商感知能力，轮换尝试受支持的填充方式；滑点得到控制，并在测试/实盘环境下提供稳健回退以保持执行顺畅。

持仓保护遵循 “BE → Lock → Trail” 的作业流程。BE 梯度按 30% → 20% → 10% → 0%（真正保本）推进，并叠加渐进式 ATR 闸门、最小秒级间隔、可选“每根 K 仅提升一级”、收盘确认，以及将控制权移交给跟踪引擎的 ATR 门槛。可选的 BE 重新介入机制可在价格回到热区时，将保护重新设定为初始风险的一定百分比。Pure Money Locker 是主要保护器，围绕粘性/实时 TP 锚点按现金阶梯锁定利润，具备对最小跳动的敏感控制与可选的 ATR 滞后。Monetary TP Trail 作为智能备援，按 25%/50%/75% 的 TP 现金分段锁定；当 Locker 已经足够到位时会主动让位。所有止损移动统一且单调（只收紧不放松），并带有冻结/最小距离防护、最小跳对齐与自适应防抖，避免频繁无效修改。

自动化覆盖陷阱与新闻处理。每个区域都遵守执行上限；可选的挂单模式在下单前进行合法性与方向性校验。新闻窗口可来自 MT5 日历、CSV 文件、轻量级网页抓取或全局变量；ProNews 预设（“LDN”按钮）启用 MT5 日历与智能新闻引擎，可进行倾向/过滤偏置、阈值微调，以及在关键事件周边进行可选的风险倾斜。

在经纪层与用户体验方面，EA 强制执行有效最小距离（修改时可选叠加 ATR），动态适配成交与手数处理，并对开仓与挂单的方向额度予以尊重。紧凑的图形界面可切换交易/暂停、选择跟踪激进度、平掉全部/多头/空头，并一键启用 LDN；同时提供区域与陷阱叠加、丰富日志、DryRun 模式，以及按需“管理该品种的所有持仓”的选项。

5.27 版本引入了 TOP/MED/BOT 可选挂单陷阱，并具备合法性/方向性校验与每陷阱手数上限；优化了 BE 引擎并新增可选的重新介入；资金保护体系重构为以 Locker 为主、Monetary Trail 为情境感知备援；加入按方向的容量感知控制、更强的成交模式轮换、更丰富的资产预设、更安全的修改节奏与约束、基于全局变量的新闻窗口、对 RequireSignalEntriesInsideZones 的强制执行，以及将陷阱生成时的区域边界持久化以实现精确的 SL 锚定。

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 原生优化为 H1 节奏 —— 在该周期下，波动率、ATR 节奏和订单块结构最契合，使 EA 的保护引擎能发挥最佳性能。

在 H1 周期中，订单块区域更清晰，Golden Band 交叉更稳定，BE → Locker → Trail 序列运行顺畅，不会压制交易。ATR 门槛、修改频率与步进阈值均按 H1 波动性调整，确保止损平滑推进并稳健锁定利润。

对于希望获得更快节奏的交易者：

M30 —— 速度与结构平衡（适合活跃品种）。

M15 —— 使用 Snappy 预设，可更快触发 BE 和跟踪止损，匹配短周期波动。

提示： H1 适合稳定与精准的交易。

M30/M15 可与 “M5/M15 Feel” 预设搭配使用，以保持 SL 与 BE 引擎的灵敏度。

Quick start



▶ For H1/M30 charts (make SL move like M15):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=30

BE_MinSecondsFromEntry=30

Trail_Activate_ATR=1.5

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_BALANCED

TrailingATRMultiplier=0.60

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.04

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=3000

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true





▶ For H1 charts (snappiest, M5-like feel – use carefully):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=20

BE_MinSecondsFromEntry=20

Trail_Activate_ATR=1.2

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_AGGRESSIVE

TrailingATRMultiplier=0.50

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.03

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=2500

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true





▶ Strict OB-only (prevents fills outside the zone):

RequireSignalEntriesInsideZones=true

GoldenBandMode=GM_VALIDATE

TrapPriceTolerancePts=3..6 (XAU lean 5–6)

TrapZoneBandATRmult=1.0..1.3

; Optional (if broker allows):

Trap_PlacePendingsAtLines=true

Trap_AutoFlipToCorrectType=true

input bool UseSMCModeler = true; input ObTouchPref InpObTouchPref = OBT_MED_BOT;

input int bullTopW = 0; // Bull OB: TOP weight (0..10) input int bullMedW = 3; // Bull OB: MED weight (0..10) input int bullBotW = 5; // Bull OB: BOT weight (0..10) input int bearTopW = 5; // Bear OB: TOP weight (0..10) input int bearMedW = 3; // Bear OB: MED weight (0..10) input int bearBotW = 0; // Bear OB: BOT weight (0..10)



input GoldenMode GoldenBandMode = GM_OFF;

// --- Trap inputs

input bool EnableTraps = true;

input bool TrapVisuals = true;

input bool TrapVisualsPerTicket = false;

input int TrapOffsetPoints = 3;

input int MaxTrapsPerSide = 2;

input double TrapLotPercent = 50.0;

input int TrapPriceTolerancePts = 2;

input double TrapZoneBandATRmult = 1.0;











