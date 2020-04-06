Golden Zone OB Lock and Trail MT5

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 —  — это проприетарный советник MT5 (EA) от William Kaumba Daka. Система торгует от размеченных зон ордер-блоков (Order-Block, OB), используя трёхлинейные ловушки — TOP, MED и BOT — а затем защищает позиции динамической последовательностью «перевод в безубыток (BE) → фиксация (Lock) → трейлинг на базе ATR». Полосы OB выводятся из свинговой структуры с масштабированными по ATR отступами, поэтому система адаптируется по мере изменения волатильности.

Торговый движок размечает зоны OB и развёртывает ловушки, которые могут исполняться по рынку «при касании» либо, опционально, размещать реальные лимитные/стоп-заявки (LIMIT/STOP). Исполнение предвзято в пользу более глубоких касаний, с приоритетом входов по MED и BOT; уровни стоп-лосса якорятся за пределами исходного OB на долю, задаваемую пользователем. При необходимости EA может обеспечить «дисциплину внутри зоны» через параметр RequireSignalEntriesInsideZones, чтобы сигналы срабатывали только внутри активного OB.

Генерация сигналов ведётся структурой OB с возможностью подключать быстрые/медленные скользящие средние, RSI, MACD, ATR и проверки старшего таймфрейма. Предустановки по классам активов настраивают пороги «спред к ATR», эффективную дистанцию модификации и масштабирование ATR, обеспечивая для инструментов кастомные защитные рамки без ручной микродиспетчеризации.

Риск и исполнение выстроены по институциональным стандартам. Размер позиции рассчитывается из RiskPercent, строго нормализуется к ограничениям брокера и при необходимости автоматически ужимается под доступную маржу в реальном времени. Лимиты мощности по сторонам предотвращают перекос экспозиции; обнаружение ограничений по объёму запускает умное сжатие и короткие «охлаждения», чтобы избегать отказов сервера. Исполнение «осведомлено о брокере»: используется ротация поддерживаемых режимов заполнения; скольжение контролируется, а резервные сценарии для тестера/реала сохраняют стабильность, когда рынок капризничает.

Защита позиций следует схеме BE → Lock → Trail. Лестница BE продвигается 30% → 20% → 10% → 0% (истинный безубыток) с постепенными ATR-шлюзами, минимальными интервалами в секундах, опцией «не более одной ступени на бар», подтверждением закрытием и порогом передачи управления трейлингу по ATR. Опциональный повторный запуск BE может заново засеять защиту на заданный процент от исходного риска, если цена вернулась в зону жара. Pure Money Locker выступает основным защитником: он фиксирует прибыль относительно «липкого»/живого TP-якоря ступенями по денежным значениям, с чувствительностью к минимальным тикам и опциональным гистерезисом ATR. Monetary TP Trail работает как умный бэкап, фиксируя 25/50/75% TP-денег и уступая, когда Locker уже обеспечивает достаточную защиту. Все перемещения стопов унифицированы и монотонны (только ужесточение), с защитой от «freeze» и нарушений минимальной дистанции, выравниванием по тикам и адаптивным антидребезгом, чтобы не создавать лишнюю чехарду модификаций.

Автоматизация распространяется на ловушки и новости. Каждая зона соблюдает лимиты исполнения, а опциональный режим挂даний проверяет законность и ориентацию ордеров до их размещения. Окна новостей могут поступать из MT5 Calendar, CSV-файлов, лёгкого веб-зонда или Global Variables; пресет ProNews (кнопка «LDN») включает календарь MT5 плюс Smart News Engine для смещения/фильтрации, тонкой настройки порогов и, при желании, наклона риска вокруг ключевых событий.

На брокерском уровне и в интерфейсе EA принудительно соблюдает эффективную минимальную дистанцию (с опциональным ATR при модификациях), «на лету» адаптирует логику исполнения и объёма и учитывает ограничения по сторонам как для рыночных, так и для отложенных ордеров. Компактный GUI позволяет переключать торговлю/паузу, выбирать агрессивность трейлинга, закрывать все/лонги/шорты и запускать LDN; также доступны оверлеи зон и ловушек, подробные логи, режим DryRun и опция управления всеми позициями по символу, если того требует рабочий процесс.

Версия 5.27 добавляет опциональные отложенные ловушки на уровнях TOP, MED и BOT с проверками законности и ориентации и лимитами лота на ловушку; доработки двигателя BE с опцией повторного включения; переработанную защиту капитала, где Locker повышен до основного, а Monetary Trail работает как контекстно-зависимый резерв; учёт мощности по сторонам; усиленную ротацию режимов исполнения; расширенные предустановки по классам активов; более безопасный темп и ограничения модификаций; новостные окна на базе Global Variables; принудительное соблюдение RequireSignalEntriesInsideZones и сохранение границ зоны ловушки для точного якорения SL.

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 изначально оптимизирован для ритма H1 — где волатильность, ATR и структура ордер-блоков выстраиваются так, чтобы защитные механизмы советника работали как задумано.

На H1 зоны ордер-блоков чище, пересечения Golden Band стабильнее, а последовательность BE → Locker → Trail работает плавно, не «душа» сделки. Порог ATR, частота модификаций и шаги настроены под волатильность H1, обеспечивая плавное движение стоп-лосса и сбалансированное фиксирование прибыли.

Для более активных трейдеров:
M30 – сбалансированная скорость и структура (подходит для активных пар).
M15 – используйте предустановку Snappy для более быстрого BE и трейлинга, адаптированную под волатильность коротких свечей.

Совет: H1 — идеален для стабильности и точности.
M30/M15 подходят при использовании пресетов “M5/M15 Feel”, чтобы SL и BE оставались отзывчивыми.

Quick start

▶ For H1/M30 charts (make SL move like M15):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=30

BE_MinSecondsFromEntry=30

Trail_Activate_ATR=1.5

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_BALANCED

TrailingATRMultiplier=0.60

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.04

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=3000

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true


▶ For H1 charts (snappiest, M5-like feel – use carefully):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=20

BE_MinSecondsFromEntry=20

Trail_Activate_ATR=1.2

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_AGGRESSIVE

TrailingATRMultiplier=0.50

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.03

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=2500

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true


▶ Strict OB-only (prevents fills outside the zone):

RequireSignalEntriesInsideZones=true

GoldenBandMode=GM_VALIDATE

TrapPriceTolerancePts=3..6 (XAU lean 5–6)

TrapZoneBandATRmult=1.0..1.3

; Optional (if broker allows):

Trap_PlacePendingsAtLines=true

Trap_AutoFlipToCorrectType=true

input bool        UseSMCModeler          = true;       
input ObTouchPref InpObTouchPref         = OBT_MED_BOT;

input int bullTopW = 0;   // Bull OB: TOP weight   (0..10)
input int bullMedW = 3;   // Bull OB: MED weight   (0..10)
input int bullBotW = 5;   // Bull OB: BOT weight   (0..10)
input int bearTopW = 5;   // Bear OB: TOP weight   (0..10)
input int bearMedW = 3;   // Bear OB: MED weight   (0..10)
input int bearBotW = 0;   // Bear OB: BOT weight   (0..10)

input GoldenMode GoldenBandMode = GM_OFF; 

// --- Trap inputs

input bool   EnableTraps           = true;

input bool   TrapVisuals           = true;

input bool   TrapVisualsPerTicket  = false;   

input int    TrapOffsetPoints      = 3;

input int    MaxTrapsPerSide       = 2;

input double TrapLotPercent        = 50.0;

input int    TrapPriceTolerancePts = 2;

input double TrapZoneBandATRmult   = 1.0;




