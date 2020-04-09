SmartPanel EA
- Utilidades
- M Fariz Haykal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SmartPanel EA MT5 v1.0
¡Hola trader! ¿Listo para conocer a un EA que hace su comercio más fácil y más fresco?
¡Presentamos el último panel de visualización EA repleto de características de gran alcance!
🔹 Características clave que hacen que el comercio sin esfuerzo
1. Panel de Trading Todo en Uno
Panel de control moderno y elegante con toda la información esencial de un vistazo:
-
Información de la cuenta en tiempo real: Saldo, Capital, Beneficio de hoy
-
Seguimiento separado de posiciones de compra y venta con P/L
-
Una pantalla, todo visible. Sin saltos de pestaña.
2. Botones para operar con un solo clic
Ejecución instantánea con un solo clic:
-
COMPRA - Abrir compra al instante
-
VENDER - Abrir vender al instante
-
CERRARCOMPRA - Cierre todas las posiciones de compra
-
CERRAR VENTA - Cierre todas las posiciones de venta
-
CERRARBENEFICIO - Cerrar sólo las operaciones rentables
-
CERRARPÉRDIDA - Cerrar sólo las operaciones perdedoras
-
CERRARTODO - Cerrar todo a la vez
3. Análisis Multi-Tiempo (MTF)
Una de las mejores funciones:
-
Análisis de tendencia para M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 en un solo panel.
-
Indicadores automáticos: RSI, MACD, Media móvil
-
Señales claras: COMPRA, VENTA o ESPERA
-
Auto-refresco cada 30 segundos
Perfecto para la confirmación de entrada.
4. Ajustador del tamaño del lote
Control de lotes fácil y flexible:
-
9 tamaños de lote preajustados (0,01 a 5,00)
-
Botones +/- para ajuste manual por 0,01
-
Sincronización a través de todos los gráficos usando Variables Globales
No más tecleo manual.
5. 4 geniales opciones de tema
¿Aburrido de la misma apariencia? Elija su estilo:
-
Oscuro - Elegante y agradable a la vista
-
Claro - Limpio y luminoso
-
Océano - Azul océano tranquilo
-
Púrpura - Elegante y único
Un clic, cambio de tema instantáneo. Todos los paneles se adaptan automáticamente.
6. Información detallada
-
Diferencial en tiempo real
-
Ping de conexión
-
Apalancamiento de la cuenta
-
Nivel de margen
-
Margen libre
-
Swap total
-
Fecha y hora del servidor
-
ID de la cuenta y nombre del broker
7. Sistema de control global
-
Control del EA desde otros gráficos
-
Sincronización del tamaño del lote en todos los gráficos
Ideal para operadores con varios gráficos.
8. Monitorización del estado en tiempo real
-
Recuento de posiciones activas de compra y venta
-
Volumen total de lotes en ejecución
-
P/L por tipo de posición
-
Beneficios de hoy
Rápido y ligero
Preciso
Personalizable
Preparado para múltiples gráficos
Aspecto profesional
Nota: Este EA es una herramienta de apoyo al trading, no un robot de trading automático. Todas las decisiones de trading quedan en sus manos. Aplique siempre una gestión adecuada del dinero y del riesgo.