Golden Zone OB Lock and Trail MT5

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 —  ist ein proprietärer MT5-Expert Advisor von William Kaumba Daka. Er handelt aus kartierten Order-Block-(OB-)Zonen mithilfe einer dreilinigigen Trap — TOP, MED und BOT — und schützt Positionen anschließend durch eine dynamische Sequenz aus Break-even (BE), Lock und ATR-basiertem Trailing. Die OB-Bänder werden aus der Swing-Struktur mit ATR-skalierten Offsets abgeleitet, sodass sich das System mit der Volatilität mitbewegt.

Der Handels-Engine kartiert OB-Zonen und setzt Traps ein, die bei Berührung als Marktorder auslösen können oder optional echte LIMIT/STOP-Pending-Orders platzieren. Die Ausführung bevorzugt tiefere Berührungen und favorisiert damit MED- und BOT-Einstiege, während Stop-Loss-Level um einen benutzerdefinierten Anteil außerhalb des ursprünglichen OB verankert werden. Bei Bedarf kann der EA über RequireSignalEntriesInsideZones eine „Inside-Zone-Disziplin“ erzwingen, damit Signale nur innerhalb des aktiven OB feuern.

Die Signalerzeugung wird von der OB-Struktur geführt und kann schnelle/langsame gleitende Durchschnitte, RSI, MACD, ATR sowie Validierungen auf höheren Zeitrahmen einbeziehen. Asset-Klassen-Presets justieren die Schwellen „Spread vs. ATR“, die effektive Änderungsdistanz und die ATR-Skalierung und liefern so maßgeschneiderte Leitplanken ohne manuelles Mikromanagement.

Risiko und Ausführung folgen institutionellen Standards. Die Positionsgröße leitet sich aus RiskPercent ab, wird an Broker-Vorgaben normalisiert und in Echtzeit automatisch auf die verfügbare Marge eingepasst. Seitenspezifische Kapazitätsobergrenzen verhindern einseitige Exponierung; die Erkennung von Volumenlimits löst intelligentes Autoshrinking und kurze Cooldowns aus, um Server-Ablehnungen zu vermeiden. Fills sind brokerbewusst mit Rotation unterstützter Modi; Slippage wird kontrolliert, und Fallbacks für Tester/Live halten den Durchfluss stabil, wenn die Bedingungen anspruchsvoller werden.

Der Schutz folgt dem Playbook BE → Lock → Trail. Die BE-Leiter schreitet mit 30% → 20% → 10% → 0% (echter Break-even) voran, versehen mit progressiven ATR-Schranken, Mindestabständen in Sekunden, optional „eine Stufe pro Bar“, Close-Bestätigung und einem ATR-Übergabeschwellenwert für den Trailing-Motor. Optional kann ein BE-Re-Engage die Absicherung wieder auf einen Prozentsatz des ursprünglichen Risikos setzen, wenn der Preis erneut in die Hitzezone zurückkehrt. Der Pure Money Locker fungiert als primärer Protektor und sperrt Gewinne gegenüber einem klebenden oder live nachgeführten TP-Anker in Cash-Schritten mit tick-sensitiven Mindestabständen und optionalem ATR-Hystereseverhalten. Ein Monetary TP Trail läuft als smarter Backup mit, sperrt 25/50/75 % der TP-Cash und tritt zurück, wenn der Locker bereits gute Arbeit leistet. Alle Stoppbewegungen sind vereinheitlicht und monoton (nur enger, nie weiter), mit Freeze- und Mindestdistanz-Schutz, Tick-Ausrichtung und adaptivem Debounce zur Vermeidung von Churn.

Die Automatisierung erstreckt sich auf Traps und News. Jede Zone respektiert Ausführungslimits, und der optionale Pending-Order-Modus erzwingt Legalitäts- und Orientierungsprüfungen vor der Orderplatzierung. News-Fenster können aus dem MT5-Kalender, CSV-Dateien, einer leichten Web-Abfrage oder Global Variables stammen; das ProNews-Preset (Schaltfläche „LDN“) aktiviert den MT5-Kalender plus eine Smart-News-Engine für Neigungs-/Filter-Bias, Schwellen-Feintuning und optionale Risiko-Neigungen rund um Schlüsselereignisse.

Auf Broker-Ebene und in der Nutzererfahrung erzwingt der EA eine effektive Mindestdistanz (bei Modifikationen optional mit ATR), passt Fill- und Volumen-Handling on-the-fly an und respektiert Seiten-Kontingente sowohl für Market- als auch für Pending-Orders. Die kompakte GUI erlaubt das Umschalten von Handel/Pause, die Wahl der Trailing-Aggressivität, das Schließen von Alle/Long/Short und den LDN-Button; außerdem stehen Zonen- und Trap-Overlays, umfangreiche Diagnosen, ein DryRun-Modus sowie die Option zur Verwaltung aller Positionen eines Symbols zur Verfügung, wenn es Ihr Workflow verlangt.

Version 5.27 führt optionale Pending-Traps auf TOP, MED und BOT ein, inklusive Legalitäts-/Orientierungsprüfungen und Lot-Kappungen pro Trap; Verfeinerungen des BE-Motors mit optionalem Re-Engage; eine Überarbeitung des Kapital-Schutzes, die den Locker zum Primärschutz erhebt und den Monetary Trail als kontextsensitiven Backup einsetzt; seitenbewusste Kapazitätssteuerung; stärkere Fill-Rotation; erweiterte Asset-Presets; sicherere Änderungs-Kadenz und Restriktionen; von Global Variables gesteuerte News-Fenster; die Durchsetzung von RequireSignalEntriesInsideZones sowie trap-gespeicherte Zonen-Grenzen für präzises SL-Anchoring.

Golden Zone OB Lock & Trail MT5 ist nativ auf den H1-Rhythmus abgestimmt – dort, wo Volatilität, ATR-Taktung und Orderblock-Struktur perfekt zusammenpassen, damit die Schutzmechanismen des EAs wie vorgesehen arbeiten.

Auf H1 sind die OB-Zonen klarer, die Golden-Band-Schnittpunkte stabiler, und die BE → Locker → Trail-Sequenz läuft flüssig, ohne Trades zu „ersticken“. Die ATR-Grenzen, Änderungsfrequenzen und Schrittgrößen sind auf die H1-Volatilität abgestimmt und gewährleisten eine gleichmäßige SL-Bewegung und ausgewogene Gewinnsicherung.

Für aktivere Trader:
M30 – ausgewogen zwischen Geschwindigkeit und Struktur (ideal für volatile Paare).
M15 – verwende das Snappy-Preset für schnellere BE- und Trailing-Reaktionen, abgestimmt auf die kürzere Balkenvolatilität.

💡 Tipp: H1 ist ideal für Beständigkeit und Genauigkeit.
M30/M15 funktionieren gut mit den “M5/M15 Feel”-Presets, um SL- und BE-Engines reaktionsfreudig zu halten.

Quick start

▶ For H1/M30 charts (make SL move like M15):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=30

BE_MinSecondsFromEntry=30

Trail_Activate_ATR=1.5

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_BALANCED

TrailingATRMultiplier=0.60

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.04

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=3000

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true


▶ For H1 charts (snappiest, M5-like feel – use carefully):

BE_OneStagePerBar=false

BE_RequireCloseConfirm=false

BE_MinSecondsBetweenStages=20

BE_MinSecondsFromEntry=20

Trail_Activate_ATR=1.2

LDN_TrailingAggressiveness=LDN_TRAIL_AGGRESSIVE

TrailingATRMultiplier=0.50

PureLocker_StartAfterBE=false

Locker_Step_TPFrac=0.03

Locker_ATRHysteresis=false

MonetaryTPTrail_Enable=true

MonetaryTPTrail_TieToBE=false

ModifyDebounceMs=2500

ModifyChangePoints=8

AlignPriceToTick=true

UseATRInModifyMinDist=true


▶ Strict OB-only (prevents fills outside the zone):

RequireSignalEntriesInsideZones=true

GoldenBandMode=GM_VALIDATE

TrapPriceTolerancePts=3..6 (XAU lean 5–6)

TrapZoneBandATRmult=1.0..1.3

; Optional (if broker allows):

Trap_PlacePendingsAtLines=true

Trap_AutoFlipToCorrectType=true

input bool        UseSMCModeler          = true;       
input ObTouchPref InpObTouchPref         = OBT_MED_BOT;

input int bullTopW = 0;   // Bull OB: TOP weight   (0..10)
input int bullMedW = 3;   // Bull OB: MED weight   (0..10)
input int bullBotW = 5;   // Bull OB: BOT weight   (0..10)
input int bearTopW = 5;   // Bear OB: TOP weight   (0..10)
input int bearMedW = 3;   // Bear OB: MED weight   (0..10)
input int bearBotW = 0;   // Bear OB: BOT weight   (0..10)

input GoldenMode GoldenBandMode = GM_OFF; 

// --- Trap inputs

input bool   EnableTraps           = true;

input bool   TrapVisuals           = true;

input bool   TrapVisualsPerTicket  = false;   

input int    TrapOffsetPoints      = 3;

input int    MaxTrapsPerSide       = 2;

input double TrapLotPercent        = 50.0;

input int    TrapPriceTolerancePts = 2;

input double TrapZoneBandATRmult   = 1.0;




