Index Vector Pro: Sistema de volatilidad de doble motor



Professional Index Trading (DE40 & US30) | Engineered for Consistency

Index Vector Pro es un sistema de trading algorítmico especializado diseñado para el DAX40 (DE40) y el US30 (Dow Jones). A diferencia de los bots estándar que exponen las cuentas a un riesgo ilimitado, este sistema utiliza una estricta estructura basada en el tiempo para operar sólo en condiciones de mercado de alta probabilidad.

Está diseñado para operadores que priorizan el control de la reducción, la estabilidad y la consistencia a largo plazo sobre la frecuencia de las operaciones.





La ventaja de la cartera "Dual-Engine

La mayoría de los operadores de algo fracasan porque dependen de un único mercado correlacionado. Cuando ese mercado se desinfla, pierden tiempo y dinero. Index Vector Pro resuelve esto combinando dos estrategias institucionales distintas en una sola licencia:

El motor europeo (DE40): Activo durante la sesión de Londres. Este motor busca rupturas utilizando una lógica híbrida de H1 Breakout + M5 Scaling. Capta el impulso europeo temprano. Motor estadounidense (US30): Activo durante la sesión de Nueva York. Cuando Europa duerme, este motor se despierta para capturar el volumen de alto impacto del Dow Jones utilizando una estrategia pura de Rango Vectorial.





Resultado: Una cobertura natural. Cuando un índice se consolida, el otro suele proporcionar la volatilidad necesaria para alcanzar los objetivos. Esto estabiliza su curva de renta variable y reduce los periodos de "estancamiento" típicos de los robots de un solo activo.

Arquitectura de rendimiento y seguridad Filtros inteligentes de volatilidad: El EA detecta automáticamente los meses de baja probabilidad (zonas de consolidación) y se mantiene plano. Los meses tranquilos son una característica, no un defecto.

No Grid / No Martingale: Cada operación utiliza un Stop Loss duro y un Take Profit dinámico.

Métricas institucionales: Las pruebas retrospectivas demuestran una eficiencia de élite (altos ratios de Sharpe), lo que demuestra que las entradas son precisas, no aleatorias.





Configuración y requisitos (crucial)

Este EA requiere configuraciones específicas para cada instrumento. La lógica está codificada a medida para la personalidad de cada activo.

Requisitos globales:

Tamaño de la cuenta: 1.000 $ (mínimo recomendado para una correcta gestión del riesgo).

Apalancamiento: 1:30 y superior.

VPS: Altamente recomendado para una estabilidad 24/5.





1. DE40 (DAX)

Gráfico Timeframe: Adjuntar a Gráfico M5 (Requerido).

Estrategia: Híbrido H1 Breakout + M5 Scaling.

Instrucciones: Asegúrese de que el EA se ejecuta en el gráfico M5 para activar la lógica de escalado correctamente.



2. US30 (Dow Jones) Gráfico Timeframe: Adjuntar al gráfico H1 .

Estrategia: Momento Direccional Puro.

Instrucción: Se ejecuta puramente en datos H1 para la detección de estructuras.

Gestión de Riesgo y Dinero El sistema incluye herramientas profesionales de dimensionamiento de posiciones y protección del capital. Dimensionamiento flexible de posiciones: Lote Fijo: Establezca manualmente su volumen (Predeterminado: 0,20). Porcentaje de riesgo dinámico: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del capital de la cuenta (por ejemplo, 1,0% de riesgo por operación).

Capital Guard (Límites diarios): Reducción máxima diaria: Por defecto, 5% . Si la equidad cae por esta cantidad en un solo día, el EA cierra todas las operaciones y se detiene hasta el día siguiente. (Imprescindible para empresas de Prop). Objetivo de beneficio diario: Por defecto 5% . Asegura las ganancias diarias y detiene las operaciones para evitar el "over-trading".



Broker y Compatibilidad Hora del servidor: Diseñado para GMT+2 / GMT+3 (cierre estándar de Nueva York).

Corredores: Totalmente compatible con IC Markets, Pepperstone, y otros brokers ECN que utilizan la hora estándar del servidor.

Cada instrumento utiliza una lógica independiente y parámetros optimizados , diseñados específicamente para su comportamiento.



VPS: Se recomienda un VPS de baja latencia para una correcta ejecución.





REQUISITOS CRÍTICOS DE CONFIGURACIÓN (Plazos estrictos)

Para asegurar la integridad de la estrategia, este sistema está programado para marcos temporales institucionales específicos. No funcionará en gráficos incorrectos.

DE40 (DAX): DEBE utilizar el gráfico M5 .

US30 (Dow): DEBE utilizar el gráfico H1.

Nota: Esto se aplica tanto a las operaciones en vivo como al Probador de Estrategias. Adjuntar el EA a cualquier otro marco temporal provocará un error de inicialización.





Instrucciones de instalación

Abra el gráfico DE40(M5 Timeframe) y adjunte el EA. Cargue el archivo .set DE40. Abra el gráfico US30(H1 Timeframe) y adjunte el EA. Cargue el archivo .set US30.

Cada instrumento utiliza una lógica independiente y parámetros optimizados, diseñados específicamente para su comportamiento.

Detección inteligente de errores: Si accidentalmente adjunta el EA al marco temporal equivocado (por ejemplo, US30 en M5), el sistema dispara una Alerta Crítica e inmediatamente desactiva la operativa para proteger su cuenta.





Backtesting y Datos de Rendimiento

Calidad de los datos: Probado con un 99% de Calidad de Modelado en ticks reales (máxima precisión disponible).

Rendimiento de la cartera: Rendimiento anual histórico combinado de aproximadamente el 135% (DE40 + US30).

Perfil de riesgo: Reducción máxima de la renta variable mantenida entre el 10-15% en las pruebas de estrés.

Estabilidad: Los beneficios se distribuyen a lo largo de varios meses, sin depender de un único mes "afortunado" de beneficios elevados.

Nota: Las pruebas retrospectivas demuestran el comportamiento de la estrategia basándose en datos históricos, no en garantías futuras.