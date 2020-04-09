SmartPanel EA MT5 v1.0

¡Hola trader! ¿Listo para conocer a un EA que hace su comercio más fácil y más fresco?

¡Presentamos el último panel de visualización EA repleto de características de gran alcance!

🔹 Características clave que hacen que el comercio sin esfuerzo

1. Panel de Trading Todo en Uno

Panel de control moderno y elegante con toda la información esencial de un vistazo:

Información de la cuenta en tiempo real: Saldo, Capital, Beneficio de hoy

Seguimiento separado de posiciones de compra y venta con P/L

Una pantalla, todo visible. Sin saltos de pestaña.

2. Botones para operar con un solo clic

Ejecución instantánea con un solo clic:

COMPRA - Abrir compra al instante

VENDER - Abrir vender al instante

CERRAR COMPRA - Cierre todas las posiciones de compra

CERRAR VENTA - Cierre todas las posiciones de venta

CERRAR BENEFICIO - Cerrar sólo las operaciones rentables

CERRAR PÉRDIDA - Cerrar sólo las operaciones perdedoras

CERRARTODO - Cerrar todo a la vez

3. Análisis Multi-Tiempo (MTF)

Una de las mejores funciones:

Análisis de tendencia para M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 en un solo panel.

Indicadores automáticos: RSI, MACD, Media móvil

Señales claras: COMPRA , VENTA o ESPERA

Auto-refresco cada 30 segundos

Perfecto para la confirmación de entrada.

4. Ajustador del tamaño del lote

Control de lotes fácil y flexible:

9 tamaños de lote preajustados (0,01 a 5,00)

Botones +/- para ajuste manual por 0,01

Sincronización a través de todos los gráficos usando Variables Globales

No más tecleo manual.

5. 4 geniales opciones de tema

¿Aburrido de la misma apariencia? Elija su estilo:

Oscuro - Elegante y agradable a la vista

Claro - Limpio y luminoso

Océano - Azul océano tranquilo

Púrpura - Elegante y único

Un clic, cambio de tema instantáneo. Todos los paneles se adaptan automáticamente.

6. Información detallada

Diferencial en tiempo real

Ping de conexión

Apalancamiento de la cuenta

Nivel de margen

Margen libre

Swap total

Fecha y hora del servidor

ID de la cuenta y nombre del broker

7. Sistema de control global

Control del EA desde otros gráficos

Sincronización del tamaño del lote en todos los gráficos

Ideal para operadores con varios gráficos.

8. Monitorización del estado en tiempo real

Recuento de posiciones activas de compra y venta

Volumen total de lotes en ejecución

P/L por tipo de posición

Beneficios de hoy

Rápido y ligero

Preciso

Personalizable

Preparado para múltiples gráficos

Aspecto profesional

Nota: Este EA es una herramienta de apoyo al trading, no un robot de trading automático. Todas las decisiones de trading quedan en sus manos. Aplique siempre una gestión adecuada del dinero y del riesgo.