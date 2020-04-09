Algo Smart Flow Risk Control EA

ALGO Smart Flow Risk Manager (Keyboard Edition)

¿Te ha pasado que ves una entrada perfecta pero tardas tanto calculando el lotaje que el precio se escapa? ¿O alguna vez una mala racha se comió el 20% de tu cuenta porque no supiste detenerte?

El Risk Manager de ALGO Smart Flow no es un bot automático. Es una herramienta profesional de ejecución diseñada para Traders Manuales que exigen velocidad y disciplina.

Convertimos tu teclado en una terminal de ejecución de alta velocidad y blindamos tu capital con una lógica matemática única.

🚀 3 Beneficios Clave

1. El "Piso de Seguridad" (Hard Stop Manual) La mayoría de las calculadoras arriesgan un % de tu balance total. Eso es peligroso. Nosotros introducimos el concepto de Capital en Riesgo Real. Tú defines un monto límite (ej. $90,000). El EA solo arriesgará el dinero que tengas por encima de ese límite. Si tocas el piso, el EA te bloquea para protegerte de ti mismo.

2. Ejecución Tipo "Sniper" (Sin Clics) En el scalping, cada milisegundo cuenta. Olvídate de buscar botones pequeños con el mouse.

Tecla B: Compra instantánea con lotaje perfecto.

Tecla S: Venta instantánea con lotaje perfecto.

Tecla C: Cierre de emergencia (Panic Button).

3. Disciplina Forzada Incluye un sistema de "Enfriamiento" (Cooldown) de 2 segundos. Esto evita que abras operaciones duplicadas por nerviosismo o por presionar la tecla dos veces por error.

💡 Ejemplos Reales: ¿Cómo te protege?

Ejemplo 1: La Protección del "Piso" Imagina que tienes una cuenta de $10,000.

Sin este EA: Arriesgas el 1% ($100) en cada trade. Si tienes una mala racha, tu cuenta baja y baja sin freno.

Con este EA: Defines tu "Piso Manual" en $9,500 . El EA calcula el riesgo basándose solo en los $500 que tienes "libres" por encima del piso. Si pierdes operaciones, el EA reduce el lotaje automáticamente para que sea matemáticamente imposible romper tu piso de $9,500 en un solo trade normal. Resultado: Tu capital base está blindado.



Ejemplo 2: La Velocidad de Ejecución Estás operando el NASDAQ (US100) o Cripto y hay una noticia de alto impacto.

El Trader Normal: Abre la calculadora, escribe el Stop Loss, calcula el lote, escribe el lote en la orden, hace clic en Buy... (Tardó 8 segundos, el precio ya se fue).

Tú: Ves el setup, presionas la tecla 'B'. (Tardaste 0.2 segundos). El EA calculó el lote y envió la orden al mercado instantáneamente.

⚙️ Parámetros Principales

ManualStopOutBalance: Tu piso de seguridad (ej. 90000).

RiskPerAvailableCapital: Qué porcentaje arriesgar de tu excedente.

Teclas (Buy/Sell/Close): Totalmente configurables a tu gusto.

⚠️ Importante: Esta herramienta no tiene botones en pantalla para mantener tu gráfico limpio. Funciona 100% con el teclado. Pruébalo en DEMO para acostumbrarte a la velocidad.